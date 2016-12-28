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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Самарское руководство Росгвардии впервые рассказало об итогах своей работы

Самарское руководство Росгвардии впервые рассказало об итогах своей работы

Самарское руководство новой силовой структуры Росгвардия, образованной в апреле этого года путем отделения от МВД, впервые рассказало об итогах своей работы.
Напомним, ведомство объединило в себе ОМОН, СОБР, центр лицензионно-разрешительной работы, управление вневедомственной охраны и авиационный отряд спец.назначения. Сейчас в 

7 декабря 2016, 05:11
Росгвардию в Самарской области возглавит Василий Глотов

Росгвардию в Самарской области возглавит Василий Глотов

Приказ о его назначении подписал главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов.
Известно, что ранее Василий Глотов руководил Управлением вневедомственной охраны МВД Московской области. К сведению, федеральная служба войск национальной гвардии была образована Указом президента России в апреле 2016 года. 

10 октября 2016, 07:01
Росгвардия открыла в интернете официальный сайт

Росгвардия открыла в интернете официальный сайт

Сегодня Росгвардия анонсировала запуск своего официального сайта (www.rosgvard.ru). На ресурсе станет размещаться, в частности, информационный блок, а также здесь можно будет найти контакты для обращения россиян.

Рубрикатор выдержан так, чтобы граждане смогли получить различную информацию о деятельности службы: «Новости», «Вакансии», «О 

19 мая 2016, 03:28
В Самаре «ОТП банк» проиграл 276 тысяч рублей

В Самаре «ОТП банк» проиграл 276 тысяч рублей

Самарское охранное предприятие «ЧК» предъявило иск на сумму 276 тысяч рублей к региональному филиалу одной из крупнейших в России кредитных организаций – «ОТП банку».

Как следует из материалов дела, в 2009 году ЧОП заключил с ним договор охраны имущества 
10 сентября 2015, 09:34
На улицы Тольятти выведут 158 нарядов полиции

На улицы Тольятти выведут 158 нарядов полиции

На улицы Тольятти выведут 158 нарядов полиции, а в ДНД готовы вступить уже 500 сотрудников местных ЧОПов. Об этом в ходе рабочего совещания между представителями АвтоВАЗа и силовых структур рассказывал начальник ГУ МВД России по Самарской области Сергей Солодовников. Генерал-лейтенант 
24 марта 2015, 07:03
Для патрулирования Самары привлекли более 600 сотрудников ЧОПов

Для патрулирования Самары привлекли более 600 сотрудников ЧОПов

Усиленный патруль с 16 до 23 часов на улицах регионального центра будет вестись с четверга по воскресенье, такое решение принял начальник ГУ МВД России по Самарской области Сергей Солодовников. 17 марта он подписал очередные соглашения о сотрудничестве с руководителями 40 
17 марта 2015, 02:18
МВД проверит уровень подготовки сотрудников ЧОП

МВД проверит уровень подготовки сотрудников ЧОП

Министерство внутренних дел России намерено проверить всех сотрудников частных охранных предприятий страны на умение отражать нападения. В ведомстве считают, что частные охранники не всегда эффективно действуют в экстренных ситуациях, когда нужно обезвредить преступника, и при этом плохо владеют оружием.

Полицейские аргументируют, 

27 ноября 2014, 02:32
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