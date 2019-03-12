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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11.03.2019 
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Глава ФАС уверен, что россияне переплачивают за ЖКХ

Глава ФАС уверен, что россияне переплачивают за ЖКХ

Большинство жителей России в два раза переплачивают за некоторые коммунальные услуги, считает руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. По его мнению, тарифы ЖКХ завышены в большинстве регионов. В частности, в двух соседних деревнях тарифы на воду могут разниться в 
11 марта 2019, 09:08
В Самарской области на поддержку предпринимателей направят 2,6 млрд рублей

В Самарской области на поддержку предпринимателей направят 2,6 млрд рублей

В понедельник, 11 марта, стало известно, что с 2019 года поддержка малого и среднего бизнеса будет вестись в рамках нацпроекта. Общее финансирование в Самарской области до 2024 года - 2,6 млрд рублей. Внутри него учтен ряд подпроектов. По словам экспертов, 
11 марта 2019, 12:26
В Самарской области побит рекорд по количеству осадков

В Самарской области побит рекорд по количеству осадков

В воскресенье, 10 марта, на метеостанции Авангард в Алексеевском районе региона выпало рекордное количество осадков. Как сообщили в Приволжском УГМС, за сутки показатель составил 8,7 мм, что на 3,3 мм больше прошлого максимума. Предыдущий рекорд установили еще в 1978 
11 марта 2019, 11:51
В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по 
11 марта 2019, 10:34
В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам

В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам

Если в 2017 году относительно быстрый рост розничного банковского кредитования был неожиданным, то в 2018 году хорошие цифры в этом сегменте многие аналитики предсказывали, но фактическая динамика кредитования населения оказалась намного сильнее ожиданий. Таким образом, этот сегмент банковского рынка полностью 
7 марта 2019, 10:45
В Самарской области могут пересмотреть тарифы на вывоз мусора

В Самарской области могут пересмотреть тарифы на вывоз мусора

Министерство ЖКХ Самарской области заявило о возможном пересмотре тарифов на вывоз мусора. Ведомство собирается провести расчеты по загрузке контейнерных площадок в зависимости от времени года. Контролировать деятельность единого регоператора будут по ГЛОНАСС. Напомним, в регионе с 1 января текущего года 
7 марта 2019, 10:46
Конгресс США готовит новые санкции. Как это в ближайшее время повлияет на курс рубля?

Конгресс США готовит новые санкции. Как это в ближайшее время повлияет на курс рубля?

Российская экономика в ожидании очередных западных санкций. Их новый вариант представил конгресс США. Предлагается запретить американским юридическим и физлицам сделки с государственными ценными бумагами России и нефтегазовыми компаниями. Накладываются ограничения и на наши банки, которые, по информации конгрессменов, вмешивались в 
4 марта 2019, 08:34
В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения

В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения

В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок и предупредили, что если это не будет 
27 февраля 2019, 12:43
Старт льготного автокредитования-2019. Чем оно отличается от того, что было в предыдущие годы?

Старт льготного автокредитования-2019. Чем оно отличается от того, что было в предыдущие годы?

В ближайшие дни российские автодилеры ожидают взрывного спроса на машины. С 1 марта в России будут действовать сразу две программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они работали и в прошлом году - с января по май 2018 года 
26 февраля 2019, 10:42
В Самарской области откроются еще три газовые заправки

В Самарской области откроются еще три газовые заправки

Развитие газификации Самарской области, повышение надежности газоснабжения обсуждали в понедельник, 25 февраля, во время рабочей встречи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В частности, в этом году для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском 
26 февраля 2019, 10:35
Вот это «рекорд»! В Самаре фура протаранила 16 автомобилей

Вот это «рекорд»! В Самаре фура протаранила 16 автомобилей

Сегодня, 2 февраля, около 10 часов утра 28-летний водитель за рулем многотонного грузовика устроил крупное ДТП на окраине самарского поселка Зубчаниновка. В районе дома №78а большегруз снес сразу … 16 припаркованных автомобилей. Также «добычей» грузовика стала опора линии электропередач. Столб 
2 февраля 2019, 01:57
Новый рекорд: за 2018 год аудитория сайта trkterra.ru выросла более, чем в три раза

Новый рекорд: за 2018 год аудитория сайта trkterra.ru выросла более, чем в три раза

Пришло время подвести итоги 2018 года для сайта trkterra.ru. За прошедшие 12 месяцев ресурс посетили 4 086 334 человек, просмотревшие 7 204 159. Для сравнения, показатели 2017 года выглядели следующим образом: только 1 251 697 посетителей при 3 290 182 

1 января 2019, 07:36
Минфин РФ готовит новые изменения в сфере долевого строительства

Минфин РФ готовит новые изменения в сфере долевого строительства

Государство усиливает контроль за строительством жилья в России. С инициативой застраховать вложения участников долевого строительства в АСВ выступил Минфин. Впрочем, настоящим автором законопроекта является само агентство, но оно не может выносить подобные документы в Госдуму. Если закон примут, то новшества 
13 марта 2018, 06:15
В России обсуждается введение обязательного страхования от киберрисков

В России обсуждается введение обязательного страхования от киберрисков

Как сообщают отечественные агентства со ссылкой на "Коммерсант", в русле правительственной программы "Цифровая экономика" обсуждается появление рынка страхования от киберугроз. Полис информационной безопасности могут объявить обязательным с 2020 года для стратегических отраслей, от кредитно-финансовой сферы до машиностроительного сегмента.
Аналогов управления 

7 декабря 2017, 02:59
СМИ узнали о планах внедрить обязательное страхование от киберугроз

СМИ узнали о планах внедрить обязательное страхование от киберугроз

В Российской Федерации образуется  новый большой рынок страхования от киберрисков. Это указано в плане мероприятий госпрограммы «Цифровая экономика», где организация страхования от киберпреступлений в России является одним из ключевых пунктов.
Полис информационной безопасности для стратегических предприятий будет обязательным с 2020 

27 октября 2017, 09:08
Госдума рассмотрит законопроект о страховании пассажиров такси

Госдума рассмотрит законопроект о страховании пассажиров такси

Законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков, которые оформляют договора с легковыми такси, и о единых правилах работы агрегаторов такси внесен в Государственную думу.
Поправки авторы планируемого новшества хотят внести в новую версию закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика 

12 октября 2017, 09:12
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