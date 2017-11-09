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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 ноября 2017г 
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Банки могут обязать собирать биометрию россиян

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В России создан биометрический сейф

Если создание  аналога скайпа пока только в планах российских ученых, то биометрический  сейф, распознающий лицо своего владельца, в нашей стране уже реальность. Прежде, чем разрешить доступ к содержимому хранилища, машина в течение 3-5 секунд сканирует лицо человека и оболочку его 

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Минкомсвязи с июня 2017-го введет удаленную идентификацию граждан в банках

С июня этого года в ряде отечественных банков введут систему дистанционной идентификации граждан при открытии вкладов и счетов, внедренную Минкомсвязи России. Об этом говорится на портале правовых документов.
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9 марта 2017, 03:29
В РФ появились биометрические банкоматы

В РФ появились биометрические банкоматы

В отделениях государственных российских банков появились банкоматы с биометрическими параметрами. О новшестве рассказывает «Российская газета».
Схема работы проста. Сначала банкомат сканирует отпечатки пальцев или сетчатку глаза. Затем он дает клиенту возможность воспользоваться всеми услугами, которые предоставляет это финансово-кредитное учреждение.
Как 

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В тюрьмах России введут биометрию

В тюрьмах России введут биометрию

В российских тюрьмах и колониях появится биометрия. Пройти через контрольный пункт можно будет только по отпечатку пальца. Специальная программа автоматически сравнит данные с изображениями в базе пенитенциарного учреждения. Таким образом Федеральная служба исполнения наказаний намерена исключить возможные побеги заключенных. В 

31 октября 2016, 02:16
В России «Макдоналдс» ввел Wi-Fi по паспорту

В России «Макдоналдс» ввел Wi-Fi по паспорту

Бесплатный Wi-Fi во всех 505 кафе быстрого питания McDonald's на территории РФ теперь доступен только  по паспорту. Об этом сообщил представитель компании. Услуга обеспечена несколькими телекоммуникационными компаниями, в частности «Вымпелкомом» и «Энфортой».

Отметим, несмотря на то что около года 
26 июня 2015, 06:23
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