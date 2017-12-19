Роскачество представило итоги международного тестирования iPhone X. Об этом рассказывает "ТАСС".
Как показал анализ результатов проведенного исследования, устройство проиграло гаджетам Samsung и предшествующим версиям смартфонов Apple, оказавшись на 11-й позиции. Тестирование осуществлялось вместе с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT).
В общей сложности было два десятка тестов на качество звука и видео, производительность, функциональность и т.д.. На первых строках рейтинга разместились Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Galaxy Note 8, а смартфоны Apple заняли пятое и шестое места. При этом эксперты отметили: по качеству камеры iPhone X оказался выше конкурентов. А вот при оценке прочности телефон получил 2,9 балла из 5,5 возможных. Неважными признаны характеристики аккумулятора, у iPhone X всего 19,5 часа работы.
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