Минэкономразвития в настоящее время работает над поправками в Налоговый кодекс, в результате утверждения которых планируется уменьшить налоговую нагрузку на россиян. В проекте отмечается: если человек сможет доказать, что кадастровая стоимость квартиры либо участка была завышена, то следует пересчитать все внесенные налоги.
Оспорить кадастровую стоимость можно через обращение в судебные инстанции, или обратившись в специальную комиссию при Росреестре. Для оспаривания нужно представить заявление и отчет, сделанный независимыми оценщиками.
Если решение окажется в пользу заявителя, то сведения со сниженной кадастровой стоимостью внесут в Единый государственный реестр налогоплательщиков. Об этом сегодня рассказывают «Ведомости».
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