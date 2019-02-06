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456 млн рублей потратят на контроль за качеством ракет
«Роскосмос» потратит 456 млн рублей на контроль за качеством работ при создании ракетно-космической техники, соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Сумма будет разбита на 4 года. Выплаты начнутся уже с 1 февраля 2019, а должны завершиться, предварительно, в конце …
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29 января 2019, 09:21
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Самарский космонавт запечатлел расстыковку «грузовика» «Прогресс МС-09»
Самарский космонавт Олег Кононенко снял несколько особенных снимков с борта Международной космической станции: он запечатлел момент расстыковки МКС и отлета грузового корабля Прогресс МС-09. Космический «грузовик» привез экипажу 2,5 тонн оборудования и продуктов. «Именно этот «Прогресс» стал самым быстрым «грузовиком» …
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28 января 2019, 08:23
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Ученые из Самары разработали смеси, которые сделают почву более плодородной
Ученые из Самары создали высокоэффективный биотехнологический комплекс «ЖИП» («Живой источник плодородия»). Он запускает процесс образования гумуса и активизации почвенной микрофлоры без применения химикатов, рассказали в самарском политехе.
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21 января 2019, 01:42
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«Конкуренция огромная»: Самарская область претендует на создание научно-образовательного центра
В Самарской области могут создать научно-образовательный центр. Об этом в пятницу, 18 января, сообщил во время пресс-конференции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он рассказал, что идея Самарской области была высоко оценена федеральным министром науки и образования Михаилом Котюковым.
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18 января 2019, 04:25
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Золотая ракета "Енисей"
Расходы на создание и производство сверхтяжёлой ракеты-носителя "Енисей" составят 1 триллион рублей, заявили в Роскосмосе. Разработкой аппарата займутся три крупнейших ракетно-космических предприятия: самарский РКЦ "Прогресс", РКК "Энергия" из подмосковного Королёва и московский Центр имени Хруничева. Согласно детальному графику, носитель планируют …
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11 января 2019, 11:06
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Космонавт Олег Кононенко заснял Самару с высоты 400 км
Командир Международной космической станции, летчик-космонавт Олег Кононенко сфотографировал Самару с высоты более 400 километров. Снимок, на котором город сияет, подсвеченный миллионами источников света, опубликовал департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, Олег Кононенко отправился на МКС 3 декабря в …
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9 января 2019, 08:11
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Самарская ракета успешно вывела на орбиту группу спутников
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27 декабря 2018, 12:38
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3 декабря самарский космонавт полетит в космос в четвертый раз
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3 декабря 2018, 09:31
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В Самаре на раскопках у Фрунзенского моста нашли старинный штык
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28 ноября 2018, 01:56
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"Ресурс" закончился досрочно
Российская гражданская орбитальная группировка лишилась 2-х из 3-х спутников дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П", которые производятся на самарском РКЦ "Прогресс". Оба аппарата не отработали по целевому назначению положенных 5 лет. Причина - критические проблемы, появившиеся сразу после их запуска. В настоящее …
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27 ноября 2018, 10:51
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Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в 2019 году
Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в конце 2019 года. Такое заявление сделал генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. При этом, по его словам, на обоих космодромах - и на «Байконуре», и на «Восточном» продолжится эксплуатация ракеты «Союз-2» различных модификаций, …
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12 ноября 2018, 10:00
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Самарский космонавт Олег Кононенко полетит на МКС в декабре
Стало известно, что самарский космонавт Олег Кононенко отправится на Международную космическую станцию в декабре. В Центре подготовки космонавтов завершилось заседание медицинской комиссии, которая проанализировала данные медобследований командиров основного и дублирующего экипажей 58/59-й длительной экспедиции на МКС.
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30 октября 2018, 09:02
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