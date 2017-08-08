|
Какая погода будет в Самаре в выходные?
|
4 августа 2017, 03:56
|
На Самару идет шторм
|
31 июля 2017, 04:30
|
Август начнется с дождика
|
31 июля 2017, 10:35
|
МЧС: в ночь на понедельник в Самаре ожидаются сильный ветер, гроза и град
|
30 июля 2017, 03:25
|
В последний миг: В США предотвратили крупнейшую в мировой истории авиакатастрофу
Столкновение пяти пассажирских самолетов с полными баками топлива могло случиться в аэропорту Сан-Франциско. Благодаря грамотным действиям диспетчера была предотвращена крупнейшая авиакатастрофа в мировой истории.
|
12 июля 2017, 02:14
|
Закрытое небо: 88 россиян второй день не могут вылететь из Парижа в Москву
|
7 июля 2017, 03:22
|
К выходным Самара может снова утонуть
|
22 июня 2017, 05:49
|
Китаянка из любопытства открыла аварийный выход самолета перед самым взлетом
Рейс самолета из Пекина в Сямэнь компании Xiamen Air отменили по причине неожиданных действий любопытной пассажирки. Об инциденте рассказывают китайские информагентства.
|
14 июня 2017, 02:10
|
Накажут рублем: МЧС предложило штрафовать синоптиков за ошибочные прогнозы
Глава МЧС РФ Владимир Пучков предложил разработать механизм экономического воздействия для Росгидрометцентра за ошибочный и неоперативный метеопрогноз. По словам министра, неточные в своих предсказаниях синоптики должны нести именно экономическую ответственность за недочеты в работе.
|
5 июня 2017, 03:11
|
Самый большой самолет в мире впервые покинул ангар
|
1 июня 2017, 02:08
|
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
|
1 июня 2017, 11:16