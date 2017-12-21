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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Минкомсвязи разрабатывает онлайн-сервис для получения услуг

Минкомсвязи разрабатывает онлайн-сервис для получения услуг

Как сообщают отечественные агентства со ссылкой на руководство Минкомсвязи России, в настоящее время министерство занимается разработкой нового онлайн-сервиса для получения госуслуг.
Как отмечается, благодаря новому сервису «Согласие», работу над которым планируют закончить в 2018 году, пользователи сайта госуслуг будут дистанционно 

19 декабря 2017, 10:17
В 2018 году россияне будут переписываться на сайте госуслуг

В 2018 году россияне будут переписываться на сайте госуслуг

В будущем году на сайте госуслуг заработает онлайн-сервис обмена информацией с государственными структурами и гражданами. Для этого на портале будет предназначена кнопка «Написать сообщение», объяснил «Известиям» заместитель руководителя Минкомсвязи Алексей Козырев.
«Сообщение можно будет послать, зная ИНН, СНИЛС, электронный адрес 

13 декабря 2017, 10:14
Как обезопасить себя в интернете

Как обезопасить себя в интернете

С начала года в региональное управление Роскомнадзора поступила 221 жалоба на нарушения в сети интернет, в 2016-м их было 127. В основном речь идет об использовании мошеннических схем и персональных данных, выявленных в соцсетях группах, занимающихся пропагандой самоубийств, экстремистских сайтах. 

24 ноября 2017, 08:00
ГИБДД собирается внести легализацию автотюнинга в перечень госуслуг

ГИБДД собирается внести легализацию автотюнинга в перечень госуслуг

 В Госавтоинспекции рассматривают новшества, способные заметно упростить жизнь большой категории отечественных автовладельцев. Если примут имеющийся пакет документов, легализовать изменения в конструкции транспортного средства станет просто. Это можно будет сделать даже на сайте госуслуг.
Как поясняют эксперты, сейчас легализация автотюнинга – 

22 ноября 2017, 03:13
Российские поисковики исключили из выдачи 786 пиратских сайтов

Российские поисковики исключили из выдачи 786 пиратских сайтов

786 сайтов, которые по постановлению Мосгорсуда признаны пиратскими, исключили из действующих в Российской Федерации поисковиков. По требованию Минкомсвязи они заблокированы без ограничения срока, информируют отечественные агентства со ссылкой на Роскомнадзор.
Как поясняют специалисты, на каждой подобной интернет-странице были сведения, нарушающие 

16 ноября 2017, 05:08
В Башкирии выявили 10 сайтов, торгующих леопардами и хищными птицами

В Башкирии выявили 10 сайтов, торгующих леопардами и хищными птицами

Бирская межрайонная прокуратура выявила порталы, на которых предлагали приобрести редких представителей фауны, в частности, занесенных в Красную книгу.
Как рассказывают региональные СМИ, на десяти ресурсах на реализацию были выставлены без необходимых документов леопард, степной орел и сапсан. Отдельно отмечается, что 

14 ноября 2017, 03:20
Роскомнадзор выступил против биометрической идентификации российских детей

Роскомнадзор выступил против биометрической идентификации российских детей

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров выступил с предложением не допустить возможность осуществления биометрической идентификации юных россиян. Соответствующую информацию приводит РИА «Новости».
Как отметил глава ведомства, различные производители в данный момент внедряют идентификацию по голосу. При этом данная процедура может применяться лишь 

9 ноября 2017, 03:14
ФАС договорилась с операторами об отмене внутрисетевого роуминга до конца года

ФАС договорилась с операторами об отмене внутрисетевого роуминга до конца года

Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев по итогам совещания с главой Минкомсвязи и представителями операторов. Как отмечается, «до конца года все основные мероприятия по отмене роуминга будут проведены».
Господин Артемьев подчеркнул, что речь не ведется о предъявлении 

25 сентября 2017, 05:25
Почему ставить машину на учет через портал Госуслуг быстрее и выгоднее?

Почему ставить машину на учет через портал Госуслуг быстрее и выгоднее?

Зарегистрироваться на сайте Госуслуг теперь можно не только в многофункциональных центрах, но и в ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что очередей нет, потому что все больше граждан используют для получения водительского удостоверения, снятия и постановки на учет автомобилей портал госуслуг. 
11 сентября 2017, 08:08
Отсрочка от ФАС: Операторам связи перенесли дату отмены роуминга на 15 декабря

Отсрочка от ФАС: Операторам связи перенесли дату отмены роуминга на 15 декабря

Федеральная антимонопольная служба продлила «большой четверке» операторов срок исполнения предупреждения о выравнивании тарифов в домашнем регионе и при поездках внутри России. Требование к МТС, «Мегафону», «Вымпелкому» и Tele2 ликвидировать разницу в тарифах было озвучено службой в середине этого лета. До 

22 августа 2017, 12:32
ФАС дала операторам связи две недели на изменение тарифов

ФАС дала операторам связи две недели на изменение тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла нарушения в тарифных планах "большой четвёрки" сотовых операторов ("Вымпелком", МТС, "Мегафон" и "Т2 мобайл"), и фактически, по мнению экспертов, потребовала отменить роуминг по РФ. Как сообщает ФАС, операторы должны изменить тарифы на услуги связи в 

18 июля 2017, 08:34
Руководить бизнесом «Транстелекома» в Самаре будет топ-менеджер из Сибири

Руководить бизнесом «Транстелекома» в Самаре будет топ-менеджер из Сибири

В компании «Транстелеком» сообщили о новом назначении. Директором макрорегиона «Верхневолжский», в который входит Самарская область, назначен Андрей Колесник. До этого топ-менеджер занимался развитием бизнеса компании в макрорегионе «Сибирь». По словам президента ТТК Романа Кравцова, на новой должности Колесник будет реализовать 

19 июня 2017, 11:57
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