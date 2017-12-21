Роскомнадзор запустил интерактивный сервис, который заметно упрощает последовательность подачи операторами связи различных заявлений. Специалисты надеются, что это даст возможность снизить объемы «бумажных» заявлений и минимизировать расходы операторов на подготовку документов. Сервис будет доступен через главную страницу портала Роскомнадзора.
Как отметил глава ведомства Александр Жаров, личный кабинет позволяет направлять заявительную документацию в электронном виде и отслеживать этапы прохождения заявлений в режиме онлайн. Посредством сервиса можно направить одно заявление на различные варианты госуслуг: оформить разрешение на использование радиочастот, получить свидетельство об образовании позывного сигнала, регистрацию РЭС.
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