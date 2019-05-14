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Бензин в России может подорожать на 10 %
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23 мая 2019, 07:40
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В Самарской области поймали браконьера с сетью
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23 мая 2019, 03:10
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Тольяттинец, который заставил несовершеннолетнюю заниматься проституцией, отправится в колонию
Суд Автозаводского района Тольятти рассмотрел уголовное дело местного жителя. Мужчину обвиняли в вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней. По версии следствия, в декабре 2017 года злоумышленник заставил заниматься проституцией 18-летнюю (тогда 17-летнюю) девушку, а также выложил в Сети ее интимные фотографии. …
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21 мая 2019, 09:26
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Суд вынес приговор самарчанке, которая убила и выбросила в озеро новорожденную дочь
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17 мая 2019, 05:33
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В Самаре суд оставил под арестом фигуранта дела о «грязной нефти»
В пятницу, 17 мая, Самарский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай. Напомним, что женщина является одним из фигурантов резонансного дела о загрязнении нефти в «Дружбе», пишет ria.ru. Ранее следователи завели уголовное …
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17 мая 2019, 01:25
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18-летний парень из Сызрани объявлен в федеральный розыск
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17 мая 2019, 11:46
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В Самаре за взятку будут судить бывших полицейских
В суд Красноглинского района Самары направили уголовное дело в отношении бывшего старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и бывшего старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного розыска ОП № 8 (Красноглинский район) …
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17 мая 2019, 08:50
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В Хворостянском районе слесарь отравился насмерть неизвестным веществом
Сотрудники инспекции труда и правоохранители выясняют, из-за чего погиб рабочий в Хворостянском районе. В понедельник, 13 мая, слесарь муниципального унитарного предприятия «Прогресс» выполнял аварийные работы и во время откачки воды из машинного отделения канализационной насосной станции спустился туда, чтобы снять …
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15 мая 2019, 05:07
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Суд арестовал заочно еще двух фигурантов дела о «грязной» нефти
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15 мая 2019, 03:16
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Маньяк-педофил из Тольятти признался еще в четырех убийствах
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15 мая 2019, 01:28
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19-летний бармен из Сызрани присвоил барсетку с 230 тысячами рублей
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14 мая 2019, 02:03
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В Самаре в нескольких офисах ищут причастных к вбросу «грязной» нефти
Компания «Транснефть» назвала точку вброса «грязной» нефти в трубопровод «Дружба». По ее данным, вброс некачественной жидкости в трубопровод произошел через «СамараТрансНефть-терминал», находящийся в стадии банкротства. Из-за вброса возбуждено уголовное дело, пишет rbc.ru. Хлорорганика загрязнила российскую нефть и это было …
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26 апреля 2019, 08:36
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Когда в России ожидать очередного скачка цен на автомобильное топливо?
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22 марта 2019, 11:15
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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В Самарской области опрокинулся бензовоз и разлился бензин
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21 февраля 2019, 09:43
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Цены на нефть могут упасть?
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9 октября 2018, 12:50
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