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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

В Самарской области нашли опасный куриный фарш и свинину

В Самарской области нашли опасный куриный фарш и свинину

Сотрудники Самарской испытательной лаборатории провели проверку ряда образцов продуктов. Всего испытания прошли 94 пробы. Исследования показали, что некоторые продукты не соответствуют надлежащим нормам качества.

«В пяти пробах куриного фарша и в одном образце мяса свинины была обнаружена повышенная бактериальная обсемененность. Кроме 

27 мая 2019, 02:20
В регионе будут усиленно проверять колумбийскую говядину

В регионе будут усиленно проверять колумбийскую говядину

В регионе введен усиленный лабораторный контроль за говядиной. Речь идет о мясе, которое ввозится в страну из Колумбии. Причиной усиления контроля стало обнаружение в продукции бактерий группы кишечной палочки. Региональное управление Россельхознадзора уточняет, что опасность представляет боенская говядина.
5 октября 2018, 01:56
В Самаре шоколадная фабрика отправляла на экспорт паллеты без карантинной обработки

В Самаре шоколадная фабрика отправляла на экспорт паллеты без карантинной обработки

Управление областного Россельхознадзора уличило самарский филиал «Нестле России» в вывозе за пределы страны незаконных деревянных поддонов и паллет. Данный вид упаковочного материала является подкарантинной продукцией и подлежит обязательному фитосанитарному обеззараживанию методом тепловой обработки.

Ведомство обнаружило, что шоколадная фабрика 
18 сентября 2018, 10:00
Зараженные семена моркови нашли в самарской «Кастораме»

Зараженные семена моркови нашли в самарской «Кастораме»

Сотрудники самарского управления Россельхознадзора провели плановую проверку ООО «Касторама РУС». Работа организации не обошлась без нарушений. Сотрудники надзорной службы нашли там 945 пакетов с семенами моркови, зараженных семенами амброзии. Кроме того, у организации отсутствовала информация о прохождении фитосанитарных исследований.

За выявленные 

10 августа 2018, 11:35
Производителям мороженого могут запретить использовать название «молочные продукты»

Производителям мороженого могут запретить использовать название «молочные продукты»

В России производителям творожных десертов, мороженого и соевого молока могут запретить использовать название «молочные продукты». Теперь изделия, содержащие больше половины жира растительного происхождения, должны будут называться «аналогами молочной продукции» или «молокорастительными продуктами». Такие меры разрабатывает ВНИИ молочной промышленности. Изменения поступят 

16 февраля 2017, 02:14
Молочных продуктов второго сорта в Самаре не будет

Молочных продуктов второго сорта в Самаре не будет

С июля следующего года в силу вступят новые требования к производству молока и молочной продукции. Как следствие - исчезнут продукты второго сорта. Из них сложно сделать качественный товар с длительным сроком годности. Сейчас же большинство самарских фермеров поставляют молоко на 

29 июля 2016, 02:12
Онищенко оценил молоко из Литвы

Онищенко оценил молоко из Литвы

Роспотребнадзор предупреждает российских потребителей о росте случаев выявления некачественного и небезопасного мяса и молочных продуктов, поступающих на российский рынок из Литвы, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Мы с нарастающей тревогой наблюдаем накопление фактов несоответствия литовской молочной продукции требованиям технического 

27 сентября 2013, 11:17
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