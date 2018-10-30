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Стало известно, в каких парках чаще всего отдыхали самарцы прошедшим летом

Стало известно, в каких парках чаще всего отдыхали самарцы прошедшим летом

Любимыми местами отдыха самарцев являются парки в спальных районах. К такому выводу пришли в компании МТС после анализа мобильного трафика в летний период и выявления участков массовой локации. Лидером по голосовому и интернет-трафику ожидаемо стал парк им. Гагарина – излюбленное 

30 октября 2018, 02:35
Волейболисты «Новы» несколько месяцев сидят без зарплаты

Волейболисты «Новы» несколько месяцев сидят без зарплаты

Самарский волейбольный клуб "Нова" обратился с открытым письмом к властям области. Спортсмены просят о помощи - уже почти 4 месяца они не получают зарплату. Клуб выступает в высшем дивизионе чемпионата России. С 2017 года домашние игры "Новы" проводятся не в 

30 октября 2018, 02:20
В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

До конца 2018 года в общественном транспорте Самары планируют ввести оплату банковскими бесконтактными картами. Как сообщили в городском департаменте транспорта, на стоимость проезда это никак не повлияет - тариф для пассажиров останется на уровне расчета с помощью транспортных карт, то 
29 октября 2018, 05:37
Прожиточный минимум для самарских пенсионеров остался прежним

Прожиточный минимум для самарских пенсионеров остался прежним

Областная дума установила прожиточный минимум для самарских пенсионеров на 2019 год. Он остался прежним - 8413 рублей. Эта сумма используется для определения размера социальной доплаты к пособию неработающим пенсионерам, у которых размер выплаты с учетом всех надбавок меньше прожиточного минимума. 
26 октября 2018, 11:49
Эксперты рассказали о самых популярных финансовых махинациях в Самаре

Эксперты рассказали о самых популярных финансовых махинациях в Самаре

Областная прокуратура рассказала о самых распространенных финансовых махинациях, зафиксированных в нашем регионе. Если еще в 2013-м году в Самарской области объем незаконного оборота обналиченных денег достигал 860 миллиардов рублей, то в 2017-м эта цифра была в 122 раза меньше - 
26 октября 2018, 10:50
«РоссТур» убрали из реестра туроператоров

«РоссТур» убрали из реестра туроператоров

Ростуризм исключил компанию «РоссТур» из Единого федерального реестра туроператоров. Агентство прекратило свою деятельность по причине невозможности исполнять все обязательства по договорам с клиентами, говорится в сообщении ведомства. Покупателям путевок должны выплатить компенсацию по договору страхования ответственности.

Как уже сообщала 
18 октября 2018, 07:33
Туристам, которые пользовались услугами «Росстур», «светят» проблемы

Туристам, которые пользовались услугами «Росстур», «светят» проблемы

У граждан, воспользовавшихся услугами Центра бронирования путевок "РоссТур", могут возникнуть проблемы. Как сообщили агентству "Интерфакс" в Российском союзе туриндустрии, компания проинформировала партнеров о приостановке сотрудничества с тремя крупными операторами - "Пегас Туристик", "Корал Тревел" и "Санмар". При этом она заверяет, 
3 октября 2018, 10:17
Самарцам не хватает биотуалетов и душевых на пляжах

Самарцам не хватает биотуалетов и душевых на пляжах

Жители областной столицы поделились своими впечатлениями от городских пляжей во время опроса на портале «Вместе». В нем участвовали 1732 человека. 29% респондентов признали любимым пляж на второй очереди набережной (от KinUp до Маяковского спуска). 26% голосов набрал пляж от Вилоновской 
12 сентября 2018, 04:57
«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров

«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров

Ростуризм исключил из реестра туроператоров компанию «Натали Турс». Об этом говорится в приказе на сайте агентства. Под данным брендом работали сразу три юрлица - фирмы «Панорама тур», «Агентство путешествий «Натали» и «Туроператор «Натали Турс». Причина исключения - «неисполнение обязательств по 
4 сентября 2018, 06:26
И горы по плечу: инвалиды-экстремалы из Сызрани отправятся покорять Перевал Дятлова

И горы по плечу: инвалиды-экстремалы из Сызрани отправятся покорять Перевал Дятлова

Команда путешественников из Сызрани отправилась на легендарный Перевал Дятлова. Все они люди с ограниченными возможностями здоровья. Экстремалы намерены преодолеть 4 тысячи километров на внедорожниках. Отрезок в 200 километров пролегает через труднопроходимые трассы Северного Урала. Часть пути идет через реки, которые 
23 июля 2018, 09:43
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