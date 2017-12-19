Портрет среднестатистического российского банкрота претерпел заметные изменения в течение последних двух лет, с того момента, как заработал закон о банкротстве физлиц. Об этом рассказывают "Известия".

Средний возраст неплатежеспособных заемщиков уменьшился с 37 до 22 лет, при этом о своей финансовой …