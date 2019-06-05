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В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной
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5 июня 2019, 04:20
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Видео: опрокидывание батута с детьми в Тольятти записали камеры
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5 июня 2019, 08:25
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В Самарской области автоледи сбила 9-летнюю девочку на велосипеде
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4 июня 2019, 01:54
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В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы
Во вторник, 4 июня, в столице 63-го региона произошла смертельная авария. Как рассказали очевидцы в паблике «ДТП 163 Самара», на пересечении улиц Солнечной и Губанова столкнулись два автомобиля. После удара один из них вылетел на тротуар, где сбил молодую …
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4 июня 2019, 01:39
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Завод по выпуску макарон откроют в Тольятти
В Тольятти будут выпускать макароны. Новый завод создаст ООО «Парма», которая стала резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОР Тольятти). Соглашение с компанией было подписано 1 июня.
«Целью проекта является создание и запуск завода по производству макарон. Общая стоимость проекта составляет 50 …
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5 июня 2018, 04:02
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В Самарской области подорожали макароны
За неделю с 14 по 20 ноября на территории Самарской области возросла стоимость сразу нескольких продуктов. Как сообщает региональное минэкономразвития, подорожали макароны, картофель, мороженая рыба, подсолнечное масло, морковь и куриные яйца. При этом подешевели сахар, куриное мясо и сливочное масло. …
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24 ноября 2015, 10:34
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Ученые: макароны влияют на работу сердца у женщин
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16 февраля 2015, 10:56
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