Страна толстяков: эксперты выяснили, в каком регионе мира больше всего страдают от ожирения Ученые в ходе недавнего исследования решили установить, где именно проживает самое больше число людей с избыточным весом. Как оказалось, в Соединенных Штатах диагноз ожирение имеют 38,2% граждан.

Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития озвучили сведения об ожирении людей в разных …