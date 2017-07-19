По результатам тестирования, проведенного Роскачеством, лучшим смартфоном 2017 года была названа флагманская модель от Samsung - Galaxy S8. В опубликованном перечне продукция южнокорейской корпорации уверенно обогнала своих конкурентов из Apple. Лишь появившийся в 2014 году iPhone 6 оказался на 7-й позиции соответствующего рейтинга.
Полный список Роскачества состоит из 300 моделей смартфонов. Сравнение шло по целому ряду характеристик. В частности, оценивалась прочность, продолжительность службы аккумулятора, качество фото- и видеосъемки и т.д.. Всего эксперты брали в расчет 274 характеристики.
Устройства от Samsung уверенно лидируют в рейтинге, занимая 7 мест в первой десятке. Кроме них в топ-10 вошли лишь флагман LG G6, а также Apple iPhone 6 и iPhone 6 Plus.
А вот худшим смартфоном назван Acer Liquid Z220. Он уступил даже вышедшей четыре года назад модели Nokia 220.
|
Apple запатентовала звонок в 911 через отпечаток пальца
В компании Apple запатентовали метод, дающий возможность вызвать экстренные службы посредством определенной последовательности отпечатков пальцев, рассказывает CNN. Благодаря новой функции набрать 911 можно будет в том случае, когда традиционные методы недоступны.
|
19 июля 2017, 12:31
|
Самара подходит самарцам по потребностям на 41%
Самара заняла лишь 14-е место среди 15 самых крупных мегаполисов России в рейтинге «Индекс качества городской среды». Исследование провели специалисты московского консалтингового бюро «Стрелка». Городская среда Самары соответствует потребностям ее жителей на 41%. Общее ее состояние - плохое. Хуже только …
|
19 июля 2017, 08:05
|
Продажи iPhone 7 в России упали до рекордного уровня, несмотря на цену
|
17 июля 2017, 11:04
|
Музыкальный ринг: Billboard составил рейтинг самых богатых исполнителей
|
14 июля 2017, 11:02
|
Forbes назвал самых состоятельных женщин-чиновников России
Рейтинг российских чиновниц, которые официально представили самые высокие доходы по итогам 2016-го, опубликовал Forbes. При составлении списка эксперты принимали во внимание данные деклараций Госдумы, Совета Федерации, правительства и президентской администрации.
|
13 июля 2017, 03:50
|
Самарская область вошла в топ самых бунтарских регионов России
|
13 июля 2017, 07:18
|
Никто не скроется: Всероссийская перепись населения пройдет при помощи смартфонов
При проведении Всероссийской переписи населения 2020 года будут использоваться современные технологии. Подготовка к масштабному мероприятию уже стартовала, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
|
12 июля 2017, 10:41
|
В России разработали смартфон с двумя операционными системами
В России создается принципиально новый смартфон. Мобильное устройство будет функционировать сразу на двух операционных системах.
|
10 июля 2017, 12:30
|
Налетай, подешевело: Сканеры отпечатков пальцев для смартфонов падают в цене из-за сильной конкуренции
|
6 июля 2017, 09:25
|
Вне конкуренции: В Роскачестве назвали лучшие российские продукты
|
31 мая 2017, 03:32
|
Роскачество: Треть кваса на российских прилавках оказалась газировкой
|
24 мая 2017, 03:18
|
Роскачество определило лучшие мобильные приложения для поиска работы
Роскачество оценило, через какие мобильные приложения более эффективно искать работу. Эксперты проанализировали тысячи вакансий и произвели оценку по ста показателям.
|
18 апреля 2017, 05:23
|
Роскачество разработало стандарт качества для мобильных приложений
Роскачество создало стандарт требований к качеству мобильных приложений. Об этом рассказывают «Ведомости».
|
3 апреля 2017, 09:32