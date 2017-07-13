В РФ появился первый безналичный город Правительство Татарстана совместно со Сбербанком открыло первый на территории РФ «безналичный» и «бесконтактный» город. Как сообщается, в проекте задействован Зеленодольск с населением порядка 100 000 человек.

В соответствии с существовавшим планом, Сбербанк поставил в 70% торгово-офисных точках Зеленодольска pos-терминалы. Они принимают …