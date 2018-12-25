3
39
54
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.12.2018 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Занимать стали больше: в России вырос средний размер кредита

Занимать стали больше: в России вырос средний размер кредита

Средний размер потребительского кредита за минувший год в среднем по России вырос примерно на 20% и превысил 185 тысяч рублей. В лидерах, как всегда, столица. Средний размер выданных потребкредитов с ноября прошлого года по ноябрь текущего вырос на 19.4%, или 
25 декабря 2018, 08:43
Самарцам запретили украшать елки марлей и ватой

Самарцам запретили украшать елки марлей и ватой

В Самаре действует особый противопожарный режим. Его ввели в связи с предстоящими праздниками и он будет распространяться на период с 20 декабря до 15 января.

На время действия ограничений жителям Самары запрещено использовать в закрытых помещениях пиротехнику, дуговые прожекторы, а также 

21 декабря 2018, 01:16
Дмитрий Богданов: год для Самарской области в экономическом плане был хорошим

Дмитрий Богданов: год для Самарской области в экономическом плане был хорошим

В четверг, 20 декабря, в губернской столице проходит пресс-конференция министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. Он расскажет о итогах работы ведомства за 2018 год и планах на 2019. По словам министра, год для Самарской области в сфере 
20 декабря 2018, 11:19
Россияне набирают кредиты перед Новым годом

Россияне набирают кредиты перед Новым годом

Перед новогодними праздниками россияне начали активно брать кредиты. Банки и микрофинансовые организации уже отметили не менее чем 40-процентный рост. В этом году он дополнительно подогревается повышением с 1 января НДС и ожиданиями удорожания займов. 
 
В России начался традиционный декабрьский бум 
19 декабря 2018, 09:03
Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%

Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%

Сегодня, на последнем в этом году заседании совета директоров ЦБ, банк России все-таки повысил ключевую ставку ещё на 25 базисных пунктов — до 7,75%. Это второе повышение после 4 лет последовательного снижения данного показателя.

Конечно, предпосылки для роста КС 
14 декабря 2018, 02:51
Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из советских новогодних фильмов

Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из советских новогодних фильмов

Считанные дни остаются до наступления Нового года. В праздничные дни многие предпочитают проводить время за просмотром старых советских фильмов. Это немудрено, ведь советские новогодние картины, хоть им и много лет, не теряют своей актуальности.

А насколько хорошо вы знаете 
12 декабря 2018, 12:14
В новогодние праздники через Самару пройдут 28 дополнительных поездов

В новогодние праздники через Самару пройдут 28 дополнительных поездов

В период с 26 декабря 2018 года по 9 января 2019 года через Самарский железнодорожный вокзал пустят 28 дополнительных поездов дальнего следования до Москвы, Санкт-Петербурга и Нижневартовска. Составы будут курсировать из Самары, Пензы, Уфы, Тольятти, Ульяновска и Саранска.

На маршрут до 

3 декабря 2018, 03:35
В Самаре завершается монтаж 9 «новогодних фонтанов»

В Самаре завершается монтаж 9 «новогодних фонтанов»

В областной столице завершается монтаж 9 статодинамических фонтанов из дюралайта и одного нового со светодиодной гирляндой. Их устанавливают около фонтана «30-летия Победы», на бульваре по улице Стара-Загора, в сквере Высоцкого, в сквере на пересечении Победы и Гагарина, на площади перед 
28 ноября 2018, 09:26
Прогноз: К Новому году цены на шампанское в России вырастут на 15%

Прогноз: К Новому году цены на шампанское в России вырастут на 15%

К новогодним праздникам цена шампанского и игристых вин в Российской Федерации вырастет на 10-15%, рассказывают "Известия" со ссылкой на экспертов рынка. Прогнозируемое подорожание меньше всего коснется напитков нижней ценовой категории, где традиционно по причине более высокого спроса рост составит порядка 

13 ноября 2017, 09:02
До Нового года: В России проверят производителей шампанского и коньяка

До Нового года: В России проверят производителей шампанского и коньяка

Кабмин распорядился осуществить внеплановые проверки производителей и продавцов шампанского, коньяка и бренди. Об этом рассказали "Известия".
По информации Росалкогольрегулирования, объем рынка российского коньяка за первые шесть месяцев 2017-го увеличился на 12,2%. При этом выпуск своего сырья упал на 7%, а 

1 ноября 2017, 12:15
В России треть шампанского является обычной газировкой

В России треть шампанского является обычной газировкой

Почти треть шампанского на прилавках отечественных магазинов является обычной газировкой. К такому выводу пришли специалисты из Российской системы качества по результатам проверки более 50 торговых марок полусладких игристых вин стоимостью от 150 до 6 тысяч рублей. Напитки исследовали по 30 

7 декабря 2016, 11:43
Минимальные цены на шампанское введут до новогодних праздников

Минимальные цены на шампанское введут до новогодних праздников

Сообщается, что минимальная цена за бутылку в розницу будет 164 рубля. Кстати, эксперты прогнозировали введение такой составляющей, но они были сдержанны в оценках и еще недавно называли цифру в полторы сотни рублей. Производители считают такое положение дел вполне логичным, поскольку 
7 октября 2015, 10:57
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх