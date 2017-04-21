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Материалы по теме:

90% льготников в Самарской области получают компенсации за услуги ЖКХ

90% льготников в Самарской области получают компенсации за услуги ЖКХ

Об этом рассказала глава регионального министерства социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова. Ведется точечная работа: каждый случай, когда человек имеет право на компенсацию за ЖКХ, но по каким-то причинам не получил ее, теперь рассматривается индивидуально. Если в январе суммы были 

21 апреля 2017, 05:43
Самарцев незаконно лишили холодной воды

Самарцев незаконно лишили холодной воды

673 жилых здания, четыре детских сада и семь школ остались без воды.
19 апреля 2017, 01:05
Часть Безымянки осталась без отопления из-за аварии на теплотрассе

Часть Безымянки осталась без отопления из-за аварии на теплотрассе

В четверг, 13 апреля, в Самаре отключили отопление на Безымянке. Причина – авария на теплотрассе на перекрестке улиц Ново-Вокзальной и Физкультурной. Повреждена труба диаметром 700 миллиметров. От теплоснабжения отключены близлежащие дома, , сообщает samru.ru.

Как уже сообщала «ТЕРРА», из-под 
13 апреля 2017, 01:53
Лопаются трубы: в Самаре возможно отключение горячей воды

Лопаются трубы: в Самаре возможно отключение горячей воды

13 апреля в ряде домов Самары могут отключить горячую воду. «Предприятие тепловых сетей» по результатам температурных испытаний выявило два повреждения на тепломагистралях. 
13 апреля 2017, 12:32
Зимний уход за тротуарами Московского шоссе и ул. Ново-Садовой обойдётся в 20,5 миллионов рублей

Зимний уход за тротуарами Московского шоссе и ул. Ново-Садовой обойдётся в 20,5 миллионов рублей

На обработку против гололёда потратят около 19 тонн технической соли. Конкурс на содержание участка Московского шоссе (от ул. Мичурина до Авроры) и Ново-Садовой (от ул. Первомайской до Постникового оврага) сегодня был открыт на портале госзакупок. Победитель будет ухаживать за главными 

28 ноября 2016, 06:38
С начала снегопада в Самаре всего за двое суток выпала четверть месячной нормы осадков

С начала снегопада в Самаре всего за двое суток выпала четверть месячной нормы осадков

Высота снежных покровов превысила 7 сантиметров. В этих условиях все силы коммунальщиков брошены на расчистку как улиц, так и дворов. Ближе к полуночи на перекрестке улицы Авроры и Гаражной выстраивается вереница из десятка единиц разнообразной коммунальной техники. Задача - максимально 

1 ноября 2016, 05:23
В Самаре на детскую площадку рухнуло дерево, есть фото и видео

В Самаре на детскую площадку рухнуло дерево, есть фото и видео

В одном из дворов на улице Партизанской в Самаре рухнуло дерево. По словам жителей близлежащих домов, все случилось накануне, в пятницу. Дерево упало прямо на детскую площадку. По счастливой случайности, в этот момент на ней никого не оказалось. Жильцы рассказала, 
23 июля 2016, 06:29
В Самарской области поменяют закон о капремонте

В Самарской области поменяют закон о капремонте

Депутаты губдумы намерены подкорректировать  закон о системе капитального ремонта многоквартирных домов. В ближайшее время срок оплаты ежемесячного взноса за капремонт отодвинут на 10 дней - с 10 числа до 20-го. Данное изменение направлено на защиту интересов граждан пенсионного возраста. Поскольку 

24 июня 2016, 11:48
Минстрой опроверг рост цен на услуги ЖКХ из-за утилизации мусора

Минстрой опроверг рост цен на услуги ЖКХ из-за утилизации мусора

Минстрой РФ опроверг информацию, ранее появившуюся в СМИ, о подорожании услуг ЖКХ из-за включения в них платы за переработку и размещение мусора. В следующем году оплата ЖКХ не повысится, по крайней мере, из-за мусора.
В Госдуме осенью будет приниматься законопроект 

12 ноября 2014, 07:21
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