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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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5 июня 2019, 08:25
В Самарской области автоледи сбила 9-летнюю девочку на велосипеде

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4 июня 2019, 01:54
В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы

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Завод по выпуску макарон откроют в Тольятти

Завод по выпуску макарон откроют в Тольятти

В Тольятти будут выпускать макароны. Новый завод создаст ООО «Парма», которая стала резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОР Тольятти). Соглашение с компанией было подписано 1 июня.

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В Самарской области подорожали макароны

В Самарской области подорожали макароны

За неделю с 14 по 20 ноября на территории Самарской области возросла стоимость сразу нескольких продуктов. Как сообщает региональное минэкономразвития, подорожали макароны, картофель, мороженая рыба, подсолнечное масло, морковь и куриные яйца. При этом подешевели сахар, куриное мясо и сливочное масло. 
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Ученые: макароны влияют на работу сердца у женщин

Ученые: макароны влияют на работу сердца у женщин

Данный продукт не только провоцирует образование лишнего веса, но и увеличивает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Причем если в первом случае полнеют как мужчины, так и женщины, то во втором - в группе риска только слабый пол. К такому выводу пришли 

16 февраля 2015, 10:56
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