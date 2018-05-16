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В турецких отелях появились видеокамеры для защиты от туристов
Некоторые российские туристы обеспокоены огромным количеством камер наблюдения, установленных в отелях в Турции. Они считают, что раз все события в хостелах фиксируются, это нарушает неприкосновенность их частной жизни. Но владельцы мест отдыха пояснили, что системы видеонаблюдения всего лишь защита от …
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16 мая 2018, 09:08
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На Соловки этим летом могут приехать 20 тысяч туристов
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15 мая 2018, 09:56
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На майские праздники Москву и Санкт-Петербург увидели 20 тысяч туристов из Китая
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14 мая 2018, 11:10
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Турпоток из России во Вьетнам вырос в два раза
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14 мая 2018, 10:02
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На 40% упало потребление алкоголя в России
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10 мая 2018, 09:16