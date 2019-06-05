Ученые: макароны влияют на работу сердца у женщин Данный продукт не только провоцирует образование лишнего веса, но и увеличивает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Причем если в первом случае полнеют как мужчины, так и женщины, то во втором - в группе риска только слабый пол. К такому выводу пришли …