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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Росавиация занялась поиском вакансий для сотрудников «ВИМ-Авиа»

Росавиация направила запросы об имеющихся вакансиях для работников проблемной авиакомпании «ВИМ-Авиа» более чем в 90 отечественных предприятий. Как сообщается, в настоящее время ведомство сосредоточено на содействии в трудоустройстве как летного, так и инженерно-технического состава авиационной компании. Эти тенденции наметились  после 

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«В один конец»: Туроператоров, не продающих обратных билетов, могут исключить из реестра

В России собираются ввести наказание для туроператоров за продажу билетов «в один конец». Продажа туров без обратного билета может обернуться туристическим компаниям исключением из реестра.
С такой инициативой выступил руководитель Минкультуры Владимир Мединский. Он убежден, что Ростуризму и Росавиации нужно 

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Росавиация включила в программу субсидирования региональных воздушных перевозок 7 новых маршрутов из Самары

Росавиация включила в программу субсидирования региональных воздушных перевозок 22 новых маршрута, в том числе 7 из Самары - в Ижевск, Казань, Киров, Нижнекамск, Оренбург, Пермь и Уфу. Пассажиры этих рейсов оплатят половину стоимости билетов, другую компенсирует государство. 

Напомним, в изначальный вариант программы, 

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Росавиацией снят запрет на перевозку в самолетах смартфонов Samsung Galaxy Note 7. Это решение продиктовано мерами,  принятыми  компанией Samsung Electronics в направлении повышения безопасности гаджетов. Напомним, ранее  были отмечены неоднократные инциденты с  проблемным устройством, связанные с самовозгоранием его аккумулятора.
Среди 

25 января 2017, 04:44
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