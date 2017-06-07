Третья часть самых состоятельных бизнесменов за последние три года покинули РФ, чтобы не раскрывать свои активы в офшорах. Об этом рассказывает агентство Reuters.
По словам экспертов, в настоящее время значительная часть российских активов принадлежит бизнесменам, большую часть времени проживающих за границей и бывающих в Российской Федерации менее шести месяцев в году. При этом активы они держат в РФ, но всячески стремятся скрыть налоги.
Как отмечается, многие отечественные предприниматели утратили статус резидента после вступления в силу в 2014 году закона, обязывающего их декларировать офшорные активы.
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