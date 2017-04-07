Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству на заседании в понедельник рассмотрит законопроект, предлагающий вернуть графу "против всех" в бюллетени на выборах, сообщает "Интерфакс".

Соответствующий проект закона был внесен в Госдуму в октябре 2013 г. группой сенаторов во главе со спикером …