Специалисты Роспотребнадзора назвали главные критерии для выбора аниматоров на новогодние торжества. Об этом говорится на портале ведомства.
Прежде всего, эксперты советуют проанализировать сложившуюся на рынке ситуацию. С этой целью надо не полениться провести время в интернете, изучить цены и предлагаемые программы, не забыть и поинтересоваться различными рекомендациями.
Выбрав сказочных героев, Роспотребнадзор советует оформить 2 экземпляра договора. Он должен содержать все условия, включая цену на услуги и меру ответственности сторон.
Также ведомство рекомендует не забывать про мошенников, которые с удвоенной энергией действуют накануне праздников. По статистике, в этот период резко возрастает риск оказаться жертвами лжеаниматоров.
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