Молочных продуктов второго сорта в Самаре не будет С июля следующего года в силу вступят новые требования к производству молока и молочной продукции. Как следствие - исчезнут продукты второго сорта. Из них сложно сделать качественный товар с длительным сроком годности. Сейчас же большинство самарских фермеров поставляют молоко на …