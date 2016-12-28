В России ужесточат контроль за работой частных охранных предприятий. Наведением порядка в коммерческих структурах безопасности, которых в стране насчитывается более 23 тысяч, займется Росгвардия. Для них создадут единые правила подготовки. В ЧОПах сейчас трудится более 680 тысяч россиян, что превышает численность многих армий мира. У охранников 80 тысяч единиц служебного оружия, под их защитой свыше 68 тысяч объектов.
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Самарское руководство Росгвардии впервые рассказало об итогах своей работы
Самарское руководство новой силовой структуры Росгвардия, образованной в апреле этого года путем отделения от МВД, впервые рассказало об итогах своей работы.
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7 декабря 2016, 05:11
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Росгвардию в Самарской области возглавит Василий Глотов
Приказ о его назначении подписал главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов.
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10 октября 2016, 07:01
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Росгвардия открыла в интернете официальный сайт
Сегодня Росгвардия анонсировала запуск своего официального сайта (www.rosgvard.ru). На ресурсе станет размещаться, в частности, информационный блок, а также здесь можно будет найти контакты для обращения россиян.
Рубрикатор выдержан так, чтобы граждане смогли получить различную информацию о деятельности службы: «Новости», «Вакансии», «О …
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19 мая 2016, 03:28
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В Самаре «ОТП банк» проиграл 276 тысяч рублей
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10 сентября 2015, 09:34
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На улицы Тольятти выведут 158 нарядов полиции
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24 марта 2015, 07:03
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Для патрулирования Самары привлекли более 600 сотрудников ЧОПов
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17 марта 2015, 02:18
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МВД проверит уровень подготовки сотрудников ЧОП
Министерство внутренних дел России намерено проверить всех сотрудников частных охранных предприятий страны на умение отражать нападения. В ведомстве считают, что частные охранники не всегда эффективно действуют в экстренных ситуациях, когда нужно обезвредить преступника, и при этом плохо владеют оружием.
Полицейские аргументируют, …
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27 ноября 2014, 02:32