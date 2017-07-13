Россияне получают меньший, чем могли бы, кешбэк по причине неверно настроенных терминалов безналичной оплаты. Как рассказывают «Известия», в свою очередь из-за неправильно настроенного оборудования навариваются банки, разместившие эти терминалы. С этой целью при настройке достаточно указать неправильный Merchant Category Code (MCC).
В итоге финансово-кредитное учреждение, владеющее определенным POS-терминалом, зарабатывает не 0,5% от покупки, а 1,2%. При этом пострадавшими оказываются банки, выпустившие карты оплаты, и граждане, на чей «пластик» возвращается до 10 раз меньше кешбэка, чем могло быть.
По словам представителей кредитных структур, такие факты в последнее время отмечаются все чаще. При этом заявлений от граждан из-за недоначисления кешбэка немного, ведь основная масса клиентов не очень внимательно контролируют, какой процент от покупок им возвращается на карту, делают вывод эксперты.
|
Инвестор поможет накормить самарцев птицей
Продолжается поиск инвесторов для стратегического объекта - Сергиевской птицефабрики. Она рассчитана на производство до 150 тысяч тонн мяса птицы, что позволит перекрыть потребности региона. Возможность инвестиций в завершение строительства рассматривают несколько крупных российских компаний и банковских структур. Переговоры велись, в …
|
12 июля 2017, 09:22
|
РКЦ «Прогресс» займет у банка ВТБ миллиард рублей
Соответствующее извещение размещено на официальном портале гос.закупок. За пользование возобновляемой кредитной линией РКЦ «Прогресс» готово заплатить 93 миллиона рублей. Таким образом, ставка составит менее десяти процентов годовых. Участнику крупнейшего общественного объединения страны - Союза машиностроителей России - деньги нужны на …
|
10 июля 2017, 05:48
|
Вкладчикам «Югры» придется забирать свои деньги из другого банка
Риск банкротства навис над одним из крупнейших российских банков. В кредитном учреждении «Югра», у которого в Самаре есть свой филиал и дополнительный офис, Центробанк ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов.
Наложен мораторий на выплаты кредиторам. Причина - неустойчивое …
|
10 июля 2017, 02:47
|
«Мир» всем: Центробанк использует любые рычаги для продвижения национальной платежной системы
Центробанк намерен и дальше продвигать национальную платежную систему «Мир», используя любые рычаги воздействия. Регулятор готовит законопроект, ограничивающий автопереводы из нее в международные сервисы, сообщили федеральным изданиям неназванные источники в ведомстве. Дело в том, что трансгосударственные сети электронных платежей, такие как …
|
10 июля 2017, 01:09
|
В РФ появился первый безналичный город
Правительство Татарстана совместно со Сбербанком открыло первый на территории РФ «безналичный» и «бесконтактный» город. Как сообщается, в проекте задействован Зеленодольск с населением порядка 100 000 человек.
|
13 октября 2016, 05:21
|
Поволжский банк развивает эквайринговую сеть
|
1 июля 2014, 03:50