Недавнее исследование хлебобулочной продукции, которое инициировали эксперты Роскачества, выявило, что нареканий по доли жира данных изделий в Северо-Западном федеральном округе найдено лишь одно на 16. Между тем, в прежнем аналогичном исследовании в центре России это соотношение оказалось 12 к 65, информируют специалисты ведомства.
В настоящее время сотрудники Роскачества еще не закончили изучение текущей ситуации в рамках проверки, проводимой во всех федеральных округах российской Федерации. Продукцию изучают в 6 профильных испытательных центрах, в том числе в структуре Роспотребнадзора и Росстандарта.
Хлебобулочные изделия проверяют по 48 параметрам качества и безопасности, в том числе, на присутствие так называемой картофельной болезни, пестицидов, и т.д.. Цена взятых для работы образцов - от 15 до 50 рублей за одну булку.
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