Российские финансово-кредитные учреждения станут предоставлять полиции и ФСБ сведения о голосе и внешности клиентов без согласия самих граждан. Это подразумевает проект закона о биометрической системе и удаленной идентификации.
Предварительно клиент пройдет первичную идентификацию в банковском отделении, для процедуры потребуется паспорт. Далее банк посылает информацию на сайт госуслуг, фиксирует на видео его лицо и записывает голос. Все это хранится в биометрической системе. Затем гражданин получает возможность обратиться за онлайн-услугой любого финансового учреждения, используя логин, пароль и передав данные голоса и лица для идентификации системой, сообщают «Ведомости».
Кстати, некоторое время назад появилась информация, что в Российской Федерации паспорта через 15—20 лет могут заменить системой биометрического контроля.
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