Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров выступил с предложением не допустить возможность осуществления биометрической идентификации юных россиян. Соответствующую информацию приводит РИА «Новости».
Как отметил глава ведомства, различные производители в данный момент внедряют идентификацию по голосу. При этом данная процедура может применяться лишь при наличии согласия пользователей. А вот на биометрическую идентификацию несовершеннолетних необходимо наложить табу до достижения ими дееспособного возраста, уверен г-н Жаров.
Минсвязи занимается подготовкой введения биометрического распознавания при проведении кредитно-финансовых операций. Для удаленного подтверждения личности будут применять Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). В настоящее время она используется для предоставления госуслуг в электронной форме.
|
Разведка США признала российскую технологию распознавания лиц лучшей
Спецслужбы Соединенных Штатов признали лучшей российскую технологию распознавания лиц. Об этом заокеанские эксперты агентства передовых исследований в области разведки заявили по результатам конкурса алгоритмов идентификации лиц.
|
8 ноября 2017, 03:27
|
VPN-сервисы и анонимайзеры теперь могут блокировать
|
2 ноября 2017, 09:29
|
Клиент «Почты России» на три месяца превратился в Ждуна
В Самарской области региональное управление Роскомнадзора завело административные дела в отношении «Почты России». Клиенты организации обратились в надзорное ведомство с жалобами. В ходе рассмотрения обращений были выявлены нарушения контрольных сроков пересылки заказного мелкого пакета более чем на 95 дней. …
|
10 октября 2017, 04:27
|
В Роскомнадзоре появится департамент по блокировке анонимайзеров
В Роскомнадзоре создадут департамент, который станет заниматься блокировкой интернет-ресурсов, в частности анонимайзеров и VPN-сервисов. Об этом «Известиям» рассказал руководитель ведомства Александр Жаров.
|
6 октября 2017, 11:14
|
Роскомнадзор сократит количество записей в реестре запрещенных сайтов
|
4 октября 2017, 10:16
|
Банки могут обязать собирать биометрию россиян
Отечественные банки, как региональные, так и федеральные, могут обязать собирать биометрию россиян. Соответствующее распоряжение вскоре поступит от Центробанка, эксперты которого ведут разработку нового законопроекта.
|
28 августа 2017, 11:16
|
В России создан биометрический сейф
|
24 мая 2017, 03:08
|
Минкомсвязи с июня 2017-го введет удаленную идентификацию граждан в банках
С июня этого года в ряде отечественных банков введут систему дистанционной идентификации граждан при открытии вкладов и счетов, внедренную Минкомсвязи России. Об этом говорится на портале правовых документов.
|
9 марта 2017, 03:29
|
В РФ появились биометрические банкоматы
В отделениях государственных российских банков появились банкоматы с биометрическими параметрами. О новшестве рассказывает «Российская газета».
|
28 декабря 2016, 12:44
|
В тюрьмах России введут биометрию
В российских тюрьмах и колониях появится биометрия. Пройти через контрольный пункт можно будет только по отпечатку пальца. Специальная программа автоматически сравнит данные с изображениями в базе пенитенциарного учреждения. Таким образом Федеральная служба исполнения наказаний намерена исключить возможные побеги заключенных. В …
|
31 октября 2016, 02:16
|
В России «Макдоналдс» ввел Wi-Fi по паспорту
|
26 июня 2015, 06:23