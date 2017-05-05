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С российских госкомпаний предложили взимать плату за закупки иностранного ПО

С российских госкомпаний предложили взимать плату за закупки иностранного ПО

В Минкомсвязи появилась идея обязать госкомпании, приобретающие зарубежное программное обеспечение, платить компенсацию при наличии у такой программы отечественного аналога. Эти деньги могут направляться в Фонд развития информационных технологий.
Как сообщает глава ведомства Николай Никифоров, высказывалось предложение, что такой платеж должен 

4 мая 2017, 02:25
Миллион за уху: штрафы за разжигание костров могут увеличить в пять раз

Миллион за уху: штрафы за разжигание костров могут увеличить в пять раз

В верхней палате парламента рассматривают вопрос о повышении штрафов за разжигание костров. Как сообщает «Парламентская газета», сенаторы выступают с предложением поднять наказание за розжиг костров, приведших к серьезным последствиям, до 1 миллиона рублей. Сейчас самые высокие штрафные санкции на уровне 

4 мая 2017, 12:30
СМИ узнали о предложении ввести в России аналог американской грин-карты

СМИ узнали о предложении ввести в России аналог американской грин-карты

Минкомсвязи выступает с предложением ввести в РФ аналог американской грин-карты. "Карта соотечественника" позволит представителям других государств, свободно владеющим русским языком, въезжать в нашу страну и трудоустраиваться здесь.
Об этом рассказывают "Известия". К 2019 году должна появиться карта российского соотечественника, дающая 

4 мая 2017, 11:23
Призывников вызовут в военкомат по электронной почте

Призывников вызовут в военкомат по электронной почте

В Госдуму внесли законопроект о рассылке повесток в военкомат по электронной почте. Об этом рассказали отечественные информагентства.
Новшество предполагает, что при постановке на воинский учет россияне будут обязаны представлять адрес личной электронной почты. Повестки будут иметь электронную подпись военкома или 

3 мая 2017, 07:29
Как не оказаться жертвой кровососа?

Как не оказаться жертвой кровососа?

За последнюю неделю число жителей Самарской области, пострадавших от клещей, увеличилось вдвое. Жертвами кровососов стали 138 человек, из них 34 ребенка. Каждый пятый членистоногий оказался с вирусом энцефалита, а 3% - с боррелиозом. Обе инфекции вполне реально угрожают жизни заболевшего.

2 мая 2017, 05:45
Самарцев травят опасным мясом?

Самарцев травят опасным мясом?

В Самарской области наиболее опасно употреблять в пищу мясо и молоко. Более 640 килограммов некачественной продукции изъято из оборота в 1 квартале текущего года.

О проведённой работе отчитался региональный Роспотребнадзор. За 3 месяца 2017 года ведомство проверило 178 объектов торговли и 

28 апреля 2017, 12:44
В Самаре открылся центр для обучения особенных детей

В Самаре открылся центр для обучения особенных детей

Там будут заниматься ребята с ДЦП, нарушениями зрения, слуха и речи. Специальный класс создан на базе городской школы № 101. Он оснащен тактильной клавиатурой для детей, страдающих детским церебральным параличом, оборудованием для слабослышащих и незрячих учащихся, коммуникаторами для невербального общения, 

27 апреля 2017, 03:48
Самарцев атакуют кошки, коровы и свиньи

Самарцев атакуют кошки, коровы и свиньи

С начала 2017 года собаки и кошки покусали 1680 жителей Самарской области. Коровы, лошади, свиньи и гуси отправили в больницу 17 человек.Такую статистику опубликовал региональный Роспотребнадзор.
Всего за медицинской помощью после контакта  с животными обратились 1738 человек, 331 из них 

20 апреля 2017, 11:50
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать куличи и яйца к Пасхе

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать куличи и яйца к Пасхе

В преддверии Пасхи, которая в 2017 году празднуется 16 апреля, Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать продукты к праздничному столу. Скажем, при выборе кулича нужно иметь в виду, что если при его изготовлении используются яичный порошок, маргарин вместо масла и заменитель 

14 апреля 2017, 03:36
В аэропортах должны появиться подъемники для инвалидов

В аэропортах должны появиться подъемники для инвалидов

В аэропортах России должны появиться подъемники для инвалидов. Соответствующие поправки в Воздушный кодекс готовит Минтранс. Ведомство пошло на изменение правил обслуживания пассажиров после резонансного инцидента с параолимпийцем Замиром Шкаховым, который был вынужден спускаться на руках по трапу самолета в Чебоксарах. 

16 марта 2017, 03:35
10% жителей Самарской области - инвалиды

10% жителей Самарской области - инвалиды

В тройке лидеров заболеваний, приводящих к инвалидности взрослых, остаются рак, инсульты и патологии костно-мышечной системы. У детей чаще всего встречаются психические расстройства и нарушения интеллекта. Такие данные за 2016-ый год приводят специалисты областного бюро медико-социальной экспертизы. Отказано в признании инвалидности 

15 марта 2017, 07:40
Проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе

Проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе

Проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, обсудили на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе Самарской области. Особые условия необходимы 10% населения региона. В центре внимания оказались вопросы обучения инвалидов с последующим трудоустройством.
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15 марта 2017, 05:49
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