Роскомнадзор обязал создателей Opera передавать Федеральной службе безопасности сведения о пользователях. Ведомство зарегистрировало блог Opera Software AS в реестре организаторов распространения информации, сообщает «Роскомсвобода».
Кроме того, в список были включены видеохостинг Vimeo и мессенджер Snaappy. Как поясняют эксперты, включение в этот перечень подразумевает необходимость со стороны сервисов собирать, хранить и предоставлять сведения о пользователях и их взаимодействиях компетентным органам.
Тем лицам и компаниям, которые не пожелали признавать себя организаторами распространения информации, грозит блокировка их сайтов и сервисов в РФ. Этот процесс уже идет посредством вынесения решений Роскомнадзором. На данном основании некоторое время назад уже были заблокированы WeChat, BlackBerry, Imo и Line.
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