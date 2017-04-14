В России более половины продуктов не соответствуют нормам Данные Роспотребнадзора говорят о том, что свыше половины продуктов в отечественных торговых точках не соответствует нормам по причине проблем с контролем производителей. Об этом рассказывают Известия.

По информации издания, в прошлом году в процессе проверки 56 тысяч предприятий выяснилось, что …