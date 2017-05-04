Россиянин намеревался провезти в авиалайнере живых змей, лягушек и тараканов. Его задержали в аэропорту Амстердама после досмотра вещей, информируют западные СМИ.
Как поясняют, россиянина задержали за нарушение законодательства о защите животных. Он вез всех перечисленных представителей фауны в пластиковых контейнерах. Последние располагались в его багаже, что и выяснилось во время досмотра.
Мужчина был в Голландии проездом. Он направлялся Бразилии в Россию. Животные, в частности 26 гадюк и 10 лягушек, были изъяты и переданы в ветеринарную службу.