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Стало известно, в каких парках чаще всего отдыхали самарцы прошедшим летом
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30 октября 2018, 02:35
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Волейболисты «Новы» несколько месяцев сидят без зарплаты
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30 октября 2018, 02:20
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В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года
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29 октября 2018, 05:37
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Прожиточный минимум для самарских пенсионеров остался прежним
Областная дума установила прожиточный минимум для самарских пенсионеров на 2019 год. Он остался прежним - 8413 рублей. Эта сумма используется для определения размера социальной доплаты к пособию неработающим пенсионерам, у которых размер выплаты с учетом всех надбавок меньше прожиточного минимума. …
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26 октября 2018, 11:49
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Эксперты рассказали о самых популярных финансовых махинациях в Самаре
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26 октября 2018, 10:50
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«РоссТур» убрали из реестра туроператоров
Ростуризм исключил компанию «РоссТур» из Единого федерального реестра туроператоров. Агентство прекратило свою деятельность по причине невозможности исполнять все обязательства по договорам с клиентами, говорится в сообщении ведомства. Покупателям путевок должны выплатить компенсацию по договору страхования ответственности.
Как уже сообщала …
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18 октября 2018, 07:33
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Туристам, которые пользовались услугами «Росстур», «светят» проблемы
У граждан, воспользовавшихся услугами Центра бронирования путевок "РоссТур", могут возникнуть проблемы. Как сообщили агентству "Интерфакс" в Российском союзе туриндустрии, компания проинформировала партнеров о приостановке сотрудничества с тремя крупными операторами - "Пегас Туристик", "Корал Тревел" и "Санмар". При этом она заверяет, …
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3 октября 2018, 10:17
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Самарцам не хватает биотуалетов и душевых на пляжах
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12 сентября 2018, 04:57
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«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров
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4 сентября 2018, 06:26
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И горы по плечу: инвалиды-экстремалы из Сызрани отправятся покорять Перевал Дятлова
Команда путешественников из Сызрани отправилась на легендарный Перевал Дятлова. Все они люди с ограниченными возможностями здоровья. Экстремалы намерены преодолеть 4 тысячи километров на внедорожниках. Отрезок в 200 километров пролегает через труднопроходимые трассы Северного Урала. Часть пути идет через реки, которые …
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23 июля 2018, 09:43