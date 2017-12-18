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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января

Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января

Во вторник, 26 декабря, в Самаре откроется дом Деда Мороза, возведенный на площади Куйбышева. Самарцы могут посетить усадьбу новогоднего волшебника бесплатно до 8 января. Режим работы – с 12 часов до 20:30.

«Усадьба самарского Деда Мороза представляет собой деревянный срубовой дом, 

21 декабря 2017, 05:28
В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»

В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»

Блогер Игорь Кондратьев разбирался в вопросе, почему Дед Мороз принесет в подарке очень мало самарских конфет?

«Выяснилось, что глобальная «катастрофа» произошла и с самарской кондитерской, - сообщил автор.

«То, что выпускает фабрика «Россия», к сожалению, знают все. 
21 декабря 2017, 09:23
В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку

В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку

В понедельник, 18 декабря, в Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга. Главный волшебник страны поздравил маленьких пациентов детской больницы и открыл новогодний комплекс на площади Куйбышева, где зажег елку. Во время ЧМ-2018 там пройдет фестиваль болельщиков ФИФА.

В рамках визита 

19 декабря 2017, 01:10
Роспотребнадзор объяснил появление «просроченных» новогодних подарков в Новокуйбышевске

Роспотребнадзор объяснил появление «просроченных» новогодних подарков в Новокуйбышевске

Причиной неправильной маркировки детских новогодних подарков в Новокуйбышевске стала техническая ошибка подрядчика, сообщили в правительстве Самарской области. Как уже рассказывала «ТЕРРА», руководство местной школы заподозрили в распространении просроченных новогодних подарков. Об этом родители с возмущением сообщили в одной из социальных 

14 декабря 2017, 10:09
Подсчитаны расходы среднего россиянина на празднование Нового года

Подсчитаны расходы среднего россиянина на празднование Нового года

По мнению ряда экспертов, потребительское настроение россиян несколько улучшилось и на новогодний праздник среднестатистический россиянин собирается израсходовать 17 600 рублей. Эта цифра на 4% превышает аналогичную прошлогоднюю, рассказывают «Ведомости» со ссылкой на экспертов Deloitte.
В 2016-м средние траты были на 

11 декабря 2017, 02:01
Роспотребнадзор предложил ставить на вредных для здоровья продуктах «черные метки»

Роспотребнадзор предложил ставить на вредных для здоровья продуктах «черные метки»

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила в беседе с «Известиями», что в Российской Федерации порядка 25% взрослых имеет диагноз «ожирение». Исходя их такой печальной статистики, на вредных для здоровья продуктах могут начать ставить так называемые «черные метки».
Как говорит глава ведомства, 

11 декабря 2017, 09:13
В Самаре начали украшать 20-метровую елку на площади Куйбышева

В Самаре начали украшать 20-метровую елку на площади Куйбышева

В Самаре начали украшать главную новогоднюю елку на площади Куйбышева. Её высота – более 20 метров, вес - больше 3,5 тонны. По данным чиновников, гирлянда, которой украшают новогоднее дерево, экономична по энергопотреблению, а значит, не создаст значительной нагрузки на сети 
6 декабря 2017, 11:43
Самару начали украшать к Новому году

Самару начали украшать к Новому году

Уже скоро на самарских улицах заискрятся новогодние огни. В этом году при украшении города решили использовать столичный опыт. Для этого специально закупили 7 световых фигур. Их установят на площади Куйбышева, улице Ленинградской и на Аллее Трудовой Славы по проспекту Юных 

22 ноября 2017, 05:11
Роспотребнадзор предложил создать в РФ реестр интернет-магазинов

Роспотребнадзор предложил создать в РФ реестр интернет-магазинов

К 2019 году в Российской Федерации могут составить реестр интернет-магазинов, которым разрешено осуществлять свою деятельность в нашей стране. Эта идея принадлежит специалистам Роспотребнадзора, рассказывают «Известия».
Инициатива относится как к российским, так и к зарубежным онлайн-продавцам. При оформлении соответствующих документов в 

21 ноября 2017, 11:18
Жительница Самары отсудила за сломанный айфон 100 000 рублей

Жительница Самары отсудила за сломанный айфон 100 000 рублей

В Самаре суд встал на сторону местной жительницы, которая пожаловалась в Роспотребнадзор после поломки нового смартфона от Apple, купленного почти за 59 тысяч рублей. Ответчиком стала фирма ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», с которой был заключен договор купли-продажи. В суд представитель организации не 

31 октября 2017, 01:06
Самара вошла в топ самых популярных для новогоднего отдыха городов

Самара вошла в топ самых популярных для новогоднего отдыха городов

Самара включена в ТОП-15 российских городов, популярных в новогодние праздники, составленный порталом поиска отелей Room Guru. Рейтинг составлен на основе данных бронирования номеров в гостиницах в период с 1 по 8 января.  
 
Больше всего туристов привлекли Москва, Санкт-Петербург, 

13 января 2017, 05:08
За новогодние каникулы к офтальмологам обратились 509 самарцев

За новогодние каникулы к офтальмологам обратились 509 самарцев

В новогодние праздники за помощью к офтальмологам самарской глазной больницы имени Ерошевского обратились 509 человек. У 14 горожан диагностировали «типичные новогодние травмы». Пробкой от шампанского в глаз получили двое пациентов, девять человек пострадали из-за осколков елочных игрушек и петард, в 
11 января 2017, 03:22
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