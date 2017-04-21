С 2018 года граждане будут иметь законное право не оплачивать квитанции ЖКХ. Это будет возможным в случае, если управляющая компания не разместила соответствующую информацию в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ.
Как поясняют российские информагентства, об этом стало известно из сообщения замминистра связи и массовых коммуникаций Михаила Евраева, который пообщался с представителями СМИ в кулуарах Красноярского экономического форума. По его словам, если с 1 января сведения не опубликуют в ГИС ЖКХ, то любой россиянин имеет законное право не оплачивать услуги, пока нужные данные не появятся.
Надо отметить, что компании грозит административная ответственность, если она по каким-то причинам не разместит нужную информацию в системе. По словам г-на Евраева, за первое нарушение предусмотрено предупреждение, а за второе – штраф от 30 тыс. рублей для УК и от 200 тыс. – для ресурсоснабжающих организаций.
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