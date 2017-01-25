Росавиацией снят запрет на перевозку в самолетах смартфонов Samsung Galaxy Note 7. Это решение продиктовано мерами, принятыми компанией Samsung Electronics в направлении повышения безопасности гаджетов. Напомним, ранее были отмечены неоднократные инциденты с проблемным устройством, связанные с самовозгоранием его аккумулятора.
Среди мер, принятых Samsung Electronics, обмен гаджетов данной модели на другие или, как альтернативный вариант, выплата компенсации. Также была предусмотрена и принудительная мера – выпуск специального обновления для тех смартфонов Galaxy Note 7, которые все-таки остались в обращении: снижение уровня их зарядки до 0 процентов. Таким образом, устройство невозможно подключить ни к мобильным сетям, ни к интернету.
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