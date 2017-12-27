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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре домашний арест экс-директору гимназии №1 продлили до апреля

В Самаре домашний арест экс-директору гимназии №1 продлили до апреля

В среду, 27 декабря, суд Кировского района Самары еще на 3 месяца, вплоть до 18 апреля,  продлил срок домашнего ареста бывшему директору гимназии № 1 Любови Картамышевой. Женщину обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное  

27 декабря 2017, 12:19
Пьяный житель Самары выстрелил с балкона в голову полицейскому

Пьяный житель Самары выстрелил с балкона в голову полицейскому

В Самаре состоялся суд над местным жителем по делу о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. По данным силовиков, пьяный мужчина выстрелил с балкона в голову полицейскому. Инцидент произошел в Промышленном районе 23 сентября этого года.

На улице Рыльской полицейский 

27 декабря 2017, 10:52
Мэрия Самары отсудила миллионы у владельцев дворца спорта

Мэрия Самары отсудила миллионы у владельцев дворца спорта

Мэрия Самары выиграла в первой инстанции иск к ООО «Поволжский региональный центр», которое является собственником дворца спорта на улице Физкультурной. Как говорится в материалах суда, чиновники потребовали от компании уплатить почти 100 миллионов рублей - 73 миллиона неосновательного обогащения и 

27 декабря 2017, 10:41
Мэрия Тольятти хочет отсудить у «дочки» 168 миллионов рублей

Мэрия Тольятти хочет отсудить у «дочки» 168 миллионов рублей

Необычный суд начнется в Тольятти 10 января. Мэрия Тольятти поспорит за 168 миллионов рублей с дочерним ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление». Предметом спора стали расчеты по муниципальному контракту от мая 2016 года. Мэрия привлекла «дочку» к ремонту ряда дорог Автограда. Чиновники 

25 декабря 2017, 08:08
На бульваре Королева в Тольятти произошли авария и пожар

На бульваре Королева в Тольятти произошли авария и пожар

Воскресной ночью в Тольятти в Автозаводском районе на бульваре Королева произошло ДТП. Водитель Калины не справился с управлением и врезался в столб. Есть пострадавшие, сообщают очевидцы.
А рано утром того же дня в ГУ МЧС России по Самарской области поступило 

13 ноября 2017, 12:42
В США задержали дезертира, который 40 лет жил двойной жизнью

В США задержали дезертира, который 40 лет жил двойной жизнью

Американская полиция в штате Флорида задержала местного жителя Джеффри Майклса, который, как было установлено, сорок лет назад дезертировал с военной базы, после чего был вынужден вести двойную жизнь.
Стражи порядка выяснили, что Майклс  пропал с авиабазы военно-воздушных сил Соединенных Штатов 

18 октября 2017, 05:10
Монстр из ванной: малайзийскую семью напугало появившееся в доме неизвестное существо

Монстр из ванной: малайзийскую семью напугало появившееся в доме неизвестное существо

Житель Малайзии запечатлел на камеру, как из его ванной выползло неизвестное существо. Кадры таинственного монстра распространили зарубежные СМИ.
По рассказу 25-летнего фотографа Зуль Ханифа Анипа, он находился дома с женой, когда из санузла показалось ужасное существо. По предварительной версии, монстр 

11 октября 2017, 12:20
Как на войне: В Швеции бронетранспортер врезался в поезд

Как на войне: В Швеции бронетранспортер врезался в поезд

 
 Бронетранспортер врезался в поезд недалеко от Стокгольма. Как сообщают европейские информагентства, в результате инцидента травмы различной степени тяжести получили четыре человека.
Чрезвычайное происшествие случилось на переезде через железнодорожные пути к юго-западу от шведской столицы. Были травмированы машинист и три 

27 сентября 2017, 02:08
Названы самые криминальные российские регионы

Названы самые криминальные российские регионы

Генпрокуратура представила статистические сведения о числе преступлений в регионах за первое полугодие 2017-го. Эти данные приводятся на портале ведомства.
В общей сложности за полгода в России совершено 1 млн. 30 тыс. преступлений. Это на 12,9% меньше соответствующего прошлогоднего показателя.
В 

25 сентября 2017, 10:03
Смертельные инъекции: Медбрат в Германии обвиняется в убийстве 84 человек

Смертельные инъекции: Медбрат в Германии обвиняется в убийстве 84 человек

В Германии закончилось новое расследование в отношении серийного убийцы Нильса Хегеля. Этот преступник уже был приговорен в позапрошлом году к пожизненному заключению за убийство шести пациентов в период его работы медбратом. Как сообщает Bild, теперь установлено, что Хегель причастен к 

28 августа 2017, 03:39
Попутного ветра: Международная ОПГ перевозила нелегалов в Финляндию на российской яхте

Попутного ветра: Международная ОПГ перевозила нелегалов в Финляндию на российской яхте

Задержание в Финляндии российской яхты с 17 нелегалами из Йемена на борту вывело местных стражей порядка на след организованной преступной группировки, которая наладила канал контрабанды людей. Это уголовное дело, о котором рассказывают отечественные информагентства, оказалось самым масштабным в своем роде 

18 августа 2017, 03:28
Заключенные американской тюрьмы сняли видео своего побега

Заключенные американской тюрьмы сняли видео своего побега

Информационно-новостное агентство Associated Press опубликовало видео на своем канале на Youtube, на котором три зэка из США сняли часть процесса своего побега из тюрьмы Орандж-Каунти в Южной Калифорнии.

Сам видеоролик не является оригиналом, так как выложен после обработки прокуратурой. В него 

27 июля 2017, 06:00
Трусливый полицейский: Бежавшим от преступников мексиканским стражам порядка дали 27 лет тюрьмы

Трусливый полицейский: Бежавшим от преступников мексиканским стражам порядка дали 27 лет тюрьмы

Мексиканский суд назначил шестерым сотрудникам полиции 27 лет заключения за бегство от преступников. Об этом рассказывает Excelsior.
Дело было так. По звонку одного мужчины стражи порядка отправились в город Кристо-Рэй. Обнаружив на месте несколько грузовиков с бандитами, которые намеревались похитить 

13 июля 2017, 12:15
В Колумбии россиянин сбежал из плена повстанцев с их оружием

В Колумбии россиянин сбежал из плена повстанцев с их оружием

В Колумбии мужчина, имеющий гражданство РФ и Армении Арсен Восканян, взятый в плен повстанческой группировкой «Армия национального освобождения» (АНО), сбежал, отняв оружие у конвоиров. Об этом информирует портал АНО.
Согласно публикуемым сведениям, посольство России в этой стране обратилось с просьбой 

24 апреля 2017, 02:29
В Самарской области осужденный не поехал в колонию, есть фото

В Самарской области осужденный не поехал в колонию, есть фото

Вчера, 21 октября, ГУФСИН по Самарской области опубликовал сообщение с просьбой о помощи в розыске осужденного, который уклоняется от отбывания наказания в колонии-поселении №27.
 
Разыскивается 31-летний Филатов Алексей Юрьевич.
 
Приметы: рост высокий 177 см, плечи опущенные, волосы темно-русые, 

22 октября 2016, 04:54
В Швеции из психиатрической клиники бежал известный «охотник на ведьм»

В Швеции из психиатрической клиники бежал известный «охотник на ведьм»

38-летний мужчина твердит, что намерен обезглавить и сжечь 57 человек, занимающихся колдовством.
14 сентября 2016, 10:40
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