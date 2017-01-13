В РФ «автоматы» перегнали «механику» по продажам Российские специалисты проанализировали сегодняшнее состояние рынка новых авто с АКПП за 2016 год. Как оказалось, востребованность "двухпедальных" версий в нашей стране растет, несмотря на кризис. Не является этому помехой и то, что машины с «автоматом» стоят больше транспортных средств с …