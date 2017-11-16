Прокуратура в Швейцарии начала расследование инцидента со спущенными, причем в буквальном смысле, в унитаз десятками тысяч евро. Эти деньги нашли в туалетах банка UBC и окрестных ресторанов.

Как информирует «BBC», уничтожение банкнот в этой европейской стране не является преступлением, однако …