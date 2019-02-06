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456 млн рублей потратят на контроль за качеством ракет

456 млн рублей потратят на контроль за качеством ракет

«Роскосмос» потратит 456 млн рублей на контроль за качеством работ при создании ракетно-космической техники, соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Сумма будет разбита на 4 года. Выплаты начнутся уже с 1 февраля 2019, а должны завершиться, предварительно, в конце 
29 января 2019, 09:21
Самарский космонавт запечатлел расстыковку «грузовика» «Прогресс МС-09»

Самарский космонавт запечатлел расстыковку «грузовика» «Прогресс МС-09»

Самарский космонавт Олег Кононенко снял несколько особенных снимков с борта Международной космической станции: он запечатлел момент расстыковки МКС и отлета грузового корабля Прогресс МС-09. Космический «грузовик» привез экипажу 2,5 тонн оборудования и продуктов. «Именно этот «Прогресс» стал самым быстрым «грузовиком» 
28 января 2019, 08:23
Ученые из Самары разработали смеси, которые сделают почву более плодородной

Ученые из Самары разработали смеси, которые сделают почву более плодородной

Ученые из Самары создали высокоэффективный биотехнологический комплекс «ЖИП» («Живой источник плодородия»). Он запускает процесс образования гумуса и активизации почвенной микрофлоры без применения химикатов, рассказали в самарском политехе. 
 
– Особое биологическое ведение сельского хозяйства, суть которого сводится к тому, чтобы «кормить» почву, 
21 января 2019, 01:42
«Конкуренция огромная»: Самарская область претендует на создание научно-образовательного центра

«Конкуренция огромная»: Самарская область претендует на создание научно-образовательного центра

В Самарской области могут создать научно-образовательный центр. Об этом в пятницу, 18 января, сообщил во время пресс-конференции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он рассказал, что идея Самарской области была высоко оценена федеральным министром науки и образования Михаилом Котюковым. 

- Всего 
18 января 2019, 04:25
Золотая ракета

Золотая ракета "Енисей"

Расходы на создание и производство сверхтяжёлой ракеты-носителя "Енисей" составят 1 триллион рублей, заявили в Роскосмосе. Разработкой аппарата займутся три крупнейших ракетно-космических предприятия: самарский РКЦ "Прогресс", РКК "Энергия" из подмосковного Королёва и московский Центр имени Хруничева. Согласно детальному графику, носитель планируют 
11 января 2019, 11:06
Космонавт Олег Кононенко заснял Самару с высоты 400 км

Космонавт Олег Кононенко заснял Самару с высоты 400 км

Командир Международной космической станции, летчик-космонавт Олег Кононенко сфотографировал Самару с высоты более 400 километров. Снимок, на котором город сияет, подсвеченный миллионами источников света, опубликовал департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, Олег Кононенко отправился на МКС 3 декабря в 
9 января 2019, 08:11
Самарская ракета успешно вывела на орбиту группу спутников

Самарская ракета успешно вывела на орбиту группу спутников

Сегодня в 5 часов 7 минут по московскому времени с космодрома Восточный успешно стартовала ракета-носитель "Союз 2.1а" с разгонным блоком «Фрегат». На орбиту она вывела российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» №5 и 6, а также 

27 декабря 2018, 12:38
3 декабря самарский космонавт полетит в космос в четвертый раз

3 декабря самарский космонавт полетит в космос в четвертый раз

В понедельник, 3 декабря, в 14:13 по московскому времени с космодрома «Байконур» запланирован пуск пилотируемого корабля «Союз МС-11». В составе основного экипажа - космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и NASA Энн Макклейн. Это будет уже 
3 декабря 2018, 09:31
В Самаре на раскопках у Фрунзенского моста нашли старинный штык

В Самаре на раскопках у Фрунзенского моста нашли старинный штык

В Самаре продолжаются археологические раскопки в районе Фрунзенского моста. На сегодняшний день исследовано 220 из 400 квадратных метров, в работе находится около 96 квадратных метров площади. Для выполнения задач в заявленный срок, а также увеличения продолжительности рабочего дня на раскопе 
28 ноября 2018, 01:56

"Ресурс" закончился досрочно

Российская гражданская орбитальная группировка лишилась 2-х из 3-х спутников дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П", которые производятся на самарском РКЦ "Прогресс". Оба аппарата не отработали по целевому назначению положенных 5 лет. Причина - критические проблемы, появившиеся сразу после их запуска. В настоящее 
27 ноября 2018, 10:51
Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в 2019 году

Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в 2019 году

Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в конце 2019 года. Такое заявление сделал генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. При этом, по его словам, на обоих космодромах - и на «Байконуре», и на «Восточном» продолжится эксплуатация ракеты «Союз-2» различных модификаций, 
12 ноября 2018, 10:00
Самарский космонавт Олег Кононенко полетит на МКС в декабре

Самарский космонавт Олег Кононенко полетит на МКС в декабре

Стало известно, что самарский космонавт Олег Кононенко отправится на Международную космическую станцию в декабре. В Центре подготовки космонавтов завершилось заседание медицинской комиссии, которая проанализировала данные медобследований командиров основного и дублирующего экипажей 58/59-й длительной экспедиции на МКС.
 
- По результатам заседания 
30 октября 2018, 09:02
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