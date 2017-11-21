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Материалы по теме:

Интернет-магазины обяжут принимать оплату картами

Интернет-магазины обяжут принимать оплату картами

Кабмин выступил с инициативой обязать интернет-магазины принимать оплату картами. Об этом идет речь в проекте плана по регулированию программы по цифровой экономике, представленном Минэкономразвития и фондом «Сколково».
Как следует из документа, законодательные моменты предстоит проработать в ближайшие два месяца. Если 

17 ноября 2017, 10:27
Российские поисковики исключили из выдачи 786 пиратских сайтов

Российские поисковики исключили из выдачи 786 пиратских сайтов

786 сайтов, которые по постановлению Мосгорсуда признаны пиратскими, исключили из действующих в Российской Федерации поисковиков. По требованию Минкомсвязи они заблокированы без ограничения срока, информируют отечественные агентства со ссылкой на Роскомнадзор.
Как поясняют специалисты, на каждой подобной интернет-странице были сведения, нарушающие 

16 ноября 2017, 05:08
В Башкирии выявили 10 сайтов, торгующих леопардами и хищными птицами

В Башкирии выявили 10 сайтов, торгующих леопардами и хищными птицами

Бирская межрайонная прокуратура выявила порталы, на которых предлагали приобрести редких представителей фауны, в частности, занесенных в Красную книгу.
Как рассказывают региональные СМИ, на десяти ресурсах на реализацию были выставлены без необходимых документов леопард, степной орел и сапсан. Отдельно отмечается, что 

14 ноября 2017, 03:20
Жительница Самары отсудила за сломанный айфон 100 000 рублей

Жительница Самары отсудила за сломанный айфон 100 000 рублей

В Самаре суд встал на сторону местной жительницы, которая пожаловалась в Роспотребнадзор после поломки нового смартфона от Apple, купленного почти за 59 тысяч рублей. Ответчиком стала фирма ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», с которой был заключен договор купли-продажи. В суд представитель организации не 

31 октября 2017, 01:06
Роспотребнадзор забраковал 4,3 тыс. партий кондитерских изделий

Роспотребнадзор забраковал 4,3 тыс. партий кондитерских изделий

Роспотребнадзор за период с начала года до конца сентября забраковал свыше 4,3 тыс. партий кондитерских изделий общим объемом более 17,8 тонны. Об этом информирует сайт регулятора.
За 9 месяцев текущего года было исследовано свыше 69 тысяч проб кондитерских изделий. При 

30 октября 2017, 11:04
Почему не стоит есть собак и медведей, объяснили в Роспотребнадзоре

Почему не стоит есть собак и медведей, объяснили в Роспотребнадзоре

Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об опасности употребления в пищу мяса собак, барсуков и медведей. Напомнить об этом ведомство решило в связи с недавним трагикомическим случаем в Томской области, где 16 человек съели копченое мясо медведя и заболели трихинеллезом. Установлено, что 

26 октября 2017, 09:02
Роспотребнадзор: Более половины образцов некачественной продукции оказались импортными

Роспотребнадзор: Более половины образцов некачественной продукции оказались импортными

Как утверждают специалисты Роспотребнадзора, из общего числа  образцов продукции легкой промышленности, которые не соответствуют установленным нормам, свыше 50% попали в РФ из зарубежных стран. Информация об этом содержится на сайте ведомства.
При этом порядка 40% некачественной продукции являются меховыми изделиями. 

13 октября 2017, 09:31
В Роскомнадзоре появится департамент по блокировке анонимайзеров

В Роскомнадзоре появится департамент по блокировке анонимайзеров

В Роскомнадзоре создадут департамент, который станет заниматься блокировкой интернет-ресурсов, в частности анонимайзеров и VPN-сервисов. Об этом «Известиям» рассказал руководитель ведомства Александр Жаров.
По его словам, специалисты департамента будут взаимодействовать с компаниями, которые работают в сегменте информационной безопасности, отрабатывая различные сценарии 

6 октября 2017, 11:14
Самарские налоговики потратят 10 миллионов на машины

Самарские налоговики потратят 10 миллионов на машины

Областное управление Федеральной налоговой службы потратит почти 10 миллионов рублей на покупку автомобилей. Как говорится в тендере, объявленном на портале госзакупок, служба собирается приобрести 10 автомобилей, два из них для центрального управления и 8 для районных. Из сопроводительной документации следует, 

26 сентября 2017, 05:24
Общественный контроль: приемная Общественного совета при областном УФНС начинает работу

Общественный контроль: приемная Общественного совета при областном УФНС начинает работу

Первый прием граждан 21 сентября 2017 года с 14:00 до 17:00 часов лично проведет председатель Общественного совета при УФНС России по Самарской области, государственный советник налоговой службы Российской Федерации III ранга Александр Сергеевич Бахмуров. Прием налогоплательщиков членами Общественного совета при 

15 сентября 2017, 05:39
Правительство обсуждает введение налога на Aliexpress, Amazon и eBay

Правительство обсуждает введение налога на Aliexpress, Amazon и eBay

Кабмин обсуждает введение налогов на популярные интернет-магазины по принципу «налога на Google». В перечне указываются такие известные онлайн-ритейлеры, как Aliexpress, Amazon и eBay.
Вместе с тем, работа сайтов, которые проигнорируют предполагаемое новшество, будет проанализирована Роскомнадзором, и их могут в перспективе 

15 сентября 2017, 02:23
Преступный контент: Банк России проследит за мошенническими сайтами в сфере финансов

Преступный контент: Банк России проследит за мошенническими сайтами в сфере финансов

Центробанк получит возможность осуществлять экспертизу интернет-сайтов с целью их последующей блокировки при выявлении мошеннического контента. Об этом идет речь в Стратегии госполитики в области защиты прав потребителей, утвержденной главой кабмина.
Как следует из документа, ЦБ сможет изучить сайты, действующие «с 

12 сентября 2017, 11:07
На 18% дороже: Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах могут обложить НДС

На 18% дороже: Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах могут обложить НДС

В Федеральной антимонопольной службе появилась идея заменить таможенные пошлины для приобретений в иностранных интернет-магазинах на НДС. По данным «Известий», такое новшество может вызвать подорожание товаров для отечественного потребителя на 18%.
На совещании в ФАС было заявлено, что иностранным торговым структурам 

14 июля 2017, 12:22
В Самарской области исчезают миллиардеры

В Самарской области исчезают миллиардеры

Двое жителей Самарской области заявили личный доход за 2016 год в сумме свыше миллиарда рублей. Отметим, что два года назад миллиардеров в губернии не оказалось, хотя в 2014-м их было сразу 11. В понедельник, 17 июля, истекает срок уплаты налога 

13 июля 2017, 04:27
Анонс программы «Первые лица» 16 марта

Анонс программы «Первые лица» 16 марта

Сегодня в программе «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:

Как изменилось налоговое законодательство в 2017 году? Как будут меняться правил расчета пени за несвоевременную уплату налогов?

Об этом и многом другом в  программе «Первые лица» рассказала заместитель руководителя Управления ФНС России 

16 марта 2017, 04:23
В России введут НДС для иностранных интернет-магазинов

В России введут НДС для иностранных интернет-магазинов

Федеральная антимонопольная служба готовит законопроект о взимании НДС с иностранных интернет-магазинов, пишет «Российская газета». Обсуждение документа в правительстве начнется в ближайшие месяцы. Сейчас зарубежные виртуальные торговые площадки, в отличие от отечественных, не платят в России налог на пересылаемые почтой 
14 марта 2017, 10:50
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