Renault Duster по результатам 2016 года является лидером продаж на территории России в сегменте SUV. Такие выводы сделали эксперты агентства «Автостат» после анализа ситуации на отечественном авторынке.
Лидерство Renault Duster в нашей стране сохраняется уже четвертый год подряд. В течение 2016-го было реализовано свыше 44 тысяч экземпляров, что соответствует небольшому процентному росту по сравнению с предыдущим периодом. На втором месте с весьма приличным отставанием расположилась модель Toyota RAV4. Ее купили 30,5 тысяч российских автолюбителей.
«Бронза» в рейтинге досталась Chevrolet Niva (29,8 тысяч реализованных авто). Несмотря на то, что внедорожник Lada 4x4 был продан числом чуть более 27 тысяч за год, это соответствует снижению на 23%.
Кроме того, по данным специалистов «Автостата», в топ-10 лидеров продаж сегмента SUV вошли Nissan Qashqai, Mazda CX-5 и даже УАЗ «Патриот».
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