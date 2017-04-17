Режиссер первого совместного российско-сирийского фильма «Пальмира» Иван Болотников собирается приступить к съемкам в конце 2017 года. Об этом рассказывают отечественные СМИ.
Подготовительный этап создания картины стартует уже осенью. По словам режиссера, в этом международном проекте будут задействованы кинематографисты Ливана, Франции и других стран.
В центре повествования – история дагестанского врача, в жизни которого наступает коренной перелом, когда его супруга с маленькими детьми тайно уезжает в Сирию. Другие подробности сценария пока не разглашаются.
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