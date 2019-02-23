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Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?
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21 февраля 2019, 11:08
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Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций
Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый …
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18 февраля 2019, 10:27
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Эксперт: курс доллара в 2019 году не опустится ниже 65 рублей
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18 февраля 2019, 01:38
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Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить …
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15 февраля 2019, 07:11
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В РФ предлагают принять закон о распродажах
В Российской Федерации может появиться закон о распродажах. Несмотря на прозвучавшие предложения, в Минпромторге еще не определились с позицией по данному вопросу.
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22 ноября 2017, 11:24
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Новый интернет-магазин китайских товаров заработал в России
На территории Российской Федерации приступила к работе торговая площадка, которую уже сравнили с известной во всем мире корпорацией AliExspress. Запустила маркетплейс Mail.ru.
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13 октября 2017, 05:20
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Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
Китайская компания Alibaba запускает в РФ новую торговую интернет-площадку Tmall, которая уже действует в КНР. Сервис начнет функционировать в тестовом режиме сегодня, 28 сентября. Полноценный ввод в действие намечен на середину следующего месяца.
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28 сентября 2017, 10:12
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Товары в интернет-магазинах могут подорожать
Товары, которые россияне заказывают в иностранных онлайн-магазинах, могут заметно подорожать. Ассоциация компаний интернет-торговли предложила ввести для них налог на добавленную стоимость. Таким образом, предлагается уравнять условия работы российских и зарубежных онлайн-продавцов. Идея не нова, но на этот раз ее подержали …
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21 сентября 2017, 01:21
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Россияне переходят с наличных на пластик
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27 июля 2017, 01:26
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Стал известен средний чек россиянина за один поход в магазин
Среднестатистический городской житель в Российской Федерации в прошлом месяце за один поход в магазин тратил 512 руб.. Таковые результаты исследования холдинга Romir, о котором рассказывают отечественные агентства.
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13 июня 2017, 12:09
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Россияне стали чаще занимать деньги в Интернете
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18 января 2017, 01:15
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Запрет на оплату покупок наличными отложили
Россиянам запретят оплачивать крупные покупки наличными после 2019 года. До этого срока, пишут «Известия», власти решили не педалировать непопулярную меру. Кроме того, российская платежная инфраструктура пока не подготовлена к такому новшеству. Ранее сообщалось, что граждане не смогут расплачиваться «живыми» деньгами …
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24 ноября 2016, 03:20
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