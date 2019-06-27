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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Самарцы собирают подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках

Самарцы собирают подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках

Жители областной столицы начали сбор подписей под петицией к главе Самары Елене Лапушкиной. Они возмущаются ростом цен за проезд в маршрутках. Напомним, что на днях стало известно, что с 1 июля за поездку на коммерческом транспорте придется отдавать 
27 июня 2019, 11:40
В России вырос индекс потребительских цен на услуги высшего образования

В России вырос индекс потребительских цен на услуги высшего образования

Индекс потребительских цен на услуги высшего профессионального образования в мае текущего года в сравнении с аналогичным показателем мая 2018-го вырос на 15%, говорится в ежемесячном докладе Росстата «Информация о социально-экономическом положении России», на который обратило внимание издание «Известия». Рост 
27 июня 2019, 11:21
Самарцы просят проверить законность повышения проезда в маршрутках

Самарцы просят проверить законность повышения проезда в маршрутках

Жители Самары обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну - они просят парламентария разобраться, насколько законно увеличение стоимости проезда в коммерческом транспорте. Они считают, что тариф и так сильно завышен, и подозревают в грядущем повышении картельный сговор. Напомним, что во вторник 
26 июня 2019, 08:48
В Самаре подорожает проезд в маршрутках

В Самаре подорожает проезд в маршрутках

Уже в следующем месяце самарцам придется подготовиться к дополнительным тратам - проезд с 1 июля в маршрутках подорожает. За поездку в один конец придется отдавать по 35 рублей, то есть на 5 рублей больше, чем сейчас. Информацию подтвердили представители 
25 июня 2019, 02:21
Излишняя жесткость: что делать, если в квартиру поступает некачественная вода?

Излишняя жесткость: что делать, если в квартиру поступает некачественная вода?

Некоторое время назад губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личный прием граждан, во время которого каждый мог сообщить ему о наболевшей проблеме. В числе тех, кто обратился к главе региона, были 
17 мая 2019, 02:12
Жителей Промышленного района Самары приглашают на профилактические медосмотры

Жителей Промышленного района Самары приглашают на профилактические медосмотры

В пятницу, 5 апреля, в Самарской городской клинической поликлинике №15 (взрослое отделение, ул. Фадеева, 56А) пройдет акция, посвященная всемирному Дню здоровья.

Жителей Промышленного района, прикрепленных к данной поликлинике, приглашают бесплатно пройти профилактические осмотры. Пациенты смогут пройти обследование, которое поможет выявить болезни 

4 апреля 2019, 03:09
С чего начинается здоровье будущих мам и новорожденных?

С чего начинается здоровье будущих мам и новорожденных?

Как и во всей России, демографическая проблема остаётся актуальной и в Самарской области. В 2018 году численность населения уменьшилась почти на 10 тысяч человек – родились 33 тысячи, умерли – около 43-х. Специалисты выделяют две причины, по которым сложилась данная 
4 апреля 2019, 02:27
Третий человек в мире полностью излечился от ВИЧ

Третий человек в мире полностью излечился от ВИЧ

Специалисты сообщили о третьем в истории случае полного излечения человека от ВИЧ. Произошло это в результате пересадки пациенту костного мозга. Операция производилась в Германии, пишет gazeta.ru со ссылкой на издание New Scientist.

Отмечается, что пациенту пересаживали мозг с 
7 марта 2019, 02:53
Российские ученые научились убивать рак при помощи витамина В2

Российские ученые научились убивать рак при помощи витамина В2

Ученые из России при содействии коллег из Австралии и Франции разработали методику уничтожения раковых клеток, применение которой уменьшает опухоль на 90%. В основе нового способа лежит использование лазера, наночастиц и витамина В2.
Пока ученые протестировали свое изобретение на грызунах, которым 

12 октября 2016, 04:04
Ученые: Витамины может заменить длительный секс

Ученые: Витамины может заменить длительный секс

Британские исследователи утверждают, что длительный секс может быть лучше витаминов. Об этом сообщает РИА VladNews.
Ученые выяснили, что занятия сексом могут заменить прием витаминов. При этом процесс должен длиться не менее 40 минут и обязательно включать в себя предварительные ласки.

25 июля 2016, 11:40
Ученые поставили под сомнение полезные свойства витамина D

Ученые поставили под сомнение полезные свойства витамина D

Коллектив американских исследователей, руководимый Майклом Аланом, озвучил сенсационное заявление об отсутствии полезных свойств в витамине D. Эксперты уже утверждают, что это открытие может повлечь серьезные коррективы способов лечения в современной медицине.
Прежде полагалось, что этот витамин оказывает положительное влияние на 

17 июня 2016, 01:49
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