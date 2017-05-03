Стоимость земель в регионе может быть пересмотрена не ранее 2017 года



Напомним, на 63-й регион приходится 10% всех претензий к стоимости земельных участков в стране. Только … Переоценка кадастровой стоимости земли в Самарской области может пройти не ранее, чем через два года. Об этом заявило руководство управления Росреестра по Самарской области.Напомним, на 63-й регион приходится 10% всех претензий к стоимости земельных участков в стране. Только