Информационно-новостное агентство Associated Press опубликовало видео на своем канале на Youtube, на котором три зэка из США сняли часть процесса своего побега из тюрьмы Орандж-Каунти в Южной Калифорнии.

Сам видеоролик не является оригиналом, так как выложен после обработки прокуратурой. В него …