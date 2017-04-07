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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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7 апреля 2017, 01:45
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В России хотят упростить процедуру банкротства граждан

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Минэкономразвития РФ предложило ограничить рост тарифов ЖКХ

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Графу

Графу "против всех" предлагают вернуть

Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству на заседании в понедельник рассмотрит законопроект, предлагающий вернуть графу "против всех" в бюллетени на выборах, сообщает "Интерфакс".

Соответствующий проект закона был внесен в Госдуму в октябре 2013 г. группой сенаторов во главе со спикером 

14 января 2014, 10:38
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