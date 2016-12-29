Руководство Роскосмоса решило привлечь экспертов американского космического ведомства NASA к расследованию причин крушения «грузовика» «Прогресс МС-04», рассказывают российские СМИ. Напомним, космический корабль прекратил подавать сигналы 1 декабря.
На протяжении четырех недель в Роскосмосе пытаются установить причины аварии ракеты-носителя «Союз-У» с космическим грузовым кораблем. Госкомиссия до сих пор не может дать объяснение произошедшей аварии. Как говорят специалисты, при анализе ситуации речь ведется о миллисекундах, а потому пришлось изучить сведения по прежним нештатным ситуациям. «Мы обратились к экспертам NASA, однако они заявили, что не сталкивались с авариями, протекавшими в такое сжатое время», - сказал журналистам Владимир Солнцев, гендиректор корпорации «Энергия», входящей в состав «Роскосмоса».
Как известно, 3 декабря обломки корабля были обнаружены в Тыве. На корабле было порядка 2,5 тонн различного груза, в частности, топливо для МКС, одежда, еда, медикаменты и т.д..
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