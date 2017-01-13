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Бункер S

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Материалы по теме:

Toyota назвала цены на новый внедорожник Highlander для России

Toyota назвала цены на новый внедорожник Highlander для России

Японская корпорация Toyota представила обновленный внедорожник Highlander. В России он будет продаваться по цене от 3,63 млн рублей.
На отечественном авторынке новинка будет представлена в двух комплектациях. Приобрести модель в версии "Престиж" можно от 3,63 млн рублей. За вариацию "Люкс 

13 января 2017, 11:06
Назван ТОП-5 самых ожидаемых внедорожников 2017 года в России

Назван ТОП-5 самых ожидаемых внедорожников 2017 года в России

Эксперты составили топ-5 наиболее ожидаемых российскими автолюбителями внедорожников. В 2017 году отечественный автомобильный рынок обновят известные компании со всего мира.
Лидером списка стал обновленный Land Rover Discovery. Россияне смогут приобрести его в четырех комплектациях уже в конце этой зимы. Минимальная 

12 января 2017, 03:04
В РФ «автоматы» перегнали «механику» по продажам

В РФ «автоматы» перегнали «механику» по продажам

Российские специалисты проанализировали сегодняшнее состояние рынка новых авто с АКПП за 2016 год. Как оказалось, востребованность "двухпедальных" версий в нашей стране растет, несмотря на кризис. Не является этому помехой и то, что машины с «автоматом» стоят больше транспортных средств с 

12 января 2017, 12:27
Новые модели Peugeot и Citroen появятся в России уже в 2017 году

Новые модели Peugeot и Citroen появятся в России уже в 2017 году

В этом году российским автолюбителям представят автоновинку компании Peugeot, сообщают представители известного концерна. Россияне получат возможность купить два новых автомобиля: Peugeot Expert 2017 и его прототип от Citroen – Jumpy. Время появления авто, стоимость и технические характеристики станут известны совсем 

12 января 2017, 09:30
Geely представит новый субкомпактный кроссовер Panda

Geely представит новый субкомпактный кроссовер Panda

Китайская корпорация Geely Automobile анонсировала появление субкомпаткного кроссовера Panda на базе прежней версии в модельном ряде - GX2 Cross. Автоновинка получила новую переднюю часть кузова и модифицированную ходовую.
Новый кроссовер «начального уровня» от Geely создан в классическом для концерна стиле. 

11 января 2017, 09:06
Составлен рейтинг ведущих автопроизводителей за 2016 год

Составлен рейтинг ведущих автопроизводителей за 2016 год

На основании анализа сведений об объемах продаж легковых автомобилей разных марок на мировом рынке специалисты независимой консалтинговой фирмы Focus2move составили рейтинг лучших автопроизводителей за 2016 год. В лидерах оказалась корпорация Volkswagen Group, реализовавшая 10,1 млн автомобилей, что выше аналогичного прошлогоднего 

9 января 2017, 11:34
Isuzu рассказала о продажах в России пикапа D-Max

Isuzu рассказала о продажах в России пикапа D-Max

Представители японской корпорации Isuzu обнародовали результаты продаж пикапа D-Max в России. Это авто появилось на российском рынке в начале 2016 года.
Цена пикапа Isuzu D-Max стартует с отметки 1 765 000 рублей. В концерне говорят, что на данный момент реализовано 

9 января 2017, 09:20
Продажи кроссовера DFM AX7 в России стартуют в начале 2017 года

Продажи кроссовера DFM AX7 в России стартуют в начале 2017 года

Китайская корпорация Dongfend готовится к старту продаж кроссовера DFM AX7. Автоновинка появится на российском рынке уже в первые месяцы 2017 года.
В компании Dongfend говорят, что паркетник DFM AX7 получит обязательную для России систему ЭРА-ГЛОНАСС, без которой на территорию нашей 

28 декабря 2016, 01:50
В следующем году кроссовер Renault Duster получит серьезные изменения

В следующем году кроссовер Renault Duster получит серьезные изменения

Французский концерн Renault планирует в 2017 году существенно обновить кроссовер Duster. Автоновинка будет построена на базе платформы CMF, благодаря чему станут больше габариты автомобиля и дорожный просвет.
Модель получит новый дизайн, а также внушительный перечень дополнительных опций. В салоне обновленного 

26 декабря 2016, 05:17
Geely обновила кроссовер Boyue для рынка России

Geely обновила кроссовер Boyue для рынка России

Китайская корпорация Geely обновила кроссовер Boyue, знакомый автолюбителям также под наименованием NL-3. Эта модель может уже в 2017 году появиться на рынке России.
Серьезных изменений в автоновинке не предвидится. В основном они относятся к дизайну интерьера. Вместе с тем, модель 

26 декабря 2016, 10:55
Названа дата появления Renault Duster нового поколения

Названа дата появления Renault Duster нового поколения

Новый Renault Duster, получивший кодовое обозначение HJD, появится в 2018 году. Модель сохранит текущую платформу B0. Обновленный Renault Duster увеличится в размерах. Под капотом автомобиля останутся атмосферные двигатели емкостью 1,6 и 2,0 л, а вариатор модель получит от Renault Kaptur.

При этом 

22 декабря 2016, 05:34
Новый кроссовер Ford Kuga доставлен в дилерские центры 50 городов России

Новый кроссовер Ford Kuga доставлен в дилерские центры 50 городов России

Обновленный кроссовер Ford Kuga, производство которого налажено в Елабуге, доставлен в дилерские центры 50 российских городов. Модель будет предложена в четырех вариациях. Стоимость наиболее доступной версии стартует с отметки 1 миллион 149 тысяч рублей.
Линейку силовых агрегатов автоновинки Ford Kuga 

22 декабря 2016, 02:54
Компания Renault рассекретила модель Duster нового поколения

Компания Renault рассекретила модель Duster нового поколения

На днях стало известно, когда появится на мировом авторынке обновленный кроссовер Renault Duster. На встрече с журналистами представители компании Renault анонсировали технические характеристики и рассекретили дизайн Duster нового поколения. Начало продаж новинки запланировано на 2017 год.
Сообщается, что французский кроссовер 

23 октября 2016, 07:57
Renault Duster вырвался в лидеры продаж на рынке России

Renault Duster вырвался в лидеры продаж на рынке России

На российском рынке самым популярным автомобилем повышенной проходимости признан Renault Duster. С начала 2016 года было продано 32 044 экземпляра.
Исследования специалисты проводили среди транспортных средств сегмента SUV. В настоящее время показатели реализации Renault Duster поднялись на 26%. Продажи кроссовера Toyota 

20 октября 2016, 10:06
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