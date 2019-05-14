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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Бензин в России может подорожать на 10 %

Бензин в России может подорожать на 10 %

Цены на бензин на независимых сетях АЗС в ближайший месяц могут резко пойти вверх — с таким заявлением выступил «Независимый топливный союз» России. В организации предупреждают о росте как минимум на 10 %. Причина в удорожании топлива на биржах, в 
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В Самарской области поймали браконьера с сетью

В Самарской области поймали браконьера с сетью

В Самаре задержали 65-летнего мужчину, которого подозревают в браконьерстве. По версии следствия, пенсионер рыбачил неподалеку от села Кануевка в Безенчукском районе. В местах нереста и на миграционных путях к ним в Дубовском заливе острова Малая Косица он ловил рыбу с 
23 мая 2019, 03:10
Тольяттинец, который заставил несовершеннолетнюю заниматься проституцией, отправится в колонию

Тольяттинец, который заставил несовершеннолетнюю заниматься проституцией, отправится в колонию

Суд Автозаводского района Тольятти рассмотрел уголовное дело местного жителя. Мужчину обвиняли в вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней. По версии следствия, в декабре 2017 года злоумышленник заставил заниматься проституцией 18-летнюю (тогда 17-летнюю) девушку, а также выложил в Сети ее интимные фотографии. 
21 мая 2019, 09:26
Суд вынес приговор самарчанке, которая убила и выбросила в озеро новорожденную дочь

Суд вынес приговор самарчанке, которая убила и выбросила в озеро новорожденную дочь

В Самарской области суд рассмотрел уголовное дело 41-летней женщины, которую подозревали в убийстве собственного новорожденного ребенка. По версии следствия, 6 ноября прошлого года в 20:00 она родила девочку на берегу озера Сарма. Но после появления малышки на свет мать задушила 
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В Самаре суд оставил под арестом фигуранта дела о «грязной нефти»

В Самаре суд оставил под арестом фигуранта дела о «грязной нефти»

В пятницу, 17 мая, Самарский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай. Напомним, что женщина является одним из фигурантов резонансного дела о загрязнении нефти в «Дружбе», пишет ria.ru. Ранее следователи завели уголовное 
17 мая 2019, 01:25
18-летний парень из Сызрани объявлен в федеральный розыск

18-летний парень из Сызрани объявлен в федеральный розыск

В федеральный розыск по подозрению в крупной краже объявлен 18-летний житель Самарской области Илькин Ханоглан Оглы Агаев. По данным регионального Главка полиции, он является уроженцем поселка Павловка Ульяновской области, но в последнее время проживал в Сызрани. 
 
- Информацию о местонахождении 
17 мая 2019, 11:46
В Самаре за взятку будут судить бывших полицейских

В Самаре за взятку будут судить бывших полицейских

В суд Красноглинского района Самары направили уголовное дело в отношении бывшего старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и бывшего старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного розыска ОП № 8 (Красноглинский район) 
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В Хворостянском районе слесарь отравился насмерть неизвестным веществом

В Хворостянском районе слесарь отравился насмерть неизвестным веществом

Сотрудники инспекции труда и правоохранители выясняют, из-за чего погиб рабочий в Хворостянском районе. В понедельник, 13 мая, слесарь муниципального унитарного предприятия «Прогресс» выполнял аварийные работы и во время откачки воды из машинного отделения канализационной насосной станции спустился туда, чтобы снять 
15 мая 2019, 05:07
Суд арестовал заочно еще двух фигурантов дела о «грязной» нефти

Суд арестовал заочно еще двух фигурантов дела о «грязной» нефти

В среду, 15 мая, Самарский районный суд избрал меру пресечения двум фигурантам дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» - создателю ГК «Петронефть» Роману Трушеву и бывшему гендиректору «Самаратранснефть-Терминала» Роману Ружечко. Их заочно арестовали на два месяца при экстрадиции с 
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Маньяк-педофил из Тольятти признался еще в четырех убийствах

Маньяк-педофил из Тольятти признался еще в четырех убийствах

Маньяк-педофил из Тольятти Олег Рыльков признался еще в четырех убийствах, ему предъявлены новые обвинения. Его слова подтвердились по результатам работы полицейских. Напомним, серийный маньяк, насильник и педофил Олег Рыльков был арестован в 1997 году. По решению суда он получил пожизненный 
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19-летний бармен из Сызрани присвоил барсетку с 230 тысячами рублей

19-летний бармен из Сызрани присвоил барсетку с 230 тысячами рублей

Перед судом в Сызрани предстанет 19-летний парень, которого подозревают в краже. По версии следствия, в декабре прошлого года в одном из кафе города молодой человек забрал себе барсетку посетителя, в которой лежали 230 тысяч рублей и несколько банковских карт. Владелец 
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В Самаре в нескольких офисах ищут причастных к вбросу «грязной» нефти

В Самаре в нескольких офисах ищут причастных к вбросу «грязной» нефти

Компания «Транснефть» назвала точку вброса «грязной» нефти в трубопровод «Дружба». По ее данным, вброс некачественной жидкости в трубопровод произошел через «СамараТрансНефть-терминал», находящийся в стадии банкротства. Из-за вброса возбуждено уголовное дело, пишет rbc.ru. Хлорорганика загрязнила российскую нефть и это было 
26 апреля 2019, 08:36
Когда в России ожидать очередного скачка цен на автомобильное топливо?

Когда в России ожидать очередного скачка цен на автомобильное топливо?

Стоимость бензина не повысится до лета. Российское правительство продлило соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на три ближайших месяца. Напомним, действие документа заканчивалось 31 марта, а подписан он был осенью прошлого года. Теперь главная интрига в том, что будет 
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
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В Самарской области опрокинулся бензовоз и разлился бензин

В Самарской области опрокинулся бензовоз и разлился бензин

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Цены на нефть могут упасть?

Цены на нефть могут упасть?

Банк России допускает, что цена на нефть может упасть до $35 за баррель. Это в том случае, если в следующие три года санкции против России будут сохраняться. Для сравнения: сейчас нефтяной рынок на подъеме. Текущая цена составляет почти $85 за 

9 октября 2018, 12:50
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