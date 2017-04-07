Минэкономразвития создало рабочую группу под названием «умная экономика». Программа подразумевает внедрение технологии машинного обучения в схему работы над официальными документами, в частности законопроектами.
Сейчас кабмин анализирует ряд направлений, связанных с этой инновацией. Помимо появления специальных программ для корректировки текста документов, в перспективе будет внедрен софт, дающий возможность их составлять. Тут ведется речь о простейших законопроектах, которые можно будет создавать в границах задаваемых параметров.
Вместе с тем, может быть задействован такой алгоритм работы с документами, при котором их составление поручат искусственному интеллекту. Реализация программы намечена на 2018 год.
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