Неоднократно судимый за кражу и мошенничество Вячеслав Капитонов совершил в российской столице побег из здания Бутырского суда. Там собирались зачитать приговор в его отношении, информирует ТАСС.
Мужчина объявлен в розыск. Как поясняется, в процессе он так и не появился, хотя в здание его доставили принудительно. Дело слушалось в особом порядке, и до оглашения судейского вердикта оставалось совсем немного времени.
Преступник должен был получить срок за кражу, причем он уже имеет судимость за аналогичные деяния. Кстати, отбывая наказание по предыдущему приговору, он был освобожден условно-досрочно, сообщают российские агентства.
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