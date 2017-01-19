Роскосмос проинформировал американское космическое агентство NASA о причинах гибели космического грузовика "Прогресс МС-04". Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Рогозина.
По словам Рогозина, ситуация сложилась неординарная, так как у корабля пропала телеметрия. В конечном итоге сотрудники Роскосмоса были вынуждены расшифровывать буквально сотые доли секунды. Обычно в аналогичных ситуациях в распоряжении специалистов данных имеется гораздо больше. Как отмечается, NASA было проинформировано в степени, достаточной для последующей эксплуатации российской ракеты.
В настоящее время ракета "Союз" является единственным носителем, способным выводить на орбиту и транспортные, и пилотируемые космические корабли. Альтернативная ракета-носитель "Ангара" появится лишь к 2020 году.
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