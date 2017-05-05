Роспотребнадзор выступил с предложением ввести административное наказание за создание препятствий для социально уязвимых категорий граждан при приобретении товаров и услуг. Речь в данном случае ведется об инвалидах, пенсионерах, детях, информируют "Известия".
По сведениям газеты, поводом для инициативы послужил скандал с сестрой известной модели Натальи Водяновой в 2015 году. Тогда ребенка-аутиста с няней выгнали из нижегородского кафе, отказавшись продать воду.
Издание со ссылкой на Роспотребнадзор уточняет, что поправки в КоАП еще не разработаны. Пока говорится только лишь о концептуальном предложении.
|
С российских госкомпаний предложили взимать плату за закупки иностранного ПО
В Минкомсвязи появилась идея обязать госкомпании, приобретающие зарубежное программное обеспечение, платить компенсацию при наличии у такой программы отечественного аналога. Эти деньги могут направляться в Фонд развития информационных технологий.
|
4 мая 2017, 02:25
|
Миллион за уху: штрафы за разжигание костров могут увеличить в пять раз
В верхней палате парламента рассматривают вопрос о повышении штрафов за разжигание костров. Как сообщает «Парламентская газета», сенаторы выступают с предложением поднять наказание за розжиг костров, приведших к серьезным последствиям, до 1 миллиона рублей. Сейчас самые высокие штрафные санкции на уровне …
|
4 мая 2017, 12:30
|
СМИ узнали о предложении ввести в России аналог американской грин-карты
Минкомсвязи выступает с предложением ввести в РФ аналог американской грин-карты. "Карта соотечественника" позволит представителям других государств, свободно владеющим русским языком, въезжать в нашу страну и трудоустраиваться здесь.
|
4 мая 2017, 11:23
|
Призывников вызовут в военкомат по электронной почте
В Госдуму внесли законопроект о рассылке повесток в военкомат по электронной почте. Об этом рассказали отечественные информагентства.
|
3 мая 2017, 07:29
|
Как не оказаться жертвой кровососа?
|
2 мая 2017, 05:45
|
Самарцев травят опасным мясом?
|
28 апреля 2017, 12:44
|
В Самаре открылся центр для обучения особенных детей
Там будут заниматься ребята с ДЦП, нарушениями зрения, слуха и речи. Специальный класс создан на базе городской школы № 101. Он оснащен тактильной клавиатурой для детей, страдающих детским церебральным параличом, оборудованием для слабослышащих и незрячих учащихся, коммуникаторами для невербального общения, …
|
27 апреля 2017, 03:48
|
Самарцев атакуют кошки, коровы и свиньи
|
20 апреля 2017, 11:50
|
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать куличи и яйца к Пасхе
|
14 апреля 2017, 03:36
|
В аэропортах должны появиться подъемники для инвалидов
В аэропортах России должны появиться подъемники для инвалидов. Соответствующие поправки в Воздушный кодекс готовит Минтранс. Ведомство пошло на изменение правил обслуживания пассажиров после резонансного инцидента с параолимпийцем Замиром Шкаховым, который был вынужден спускаться на руках по трапу самолета в Чебоксарах. …
|
16 марта 2017, 03:35
|
10% жителей Самарской области - инвалиды
В тройке лидеров заболеваний, приводящих к инвалидности взрослых, остаются рак, инсульты и патологии костно-мышечной системы. У детей чаще всего встречаются психические расстройства и нарушения интеллекта. Такие данные за 2016-ый год приводят специалисты областного бюро медико-социальной экспертизы. Отказано в признании инвалидности …
|
15 марта 2017, 07:40
|
Проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе
Проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, обсудили на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе Самарской области. Особые условия необходимы 10% населения региона. В центре внимания оказались вопросы обучения инвалидов с последующим трудоустройством.
|
15 марта 2017, 05:49