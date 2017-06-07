Такие криптовалюты, как биткоин, могут быть признаны цифровым товаром. Вследствие этого они подпадут под соответствующие налоги. Об этом заявила зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

Необходимость ввести биткоин в налогооблагаемую зону объясняется тем, что виртуальные деньги не обеспечены золотом, а их …