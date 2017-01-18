Россияне стали чаще занимать деньги в Интернете. По итогам 2016 года общий объем средств, выданных онлайн МФО, превысил 18 миллиардов рублей. Это в 3 раза больше, чем годом раньше, отмечается в исследовании MoneyMan. Всего онлайн-компании в прошлом году выдали свыше 1,5 миллиона займов, что также в 3 раза больше, чем в 2015-м. Средняя сумма займа составила 12 тысячи, средний срок - 22 дня. Онлайн-кредитование привлекает заемщиков скоростью и простотой. Решение о выдаче кредита принимается максимум в течение 5-10 минут. За это время микрокредиторы успевают получить выписку из бюро кредитных историй, проанализировать профили в соцсетях и данные о устройстве, с которого человек зашел в Интернет.
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В половине российских поездов дальнего следования появится Wi-Fi
Половину российских поездов оснастят беспроводным интернетом Wi-Fi уже до конца текущего года. Будут введены специальные тарифы, внося платежи по которым пассажиры получат возможность пользоваться услугами Интернета в пути.
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16 января 2017, 11:12
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Самарцы променяли «любовь» на «лабутены»
«Яндекс» опубликовал рейтинг слов, которые чаще всего встречались в запросах самарцев со словами «что это», «что такое», «что значит» в 2016 году. Чаще всего самарские юзеры искали значение слова «лабутены». Специалисты интернет-поисковика полагают, что популярность оно прибрело благодаря популярной песне …
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13 января 2017, 04:04
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В Самарской области организации ЖКХ неэффективно расходовали деньги
К такому выводу пришли в Генеральной прокуратуре. В ведомстве проследили, насколько целесообразно используют финансовые ресурсы компании ЖКХ Приволжского федерального округа. В результате удалось пресечь 7,5 тысячи правонарушений при осваивании почти 10 миллиардов рублей. В лидерах антирейтинга Кировская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская …
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10 января 2017, 01:40
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Около 370 тысяч сайтов в России могут оказаться опасными для пользователей
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10 января 2017, 10:13
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Россиян научат получать в банкомате деньги без пластиковых карт
Россияне получили возможность получать деньги в банкоматах по отпечаткам пальцев или после сканирования сетчатки глаза. Умные терминалы тестируют в отделениях крупных российских банков. При работе с ними можно обойтись без пластиковой карты.
Новые банкоматы совмещают не только инновационную составляющую считывающего устройства, …
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28 декабря 2016, 03:23
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Российский бизнес на пороге онлайн-революции
До середины 2017 года коммерсанты, работающие в системе вмененного налогообложения, должны приобрести и подключить оборудование, которое будет напрямую передавать информацию о каждой операции в налоговые органы. 1 июля 2017 года предприниматели должны перевести кассы в режим онлайн. Работать без такого …
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23 декабря 2016, 05:27
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Елена Летучая выясняет, как в России можно зарабатывать деньги
Популярная ведущая и лицо компании «Телетрейд» сравнивает традиционные способы инвестирования с рынком Форекс.
Рано или поздно, но все мы задумываемся о том, как приумножить свои накопления. Но какие есть для этого возможности? Несмотря на то, что капитализм и …
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13 декабря 2016, 01:30
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Ученые доказали, что любовь для людей важнее денег
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13 декабря 2016, 02:40
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Запрет на оплату покупок наличными отложили
Россиянам запретят оплачивать крупные покупки наличными после 2019 года. До этого срока, пишут «Известия», власти решили не педалировать непопулярную меру. Кроме того, российская платежная инфраструктура пока не подготовлена к такому новшеству. Ранее сообщалось, что граждане не смогут расплачиваться «живыми» деньгами …
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24 ноября 2016, 03:20
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В РФ стали меньше тратить денег на игры в интернете
Интернет-сервис «Яндекс.Деньги» осуществил собственное аналитическое исследование различных покупок в интернете среди россиян. Как было отмечено, в последнее время значительно снизился спрос на онлайн-игры.
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5 сентября 2016, 03:16
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В Роспотребнадзор поступило 6500 жалоб от самарцев
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4 августа 2016, 02:33
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Самарцы стали экономить на стрижке, косметике и походах к ветеринару
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22 июля 2016, 05:18