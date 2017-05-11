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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Конец халяве: Роскомнадзор начал блокировать серверы RuTracker.org

Конец халяве: Роскомнадзор начал блокировать серверы RuTracker.org

Любителей халявного пиратского видеоконтента ждут новые времена. Роскомнадзор анонсировал блокировку серверов RuTraker.
По информации «Известий», надзорная структура при участии правообладателей начала наступление на наиболее популярный в РФ торрент-трекер. При этом атака ведется по всем направлениям.
Уже осуществляется блокировка серверов со 

2 мая 2017, 12:18
Россияне стали в два раза больше тратить на лотерейные билеты

Россияне стали в два раза больше тратить на лотерейные билеты

Жители России на приобретение лотерейных билетов стали расходовать в 2 раза больше средств из семейного бюджета. Как сообщают отечественные агентства, только отделения «Почты России» в прошлом году реализовали на 46% больше билетов, чем по итогам предыдущих лет.
Специалисты решили определить 

22 марта 2017, 05:26
В России запретят безымянные SIM-карты

В России запретят безымянные SIM-карты

В России скоро попадут под запрет неидентифицированные SIM-карты. Об этом рассказывают отечественные информагентства.
Кабмин планирует штрафовать операторов после выделенного им срока за "безымянных” обладателей SIM-карт. Теперь при приобретении или активации SIM-карты нужно будет пройти идентификацию личности, в противном случае карта 

16 марта 2017, 12:38
Сотовые операторы рассказали о самых популярных среди россиян мессенджерах

Сотовые операторы рассказали о самых популярных среди россиян мессенджерах

Отечественные мобильные операторы связи назвали WhatsApp наиболее популярным мессенджером среди своих абонентов. Он обогнал своего вечного конкурента Viber.
В открытом доступе можно познакомиться со сведениями операторов сотовых компаний, ведущих свою деятельность на территории России. Цифры количества пользователей в зависимости от 

6 марта 2017, 01:13
СМИ: 65% заблокированных Роскомнадзором сайтов продолжают работать

СМИ: 65% заблокированных Роскомнадзором сайтов продолжают работать

В прошлом году Роскомнадзор заблокировал большое число интернет-ресурсов, где были выявлены сведения, запрещенные для распространения в РФ. Однако, как сообщили отечественные СМИ, свыше 65% этих сайтов продолжают работать.
Появившийся несколько лет назад "черный список" в 2016-м пополнился на 87 тысяч 

16 февраля 2017, 03:48
Россияне стали массово закрывать доступ к своим профилям в социальных сетях

Россияне стали массово закрывать доступ к своим профилям в социальных сетях

В последнее время в России пользователи принялись массово закрывать свои профили в соцсетях, стараясь сохранить имеющуюся в них персональную информацию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного недавно Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Как отмечают эксперты, с некоторых пор участились случаи 

3 февраля 2017, 10:06
Онлайн-аудитория в РФ перестала расти

Онлайн-аудитория в РФ перестала расти

Суммарное число пользователей Сети за прошлый год не изменилось. Об этом информируют российские эксперты.
Общее количество людей старше 16 лет, которые используют рунет, осталось на уровне 84 млн человек. До нынешнего момента число клиентов в РФ последовательно увеличивалось. В последние 

27 января 2017, 11:14
В России стартовало тестирование государственного мессенджера

В России стартовало тестирование государственного мессенджера

Специальный государственный мессенджер, создание которого осуществляли российские программисты, уже проходит тестирования. Об этом рассказали отечественные СМИ со ссылкой на советника президента по вопросам развития интернета Германа Клименко.
Как отмечается, первоочередной задачей считалось появление такого интернет-мессенджера, который может учесть цели и 

19 января 2017, 01:45
Уязвимость мессенджеров для чиновников в России протестируют хакеры

Уязвимость мессенджеров для чиновников в России протестируют хакеры

Мессенджеры, которыми предстоит пользоваться российским чиновникам, протестируют специалисты компании Positive Technologies, именуемые белыми хакерами. Как правило, по согласованию с владельцами они взламывают их ресурсы, чтобы провести проверку на надежность. Таким образом выяснится степень уязвимости государственных сервисов для обмена сообщениями.
Наряду 

7 декабря 2016, 03:51
В WhatsApp появится функция видеозвонков

В WhatsApp появится функция видеозвонков

Мессенджер WhatsApp собирается ввести функцию видеозвонков, информирует Bloomberg. Как отмечают специалисты, функция станет доступной в приложении WhatsApp на платформах iOS, Android и Windows.
Сегодня, 15 ноября, появилось официальное заявление представителей компании, что данная возможность будет в самом скором времени у 

15 ноября 2016, 11:18
Сеть «ВКонтакте» открыла сервис денежных переводов между пользователями

Сеть «ВКонтакте» открыла сервис денежных переводов между пользователями

«ВКонтакте», вслед за «Одноклассниками», запустила собственный платежный сервис. Теперь пользователи и этой социальной сети смогут переводить денежные средства в личном сообщении, используя банковскую карту. При этом максимальная сумма перевода составляет 75 тысяч рублей.
Техника осуществления перевода достаточно проста:  войдя в 

20 сентября 2016, 05:14
Опубликован ТОП-25 самых худших паролей 2015 года

Опубликован ТОП-25 самых худших паролей 2015 года

В Сети появился список из 25 самых популярных паролей в минувшем году. Созданием этого перечня занимались специалисты компании SplashData. Следует отметить, что последняя вот уже несколько лет составляет подобные списки. Как отмечают СМИ, конкретные каналы, по которым SplashData получает пароли 
20 января 2016, 12:02
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