Треть кваса в отечественных торговых точках является газировкой. Об этом говорят итоги исследования Роскачества.
Специалисты провели анализ 26 образцов напитка из 12 российских регионов, а также одной белорусской марки. Как оказалось, ряд производителей добавляют в квас красители и консерванты, а еще углекислый газ для образования пузырьков.
По результатам исследования, в отдельных образцах сразу нескольких популярных брендов была выявлена плесень. Подобные напитки могут не только утолить жажду, но и подорвать здоровье потребителей. Также эксперты обнаружили дрожжи, подсластители и сахарозаменители, присутствие которых категорически исключается в качественном продукте.
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