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Самарцы собирают подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках
Жители областной столицы начали сбор подписей под петицией к главе Самары Елене Лапушкиной. Они возмущаются ростом цен за проезд в маршрутках. Напомним, что на днях стало известно, что с 1 июля за поездку на коммерческом транспорте придется отдавать …
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27 июня 2019, 11:40
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В России вырос индекс потребительских цен на услуги высшего образования
Индекс потребительских цен на услуги высшего профессионального образования в мае текущего года в сравнении с аналогичным показателем мая 2018-го вырос на 15%, говорится в ежемесячном докладе Росстата «Информация о социально-экономическом положении России», на который обратило внимание издание «Известия». Рост …
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27 июня 2019, 11:21
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Самарцы просят проверить законность повышения проезда в маршрутках
Жители Самары обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну - они просят парламентария разобраться, насколько законно увеличение стоимости проезда в коммерческом транспорте. Они считают, что тариф и так сильно завышен, и подозревают в грядущем повышении картельный сговор. Напомним, что во вторник …
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26 июня 2019, 08:48
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В Самаре подорожает проезд в маршрутках
Уже в следующем месяце самарцам придется подготовиться к дополнительным тратам - проезд с 1 июля в маршрутках подорожает. За поездку в один конец придется отдавать по 35 рублей, то есть на 5 рублей больше, чем сейчас. Информацию подтвердили представители …
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25 июня 2019, 02:21
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Излишняя жесткость: что делать, если в квартиру поступает некачественная вода?
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17 мая 2019, 02:12
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Жителей Промышленного района Самары приглашают на профилактические медосмотры
В пятницу, 5 апреля, в Самарской городской клинической поликлинике №15 (взрослое отделение, ул. Фадеева, 56А) пройдет акция, посвященная всемирному Дню здоровья.
Жителей Промышленного района, прикрепленных к данной поликлинике, приглашают бесплатно пройти профилактические осмотры. Пациенты смогут пройти обследование, которое поможет выявить болезни …
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4 апреля 2019, 03:09
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С чего начинается здоровье будущих мам и новорожденных?
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4 апреля 2019, 02:27
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Третий человек в мире полностью излечился от ВИЧ
Специалисты сообщили о третьем в истории случае полного излечения человека от ВИЧ. Произошло это в результате пересадки пациенту костного мозга. Операция производилась в Германии, пишет gazeta.ru со ссылкой на издание New Scientist.
Отмечается, что пациенту пересаживали мозг с …
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7 марта 2019, 02:53
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Российские ученые научились убивать рак при помощи витамина В2
Ученые из России при содействии коллег из Австралии и Франции разработали методику уничтожения раковых клеток, применение которой уменьшает опухоль на 90%. В основе нового способа лежит использование лазера, наночастиц и витамина В2.
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12 октября 2016, 04:04
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Ученые: Витамины может заменить длительный секс
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25 июля 2016, 11:40
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Ученые поставили под сомнение полезные свойства витамина D
Коллектив американских исследователей, руководимый Майклом Аланом, озвучил сенсационное заявление об отсутствии полезных свойств в витамине D. Эксперты уже утверждают, что это открытие может повлечь серьезные коррективы способов лечения в современной медицине.
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17 июня 2016, 01:49
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