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Глава ФАС уверен, что россияне переплачивают за ЖКХ
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11 марта 2019, 09:08
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В Самарской области на поддержку предпринимателей направят 2,6 млрд рублей
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11 марта 2019, 12:26
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В Самарской области побит рекорд по количеству осадков
В воскресенье, 10 марта, на метеостанции Авангард в Алексеевском районе региона выпало рекордное количество осадков. Как сообщили в Приволжском УГМС, за сутки показатель составил 8,7 мм, что на 3,3 мм больше прошлого максимума. Предыдущий рекорд установили еще в 1978 …
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11 марта 2019, 11:51
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В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке
Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по …
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11 марта 2019, 10:34
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В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам
Если в 2017 году относительно быстрый рост розничного банковского кредитования был неожиданным, то в 2018 году хорошие цифры в этом сегменте многие аналитики предсказывали, но фактическая динамика кредитования населения оказалась намного сильнее ожиданий. Таким образом, этот сегмент банковского рынка полностью …
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7 марта 2019, 10:45
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В Самарской области могут пересмотреть тарифы на вывоз мусора
Министерство ЖКХ Самарской области заявило о возможном пересмотре тарифов на вывоз мусора. Ведомство собирается провести расчеты по загрузке контейнерных площадок в зависимости от времени года. Контролировать деятельность единого регоператора будут по ГЛОНАСС. Напомним, в регионе с 1 января текущего года …
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7 марта 2019, 10:46
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Конгресс США готовит новые санкции. Как это в ближайшее время повлияет на курс рубля?
Российская экономика в ожидании очередных западных санкций. Их новый вариант представил конгресс США. Предлагается запретить американским юридическим и физлицам сделки с государственными ценными бумагами России и нефтегазовыми компаниями. Накладываются ограничения и на наши банки, которые, по информации конгрессменов, вмешивались в …
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4 марта 2019, 08:34
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В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения
В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок и предупредили, что если это не будет …
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27 февраля 2019, 12:43
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Старт льготного автокредитования-2019. Чем оно отличается от того, что было в предыдущие годы?
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26 февраля 2019, 10:42
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В Самарской области откроются еще три газовые заправки
Развитие газификации Самарской области, повышение надежности газоснабжения обсуждали в понедельник, 25 февраля, во время рабочей встречи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В частности, в этом году для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском …
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26 февраля 2019, 10:35
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Вот это «рекорд»! В Самаре фура протаранила 16 автомобилей
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2 февраля 2019, 01:57
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Новый рекорд: за 2018 год аудитория сайта trkterra.ru выросла более, чем в три раза
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1 января 2019, 07:36
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Минфин РФ готовит новые изменения в сфере долевого строительства
Государство усиливает контроль за строительством жилья в России. С инициативой застраховать вложения участников долевого строительства в АСВ выступил Минфин. Впрочем, настоящим автором законопроекта является само агентство, но оно не может выносить подобные документы в Госдуму. Если закон примут, то новшества …
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13 марта 2018, 06:15
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В России обсуждается введение обязательного страхования от киберрисков
Как сообщают отечественные агентства со ссылкой на "Коммерсант", в русле правительственной программы "Цифровая экономика" обсуждается появление рынка страхования от киберугроз. Полис информационной безопасности могут объявить обязательным с 2020 года для стратегических отраслей, от кредитно-финансовой сферы до машиностроительного сегмента.
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7 декабря 2017, 02:59
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СМИ узнали о планах внедрить обязательное страхование от киберугроз
В Российской Федерации образуется новый большой рынок страхования от киберрисков. Это указано в плане мероприятий госпрограммы «Цифровая экономика», где организация страхования от киберпреступлений в России является одним из ключевых пунктов.
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27 октября 2017, 09:08
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Госдума рассмотрит законопроект о страховании пассажиров такси
Законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков, которые оформляют договора с легковыми такси, и о единых правилах работы агрегаторов такси внесен в Государственную думу.
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12 октября 2017, 09:12
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