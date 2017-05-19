Роспотребнадзор собирается разработать современную систему контроля качества продуктов питания с использованием цифровых технологий. Сотрудники службы будут применять искусственный интеллект для анализа больших объемов данных, поступающих в режиме реального времени, рассказывают российские СМИ со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Прежде, поясняют эксперты, контроль качества ведомство проводило с использованием данных постфактум. Оно анализировало информацию о событиях, которые уже произошли, а далее на них реагировало.
Сейчас идет речь о проактивной схеме, которая дает возможность предсказывать события с использованием big data и учитывает специфику каждой отдельной ситуации. В перспективе Роспотребнадзор намерен научиться точнее прогнозировать ситуацию, оперируя данными, собираемыми в режиме реального времени, и анализируя их посредством искусственного интеллекта.
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