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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Сколько денег отнесли в самарские банки?

Сколько денег отнесли в самарские банки?

Самарские банки подвели итоги работы в июне. Судя по опубликованной ими отчетности, вклады по-прежнему пользуются популярностью и жители губернии положили на свои счета больше средств, чем сняли. В лидерах по объему вкладов остается «АктивКапитал Банк» ему доверили более 22 миллиардов 
20 июля 2017, 09:35
Более 120 миллионов рублей разойдутся по самарским дворам

Более 120 миллионов рублей разойдутся по самарским дворам

Мэрия Самары объявила два аукциона по поиску подрядчиков для ремонта дворовых территорий и проездов к ним. Общая цена контракта - 121 млн рублей, выполнить работы нужно до 31 октября. Деньги выделяются из городского и областного бюджетов в рамках реализации программы 

19 июля 2017, 10:21
Когда самарцам начнут начислять невидимые деньги?

Когда самарцам начнут начислять невидимые деньги?

Заем вскоре можно будет получить и в биткоинах. Правила работы банков на кредитном рынке России ждет очередная реформа. Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект с блоком поправок по финансовым сделкам в Гражданский кодекс. 

17 июля 2017, 05:32
Сбежать с деньгами будет невозможно

Сбежать с деньгами будет невозможно

Руководители сомнительных банков не смогут выезжать из России. Пока это только предложение. О такой мере заговорили в Центробанке. По мнению главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, это должно помочь возместить ущерб и спасти активы в случае возникновения проблем. Случаи, когда банкиры выводили 

17 июля 2017, 02:04
В России появился новый вирус, ворующий данные банковских карт

В России появился новый вирус, ворующий данные банковских карт

Платежные терминалы в российских торговых центрах подверглись вирусной атаке. Программа под названием Neutrino заражает POS-терминалы и похищает данные банковских карт.
Кибервредителя вычислили специалисты «Лаборатории Касперского». Этот вирус работает своеобразно: прежде чем начать сбор данных, он определенное время выжидает, и в 

11 июля 2017, 11:26
Осторожно, кибермошенники: с банковских карт пропало 2 миллиарда рублей

Осторожно, кибермошенники: с банковских карт пропало 2 миллиарда рублей

По итогам 5 месяцев текущего года объем хищений с банковских карт составил 1 млрд 700 млн рублей. Это на 55 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании Zecurion, специализирующейся на безопасности банковского обслуживания. Снижение 

14 июня 2017, 09:15
Стал известен средний чек россиянина за один поход в магазин

Стал известен средний чек россиянина за один поход в магазин

Среднестатистический городской житель в Российской Федерации в прошлом месяце за один поход в магазин тратил 512 руб.. Таковые результаты исследования холдинга Romir, о котором рассказывают отечественные агентства.
По словам специалистов, в мае сохранилась тенденция на снижение среднего чека. Если с 

13 июня 2017, 12:09
В России ужесточат наказание за кражу денег со счетов

В России ужесточат наказание за кражу денег со счетов

Российское правительство дало положительный отзыв на проект поправок в УК, направленный на защиту владельцев банковских счетов. Документ вносят в Государственную думу.
Законопроект подразумевает усиление ответственности за кражу денег с банковского счета или электронных денежных средств. Параллельно предлагается представить в новой 

25 мая 2017, 03:25
В Самаре обезвредили шайку, похищавшую деньги со счетов с помощью СМС

В Самаре обезвредили шайку, похищавшую деньги со счетов с помощью СМС

В Самаре завершено расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», в отношении 6-ти жителей области. Мужчины обвиняются в совершении 58-ми эпизодов хищения денег с банковских карт и счетов.

Как сообщает областной Главк полиции, злоумышленники рассылали СМС-сообщения о якобы 

16 мая 2017, 07:15
Россияне стали чаще занимать деньги в Интернете

Россияне стали чаще занимать деньги в Интернете

Россияне стали чаще занимать деньги в Интернете. По итогам 2016 года общий объем средств, выданных онлайн МФО, превысил 18 миллиардов рублей. Это в 3 раза больше, чем годом раньше, отмечается в исследовании MoneyMan. Всего онлайн-компании в прошлом году выдали свыше 

18 января 2017, 01:15
Запрет на оплату покупок наличными отложили

Запрет на оплату покупок наличными отложили

Россиянам запретят оплачивать крупные покупки наличными после 2019 года. До этого срока, пишут «Известия», власти решили не педалировать непопулярную меру. Кроме того, российская платежная инфраструктура пока не подготовлена к такому новшеству. Ранее сообщалось, что граждане не смогут расплачиваться «живыми» деньгами 

24 ноября 2016, 03:20
В РФ стали меньше тратить денег на игры в интернете

В РФ стали меньше тратить денег на игры в интернете

Интернет-сервис «Яндекс.Деньги» осуществил собственное аналитическое исследование различных покупок в интернете среди россиян. Как было отмечено, в последнее время значительно снизился спрос на онлайн-игры.
Участники исследования изучили сведения за летний период, принимая во внимание суммы переводов и то, на что именно 

5 сентября 2016, 03:16
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