Губернатор Николай Меркушкин и гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров подписали соглашение о сотрудничестве Губернатор Самарской области Николай Меркушкин сейчас находится в Москве. С гендиректором госкорпорации "Роскосмос" Игорем Комаровым он в этот вторник подписал соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает взаимодействие по развитию региональных предприятий, выполняющих гособоронзаказ в Самарской области, а также инновационных и промышленных …