Сбежать с деньгами будет невозможно Руководители сомнительных банков не смогут выезжать из России. Пока это только предложение. О такой мере заговорили в Центробанке. По мнению главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, это должно помочь возместить ущерб и спасти активы в случае возникновения проблем. Случаи, когда банкиры выводили …