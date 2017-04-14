В преддверии Пасхи, которая в 2017 году празднуется 16 апреля, Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать продукты к праздничному столу. Скажем, при выборе кулича нужно иметь в виду, что если при его изготовлении используются яичный порошок, маргарин вместо масла и заменитель сахара, то качество будет не на высоте.
Также специалисты отметили, что глазурь не может быть липкой, а на нижней и боковой поверхностях не должно быть пустот и подгоревших мест. Украшения лучше всего использовать натуральные.
При покупке яиц обязательно следует принимать во внимание дату сортировки. А еще на скорлупе не должно быть никаких повреждений. У частников продукцию лучше не приобретать.
Санитарные врачи рекомендуют применять исключительно пищевые красители, а лучше - луковую шелуху. Нелишним будет напомнить, что вареные яйца можно хранить не более 36 часов.
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