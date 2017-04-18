Роскачество оценило, через какие мобильные приложения более эффективно искать работу. Эксперты проанализировали тысячи вакансий и произвели оценку по ста показателям.
В числе главных критериев были безопасность персональных данных, функциональность, скорость и производительность, а также удобство пользования. Появившийся в отечественных СМИ перечень включает 27 приложений для устройств на самой распространенной в РФ ОС Android.
Лидерами по безопасности признаны "Объявления Avito" и "Работа в России". Хотя полностью безопасных приложений не оказалось. По количеству функций на первых местах расположились "Объявления Avito", "Росработа: Работа и вакансии", Freelancer – Hire & Find Jobs, Fiverr – Freelance Services.
Удобнее всего заниматься поиском места трудоустройства, по версии представителей Роскачества, через порталы "Работа в России", "Indeed Работа", "Поиск работы на Monster", Job Search, Salaries & Reviews, "Работа, вакансии на Superjob".
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