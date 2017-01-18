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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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Материалы по теме:

В половине российских поездов дальнего следования появится Wi-Fi

В половине российских поездов дальнего следования появится Wi-Fi

Половину российских поездов оснастят беспроводным интернетом Wi-Fi уже до конца текущего года. Будут введены специальные тарифы, внося платежи по которым пассажиры получат возможность пользоваться услугами Интернета в пути.
В настоящее время воспользоваться беспроводной сетью могут только пассажиры отдельных фирменных поездов. 

16 января 2017, 11:12
Самарцы променяли «любовь» на «лабутены»

Самарцы променяли «любовь» на «лабутены»

«Яндекс» опубликовал рейтинг слов, которые чаще всего встречались в запросах самарцев со словами «что это», «что такое», «что значит» в 2016 году. Чаще всего самарские юзеры искали значение слова «лабутены». Специалисты интернет-поисковика полагают, что популярность оно прибрело благодаря популярной песне 

13 января 2017, 04:04
В Самарской области организации ЖКХ неэффективно расходовали деньги

В Самарской области организации ЖКХ неэффективно расходовали деньги

К такому выводу пришли в Генеральной прокуратуре. В ведомстве проследили, насколько целесообразно используют финансовые ресурсы компании ЖКХ Приволжского федерального округа. В результате удалось пресечь 7,5 тысячи правонарушений при осваивании почти 10 миллиардов рублей. В лидерах антирейтинга Кировская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская 

10 января 2017, 01:40
Около 370 тысяч сайтов в России могут оказаться опасными для пользователей

Около 370 тысяч сайтов в России могут оказаться опасными для пользователей

По сведениям Координационного центра национального домена Сети (КЦ), в России зафиксировано более 6,4 млн доменных имён .ru и .рф. Из них реальную опасность несут страницы порядка 370 тыс. ресурсов, рассказал "Известиям" представитель компании "Яндекс". По его словам, ежедневно выявляется 3–4 

10 января 2017, 10:13
Россиян научат получать в банкомате деньги без пластиковых карт

Россиян научат получать в банкомате деньги без пластиковых карт

Россияне получили возможность получать деньги в банкоматах по отпечаткам пальцев или после сканирования сетчатки глаза. Умные терминалы тестируют в отделениях крупных российских банков. При работе с ними можно обойтись без пластиковой карты.

Новые банкоматы совмещают не только инновационную составляющую считывающего устройства, 

28 декабря 2016, 03:23
Российский бизнес на пороге онлайн-революции

Российский бизнес на пороге онлайн-революции

До середины 2017 года коммерсанты, работающие в системе вмененного налогообложения, должны приобрести и подключить оборудование, которое будет напрямую передавать информацию о каждой операции в налоговые органы. 1 июля 2017 года предприниматели должны перевести кассы в режим онлайн. Работать без такого 

23 декабря 2016, 05:27
Елена Летучая выясняет, как в России можно зарабатывать деньги

Елена Летучая выясняет, как в России можно зарабатывать деньги

Популярная ведущая и лицо компании «Телетрейд» сравнивает традиционные способы инвестирования с рынком Форекс.

Рано или поздно, но все мы задумываемся о том, как приумножить свои накопления. Но какие есть для этого возможности? Несмотря на то, что капитализм и 
13 декабря 2016, 01:30
Ученые доказали, что любовь для людей важнее денег

Ученые доказали, что любовь для людей важнее денег

В ходе соцопроса с участием 200 тысяч человек британским ученым удалось установить, что любовь всё-таки важнее денег.  Как оказалось, повышение зарплаты делает людей счастливее на 0,2 балла по 10-балльной шкале, а любовь – на 0,6 балла.
Однако потери переживаются иначе. 

13 декабря 2016, 02:40
Запрет на оплату покупок наличными отложили

Запрет на оплату покупок наличными отложили

Россиянам запретят оплачивать крупные покупки наличными после 2019 года. До этого срока, пишут «Известия», власти решили не педалировать непопулярную меру. Кроме того, российская платежная инфраструктура пока не подготовлена к такому новшеству. Ранее сообщалось, что граждане не смогут расплачиваться «живыми» деньгами 

24 ноября 2016, 03:20
В РФ стали меньше тратить денег на игры в интернете

В РФ стали меньше тратить денег на игры в интернете

Интернет-сервис «Яндекс.Деньги» осуществил собственное аналитическое исследование различных покупок в интернете среди россиян. Как было отмечено, в последнее время значительно снизился спрос на онлайн-игры.
Участники исследования изучили сведения за летний период, принимая во внимание суммы переводов и то, на что именно 

5 сентября 2016, 03:16
В Роспотребнадзор поступило 6500 жалоб от самарцев

В Роспотребнадзор поступило 6500 жалоб от самарцев

По итогам первого полугодия 2016 года в Управление Роспотребнадзора по Самарской области поступило 6,5 тысячи обращений и жалоб. 40 процентов из них касаются вопросов защиты прав потребителей, сообщает ведомство. Чаще всего самарцы жалуются на нарушения в сфере розничной торговли при 

4 августа 2016, 02:33
Самарцы стали экономить на стрижке, косметике и походах к ветеринару

Самарцы стали экономить на стрижке, косметике и походах к ветеринару

По итогам первого полугодия 2016 года оборот розничной торговли в Самарской области составил 284 млрд рублей, что на 4,5 процента ниже, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Самарастат. В 2015 году показатель превысил 590 млрд рублей, что на 19 

22 июля 2016, 05:18
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