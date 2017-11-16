Россиян призвали не приобретать новые банкноты 200 и 2000 рублей по цене выше номинала, так как в данном случае речь вовсе не идет о нумизматической редкости, тираж не ограничен. Об этом говорят российские агентства, опираясь на информацию Дальневосточного главного управления ЦБ.
Как отмечается, такие купюры станут поступать в обращение в Российской Федерации последовательно, в соответствии с адаптацией банковских технологий, отмечает РИА Новости. По словам экспертов регулятора, не следует платить за новые дензнаки свыше номинала, ведь в самое ближайшее время недостатка в них не будет ни в одном регионе.
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