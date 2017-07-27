В России за последние три года почти вдвое выросло число граждан, которые оплачивают покупки с помощью банковских карт. На сегодняшний день фактически треть населения предпочитает такой способ расчетов. Об этом говорится в отчете Национального агентства финансовых исследований. В настоящее время в обращении находится более 250 млн карт, причем 140 млн из них активированы. По прогнозам экспертов, оборот по картам к 2020 году вырастет еще в 2 раза. Впрочем, уверены специалисты, доля безналичных трансакций достигнет 50-процентного показателя еще нескоро.
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Сколько денег отнесли в самарские банки?
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20 июля 2017, 09:35
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Более 120 миллионов рублей разойдутся по самарским дворам
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19 июля 2017, 10:21
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Когда самарцам начнут начислять невидимые деньги?
Заем вскоре можно будет получить и в биткоинах. Правила работы банков на кредитном рынке России ждет очередная реформа. Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект с блоком поправок по финансовым сделкам в Гражданский кодекс. …
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17 июля 2017, 05:32
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Сбежать с деньгами будет невозможно
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17 июля 2017, 02:04
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В России появился новый вирус, ворующий данные банковских карт
Платежные терминалы в российских торговых центрах подверглись вирусной атаке. Программа под названием Neutrino заражает POS-терминалы и похищает данные банковских карт.
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11 июля 2017, 11:26
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Осторожно, кибермошенники: с банковских карт пропало 2 миллиарда рублей
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14 июня 2017, 09:15
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Стал известен средний чек россиянина за один поход в магазин
Среднестатистический городской житель в Российской Федерации в прошлом месяце за один поход в магазин тратил 512 руб.. Таковые результаты исследования холдинга Romir, о котором рассказывают отечественные агентства.
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13 июня 2017, 12:09
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В России ужесточат наказание за кражу денег со счетов
Российское правительство дало положительный отзыв на проект поправок в УК, направленный на защиту владельцев банковских счетов. Документ вносят в Государственную думу.
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25 мая 2017, 03:25
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В Самаре обезвредили шайку, похищавшую деньги со счетов с помощью СМС
В Самаре завершено расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», в отношении 6-ти жителей области. Мужчины обвиняются в совершении 58-ми эпизодов хищения денег с банковских карт и счетов.
Как сообщает областной Главк полиции, злоумышленники рассылали СМС-сообщения о якобы …
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16 мая 2017, 07:15
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Россияне стали чаще занимать деньги в Интернете
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18 января 2017, 01:15
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Запрет на оплату покупок наличными отложили
Россиянам запретят оплачивать крупные покупки наличными после 2019 года. До этого срока, пишут «Известия», власти решили не педалировать непопулярную меру. Кроме того, российская платежная инфраструктура пока не подготовлена к такому новшеству. Ранее сообщалось, что граждане не смогут расплачиваться «живыми» деньгами …
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24 ноября 2016, 03:20
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В РФ стали меньше тратить денег на игры в интернете
Интернет-сервис «Яндекс.Деньги» осуществил собственное аналитическое исследование различных покупок в интернете среди россиян. Как было отмечено, в последнее время значительно снизился спрос на онлайн-игры.
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5 сентября 2016, 03:16