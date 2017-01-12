Роскомнадзор навсегда заблокировал крупный онлайн-кинотеатр Kinogb.net за несоответствие нормам антипиратского законодательства. Информацию об этом ведомство разместило на своей странице в Facebook.
В сообщении говорится, что ресурс заблокирован по решению Мосгорсуда. Служители Фемиды удовлетворили иск компании Warner Bros. Entertainment Inc. Также в Роскомнадзоре отметили, что в прошлом году на Международном экономическом форуме в северной столице организация подписала с Американской ассоциацией кинопродюсеров соглашение о сотрудничестве в сфере защиты авторских прав.
Напомним, что с 1 мая 2015 года вступили в законную силу поправки, по которым за периодическое нарушение законодательства сайты с пиратским контентом можно блокировать навсегда. В РФ рассмотрением дел по нарушению авторских прав занимается Мосгорсуд.
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