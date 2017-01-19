NASA показало, как зонд Huygens спускается на Титан Ученые NASA разместили в Сети ролик, где показано, как зонд Hyugens спускается на спутник Сатурна Титан. Как рассказали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованиям, он был смонтирован с помощью изображений, полученных космическим аппаратом в процессе последней миссии.

Напомним, что …