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«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Роспотребнадзор предложил штрафовать за отказ обслуживать инвалидов

Роспотребнадзор предложил штрафовать за отказ обслуживать инвалидов

Роспотребнадзор выступил с предложением ввести административное наказание за создание препятствий для социально уязвимых категорий граждан при приобретении товаров и услуг. Речь в данном случае ведется об инвалидах, пенсионерах, детях, информируют "Известия".
По сведениям газеты, поводом для инициативы послужил скандал с 

5 мая 2017, 09:21
Как не оказаться жертвой кровососа?

Как не оказаться жертвой кровососа?

За последнюю неделю число жителей Самарской области, пострадавших от клещей, увеличилось вдвое. Жертвами кровососов стали 138 человек, из них 34 ребенка. Каждый пятый членистоногий оказался с вирусом энцефалита, а 3% - с боррелиозом. Обе инфекции вполне реально угрожают жизни заболевшего.

2 мая 2017, 05:45
Самарцев травят опасным мясом?

Самарцев травят опасным мясом?

В Самарской области наиболее опасно употреблять в пищу мясо и молоко. Более 640 килограммов некачественной продукции изъято из оборота в 1 квартале текущего года.

О проведённой работе отчитался региональный Роспотребнадзор. За 3 месяца 2017 года ведомство проверило 178 объектов торговли и 

28 апреля 2017, 12:44
Самарцев атакуют кошки, коровы и свиньи

Самарцев атакуют кошки, коровы и свиньи

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Всего за медицинской помощью после контакта  с животными обратились 1738 человек, 331 из них 

20 апреля 2017, 11:50
Ученые объяснили, когда разумные машины отправятся покорять космос

Ученые объяснили, когда разумные машины отправятся покорять космос

Ученые рассказали, когда искусственный интеллект отправится в космос для его всестороннего изучения. Своим прогнозом поделился известный британский эксперт Андреас Хейн. По его словам, это случится через несколько десятилетий, а именно в 2050-2060 годы.
К тому времени ученые должны сделать машину, 

16 января 2017, 05:26
Ученые: К 2075 году искусственный интеллект уничтожит всех людей

Ученые: К 2075 году искусственный интеллект уничтожит всех людей

Ученые полагают, что к 2075 году искусственный интеллект может уничтожить всех людей на Земле. Об этом заявляет известный специалист из Оксфордского университета Ник Бостром. Он оценил уровень угроз технологической эволюции искусственного интеллекта, сообщает Technology Review.
Ученый проанализировал результаты четырех различных 

23 сентября 2016, 09:19
Марк Цукерберг создал домашнего помощника с искусственным интеллектом

Марк Цукерберг создал домашнего помощника с искусственным интеллектом

32-летний основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг создал искусственный интеллект (ИИ), который может управлять домом. Официальное представление намечено на начало осени. О самых последних разработках Цукерберг рассказал на выступлении в университете Luiss в Риме.
Марк Цукерберг говорит, что над проектом искусственного 

30 августа 2016, 05:03
У МЧС к 2030 году появятся экзоскелеты и антропоморфные роботы

У МЧС к 2030 году появятся экзоскелеты и антропоморфные роботы

Согласно создаваемой концепции развития робототехнических комплексов, в ближайшие 15 лет на вооружении МЧС окажутся система дополненной реальности, искусственный интеллект, экзоскелеты и антропоморфные роботы. Об этом, в частности, информирует ТАСС.
Программа разделена на 3 основных этапа. Сначала создается и шлифуется нормативно-правовая 

10 августа 2016, 05:16
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