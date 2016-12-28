Сегодня Росгвардия анонсировала запуск своего официального сайта (www.rosgvard.ru). На ресурсе станет размещаться, в частности, информационный блок, а также здесь можно будет найти контакты для обращения россиян.

Рубрикатор выдержан так, чтобы граждане смогли получить различную информацию о деятельности службы: «Новости», «Вакансии», «О …