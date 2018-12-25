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Занимать стали больше: в России вырос средний размер кредита
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25 декабря 2018, 08:43
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Самарцам запретили украшать елки марлей и ватой
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21 декабря 2018, 01:16
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Дмитрий Богданов: год для Самарской области в экономическом плане был хорошим
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20 декабря 2018, 11:19
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Россияне набирают кредиты перед Новым годом
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19 декабря 2018, 09:03
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Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%
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14 декабря 2018, 02:51
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Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из советских новогодних фильмов
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12 декабря 2018, 12:14
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В новогодние праздники через Самару пройдут 28 дополнительных поездов
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3 декабря 2018, 03:35
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В Самаре завершается монтаж 9 «новогодних фонтанов»
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28 ноября 2018, 09:26
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Прогноз: К Новому году цены на шампанское в России вырастут на 15%
К новогодним праздникам цена шампанского и игристых вин в Российской Федерации вырастет на 10-15%, рассказывают "Известия" со ссылкой на экспертов рынка. Прогнозируемое подорожание меньше всего коснется напитков нижней ценовой категории, где традиционно по причине более высокого спроса рост составит порядка …
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13 ноября 2017, 09:02
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До Нового года: В России проверят производителей шампанского и коньяка
Кабмин распорядился осуществить внеплановые проверки производителей и продавцов шампанского, коньяка и бренди. Об этом рассказали "Известия".
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1 ноября 2017, 12:15
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В России треть шампанского является обычной газировкой
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7 декабря 2016, 11:43
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Минимальные цены на шампанское введут до новогодних праздников
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7 октября 2015, 10:57