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Жители Самары обсудят строительство новой школы на территории ЗИМа
Прямо за зданием КРЦ «Звезда» может появиться новая школа с детским садиком. Вопрос о строительстве объёкта для «дошкольного, начального и среднего общего образования» уже вынесен на публичные слушания. Высота здания не должна будет превышать 25 метров (не более пяти этажей). Общая площадь участка под строительство составляет 25,9 тысяч кв. м. По предварительным …
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3 декабря 2018, 05:46
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В Самаре подвели итоги чемпионата WorldSkills
В Самаре подвели итоги регионального конкурса профмастерства «Молодые профессионалы». В этом году программа соревнований включала в себя 46 дисциплин. 400 участников и 10 тысяч зрителей. Таковы итоги регионального чемпионата профмастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills), который недавно завершился в Самарской области. Он …
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30 ноября 2018, 10:58
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Академию Наяновой лишили аккредитации
Рособрнадзор лишил Самарскую государственную областную академию (СГОАН) аккредитации. Об этом стало известно после публикации соответствующей информации на сайте вуза. Теперь известная в народе «Наяновка» станет частью опорного вуза — СамГТУ. Сейчас сотрудники академии решают вопросы финансирования и концепции нового формата СГОАН.
Несмотря на перемены, факультет основного образования …
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29 ноября 2018, 06:31
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В Самаре прошел финал конкурса школьных дебатов
В стенах Думы городского округа Самара прошел финал юбилейного, десятого конкурса школьных дебатов. Участниками интеллектуальных состязаний стали 200 старшеклассников, собранных в более, чем шесть десятков команд. По результатам проведения трех этапов в финал вышли четыре лучшие, которые и претендовали на …
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29 ноября 2018, 08:05
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На пост ректора Самарского университета претендуют три человека
Ректор Самарского национального исследовательского университета имени Королева Евгений Шахматов намерен покинуть свой пост. Как информирует пресс-служба вуза, академик сообщил коллективу о том, что после завершения срока действия своих полномочий в январе 2019 года собирается продолжить работу в качестве научного руководителя.
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27 ноября 2018, 09:09
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Без проблем для кошелька подготовить ребенка к школе могут 28% россиян
Накануне начала учебного года Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил 1200 респондентов на темы, касающиеся школьного образования. И вот каковы его результаты. Без удара по семейному бюджету подготовить ребенка к школе могут лишь 28% россиян, это вызывает определенные трудности, но …
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31 августа 2018, 09:20
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Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники
В Нижегородской области и в Пензе начала работу первая смена окружного оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Гвардеец». В команде Самарской области 38 школьников из Самары, Богатовского, Елховского, Сергиевского и Шенталинского районов. Юнармейские оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», созданные по инициативе полномочного представителя Президента РФ …
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14 июня 2018, 11:42
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Последний звонок для выпускников прозвучит на набережной в Самаре
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16 мая 2018, 01:29