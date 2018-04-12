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Из Самары можно будет летать в Баку и Норильск
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9 февраля 2018, 02:52
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Аэропорт «Курумоч» назвал самые популярные авианаправления из Самары
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16 января 2018, 12:32
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В Самаре в аэропорту Курумоч открыли новую взлетно-посадочную полосу
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12 января 2018, 04:48
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В блогах: про «поборы» в самарском аэропорту
Мобильная приемная губернатора отреагировала в «Твиттере» на скандальную ситуацию в аэропорту Курумоч. Накануне жители Самары возмутились в соцсетях резким повышением платы за парковку в непосредственной близости от аэровокзала. Изменения были введены еще в ноябре. На парковке создали зону посадки/высадки …
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9 января 2018, 09:04
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Росавиация занялась поиском вакансий для сотрудников «ВИМ-Авиа»
Росавиация направила запросы об имеющихся вакансиях для работников проблемной авиакомпании «ВИМ-Авиа» более чем в 90 отечественных предприятий. Как сообщается, в настоящее время ведомство сосредоточено на содействии в трудоустройстве как летного, так и инженерно-технического состава авиационной компании. Эти тенденции наметились после …
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12 октября 2017, 12:23
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«В один конец»: Туроператоров, не продающих обратных билетов, могут исключить из реестра
В России собираются ввести наказание для туроператоров за продажу билетов «в один конец». Продажа туров без обратного билета может обернуться туристическим компаниям исключением из реестра.
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29 сентября 2017, 11:18
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Росавиация включила в программу субсидирования региональных воздушных перевозок 7 новых маршрутов из Самары
Росавиация включила в программу субсидирования региональных воздушных перевозок 22 новых маршрута, в том числе 7 из Самары - в Ижевск, Казань, Киров, Нижнекамск, Оренбург, Пермь и Уфу. Пассажиры этих рейсов оплатят половину стоимости билетов, другую компенсирует государство.
Напомним, в изначальный вариант программы, …
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17 февраля 2017, 01:53
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Росавиацией снят запрет на перевозку в самолетах смартфонов Samsung Galaxy Note 7
Росавиацией снят запрет на перевозку в самолетах смартфонов Samsung Galaxy Note 7. Это решение продиктовано мерами, принятыми компанией Samsung Electronics в направлении повышения безопасности гаджетов. Напомним, ранее были отмечены неоднократные инциденты с проблемным устройством, связанные с самовозгоранием его аккумулятора.
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25 января 2017, 04:44