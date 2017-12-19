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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Названа главная опасность смартфонов под подушкой

Названа главная опасность смартфонов под подушкой

Ученые-медики из Калифорнии осуществили серию экспериментов, которая подтвердила негативное влияние мобильных устройств для здоровья людей. Прежде всего авторы исследований говорят о гаджетах под подушкой или возле спящего человека.
По словам специалистов, из-за большого электромагнитного излучения в несколько раз возрастает вероятность 

18 декабря 2017, 10:09
Компания Samsung запатентовала смартфон с двумя экранами

Компания Samsung запатентовала смартфон с двумя экранами

Чертежи перспективного устройства от южнокорейской корпорации Samsung попали в интернет. По словам специалистов, речь идет о смартфоне с двумя экранами. Правда, только 50% задней панели занимает дисплей. Эта технология компанией официально запатентована.
В настоящее время нет информации, дойдет ли модель 

14 декабря 2017, 03:05
Смартфон со сканером отпечатков пальцев представят в январе

Смартфон со сканером отпечатков пальцев представят в январе

Представители корпорации Synaptics заявили о создании дисплея со сканером отпечатков пальцев. Премьера нового мобильного устройства намечена на январь будущего года.
Как поясняют специалисты, в данной технологии используется датчик Clear ID FS9500. Его основной особенностью называют возможность работать под экраном любого 

13 декабря 2017, 01:42
AliExpress официально объявил о старте продаж смартфонов Xiaomi в России

AliExpress официально объявил о старте продаж смартфонов Xiaomi в России

Представители китайского интернет-магазина AliExpress заявили об очередной сделке. Компания стала партнером известной компании Xiaomi. Теперь мобильные устройства китайского бренда можно приобрести в России через AliExpress.
Отечественные любители продукции компании получат возможность сделать заказы на смартфоны через интернет-магазин с 14 декабря. 

12 декабря 2017, 02:12
Роскачество определило, где в России производят лучший хлеб

Роскачество определило, где в России производят лучший хлеб

Недавнее исследование хлебобулочной продукции, которое инициировали эксперты Роскачества, выявило, что нареканий по доли жира данных изделий в Северо-Западном федеральном округе найдено лишь одно на 16. Между тем в прежнем аналогичном исследовании в центре России это соотношение оказалось 12 к 65, 

22 ноября 2017, 01:28
Apple исправит проблему с отключением экрана на холоде у iPhone X

Apple исправит проблему с отключением экрана на холоде у iPhone X

На сайте Reddit один из пользователей пожаловался на чувствительность сенсорного экрана iPhone X, который моментально переставал реагировать на прикосновения при температуре в районе нуля градусов. 

Данную публикацию подержали и другие 
10 ноября 2017, 01:39
В Москве продают места в очереди за новым iPhone X

В Москве продают места в очереди за новым iPhone X

На Avito появились предложения о продаже места в очереди за новым iPhone X. Цена услуги начинается от 10 000 рублей.
Каждый желающий может купить место в очереди возле ГУМа, re:Store на Тверской улице и т.д.. Есть предложения и по доставке нового 

3 ноября 2017, 10:04
Роскачество протестирует «Докторскую» на ДНК собаки и лошади

Роскачество протестирует «Докторскую» на ДНК собаки и лошади

Как сообщили сегодня отечественные СМИ, Роскачество проверит «докторскую» колбасу по различным показателям ГОСТа, в числе которых указываются пункты о ДНК собаки, лошади и птицы.
Специалистам предстоит сделать вывод, присутствуют ли в составе популярного продукта синтетические красители, консерванты, соя, крахмал, а 

24 октября 2017, 02:11
ФАС ужесточит наказание для Apple в случае координации цен на iPhone X

ФАС ужесточит наказание для Apple в случае координации цен на iPhone X

ФАС определит для Apple более строгое наказание, если корпорация станет координировать ценообразование на последнюю линейку iPhone в Российской Федерации. Об этом сказал руководитель службы Игорь Артемьев.
Как отметил г-н Артемьев, подобные истории уже были, «поэтому, если надо, займемся еще одной». 

20 сентября 2017, 03:52
Казус на презентации Apple: В iPhone X не сработала функция распознавания лиц

Казус на презентации Apple: В iPhone X не сработала функция распознавания лиц

На презентации, которую 12 сентября провела корпорация Apple, случился неожиданный казус. В презентованном iPhone X не сработала широко разрекламированная функция распознавания лиц Face ID.
Представляя давно ожидаемое устройство, вице-президент Apple Крейг Федериги начал презентацию с разблокировки гаджета. Но сервис Face 

13 сентября 2017, 10:04
Роскачество назвало лучший смартфон 2017 года

Роскачество назвало лучший смартфон 2017 года

По результатам тестирования, проведенного Роскачеством, лучшим смартфоном 2017 года была названа флагманская модель от Samsung - Galaxy S8. В опубликованном перечне продукция южнокорейской корпорации уверенно обогнала своих конкурентов из Apple. Лишь появившийся в 2014 году iPhone 6 оказался на 7-й 

19 июля 2017, 05:27
Вне конкуренции: В Роскачестве назвали лучшие российские продукты

Вне конкуренции: В Роскачестве назвали лучшие российские продукты

Эксперты Роскачества определили лучшие продукты, выпускаемые в России. По словам руководителя ведомства Максима Протасова, в РФ отлично делают подсолнечное масло, гречку, рис и муку.
После сравнения отечественной продукции с зарубежными аналогами был сделан вывод, что одни из лучших показателей у 

31 мая 2017, 03:32
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