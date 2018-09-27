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В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей
В казну Самары дополнительно поступил 141 миллион рублей. Деньги перечислены из вышестоящих бюджетов. В эти минуты депутаты Гордумы решают, как распорядиться этими финансами. Деньги предполагается направить на переселение граждан из аварийного фонда, реконструкцию детсада и строительство бассейна в поселке Управленческий.
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27 сентября 2018, 12:32
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Пенсионеры составляют треть населения Самарской области
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26 сентября 2018, 05:16
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В 2019 году россияне смогут распоряжаться накопительной частью своей пенсии
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26 сентября 2018, 08:16
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В Самарской области введут «предпенсионные» льготы
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25 сентября 2018, 09:08
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Россиянам запретят брать кредиты, на погашение которых уйдет 50% дохода
Уже через месяц Госдума планирует принять закон, который ограничит уровень максимальной долговой нагрузки россиян. Считается, что на погашение своих займов человек может тратить не более половины от дохода, иначе начинаются проблемы с выплатами. Поэтому микрофинансовым организациям хотят запретить давать в …
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11 сентября 2018, 10:40
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Банкоматы отказались принимать банкноты в 5000 из-за вброса фальшивок
Федеральные СМИ сообщают о массовом вбросе в банкоматы старого образца, не оборудованные современными устройствами для проверки банкнот, фальшивых пятитысячных купюр. Из-за этого некоторые финансовые институты такие, как "Открытие", "Альфа-банк", "Промсвязьбанка" и "Почта банк" отказались от приема пятитысячных купюр до тех …
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4 сентября 2018, 10:01
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У каждого самарца появится персональный кредитный рейтинг
С 2019 года россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Его автоматически будет рассчитывать специальная программа на основе кредитной истории: наличия просрочек, уровня долговой нагрузки и других показателей. Сейчас она, как правило, включает в себя много данных, и ее объем может …
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2 сентября 2018, 08:42
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АСВ оспаривает крупные сделки «АктивКапитал Банка»
«Агентство по страхованию вкладов» оспаривает крупные сделки лишенного лицензии и признанного несостоятельным самарского «АктивКапитал Банка». Согласно сообщению на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве, АСВ, как конкурсный управляющий, потребовало признать недействительной уступку АКБ права требования по кредиту на сумму …
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17 августа 2018, 10:33
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В блогах: Сбербанк! А на фига вы обновили приложение в банкоматах?
Мария Преображенская пожаловалась в "Фейсбуке", почему Сбербанк так внезапно обновил приложение в банкоматах и напридумывал кучу других проблем?
"И как теперь вносить платежи в сторонние банки? - негодует девушка. - «Ваще» без вариантов. Чем вы думали? Еще 3 …
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18 июля 2018, 11:11
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Самарский Фонд капремонта в поисках нового банка-партнера
Самарский Фонд капитального ремонта ищет банк, который займется его обслуживанием. Речь идет об открытии счетов, куда жители будут перечислять деньги за капремонт. Согласно техзаданию, все услуги кредитное учреждение должно предоставить фонду бесплатно. В том числе открывать и обслуживать корсчета, а …
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18 июля 2018, 12:12
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Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области
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6 апреля 2018, 02:35
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В изготовлении фальшивых банковских карт подозревают жителя Новокуйбышевска
Новокуйбышевские полицейские расследуют уголовное дело против местного жителя. Он обвиняется в изготовлении фальшивых платежных карт. По версии следствия, с их помощью злоумышленник перевел на счета подставных лиц 900 тысяч рублей из организации, в которой он работал.
По данному факту возбуждено уголовное …
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22 марта 2018, 10:32
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Эксперты рассказали о новых схемах кражи денег в интернете
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28 декабря 2017, 01:14
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Информацию о льготах россиян будут записывать на банковские карты
Специфические идентификаторы граждан со сведениями о предоставляемых им льготах могут начать записывать на банковские или sim-карты. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на близкий к ЦБ источник.
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4 декабря 2017, 10:04
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Кабмин одобрил запрет на анонимное снятие наличных
Минфин внес законопроект с предложением запретить россиянам снимать средства с помощью анонимных электронных систем. Основной целью документа является совершенствование контроля за анонимными платежами, сообщает РИА Новости.
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10 октября 2017, 09:13
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Дорогое ЖКХ: Россияне задолжали за жилищно-коммунальные услуги более триллиона рублей
В настоящее время, по самым последним оценкам, задолженность за жилищно-коммунальные услуги составляет 1,34 триллиона рублей. И лишь половина из этой суммы - долги жильцов, то есть физических лиц.
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19 июля 2017, 02:16