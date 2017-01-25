Apple снизила цены на свою продукцию в России на 5-11% В России упала стоимость ряда устройств производства Apple после корректировки цен корпорацией в онлайн-магазине. Согласно последним данным, iPhone7 потерял в цене в среднем пять тысяч рублей, в зависимости от комплектации.

32-гигабайтный смартфон стал дешевле на четыре тысячи рублей, 128-гигабайтный — …