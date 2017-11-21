К 2019 году в Российской Федерации могут составить реестр интернет-магазинов, которым разрешено осуществлять свою деятельность в нашей стране. Эта идея принадлежит специалистам Роспотребнадзора, рассказывают «Известия».
Инициатива относится как к российским, так и к зарубежным онлайн-продавцам. При оформлении соответствующих документов в налоговых органах они должны будут называть свои домены, чтобы оградить Рунет от незаконной коммерции. В перечне порталы станут привязывать к определенному юридическому лицу, в итоге претензии потребителей будут направляться владельцу площадки.
Возможное наказание для проигнорировавших процесс регистрации либо по тем или иным причинам исключенных из «белого списка» пока не определено. Как считают аналитики, незарегистрированные в ФНС торговые порталы заблокируют. У экспертов нет общего суждения по поводу необходимости такого инструмента. Одни полагают такое регулирование излишним, другие убеждены, что оно должно было появиться давно.
Роспотребнадзор представил перечень мероприятий стратегии государственной политики в сфере защиты прав потребителей до 2030 года. Как следует из проекта, юрлица и ИП должны будут зарегистрировать в ФНС доменное имя портала, используемого для оказания услуг либо реализации товаров. Законопроект появится в 2019-м. Регистрироваться станет также электронный адрес интернет-магазина. Это нужно для поддержания связи с надзорными структурами.
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