В ряде отечественных финансово-кредитных организаций начали сбор биометрических данных своих клиентов. Об этом рассказывают "Известия".
Как отмечается, пока проводится тестирование в рамках пилотного проекта, а полномасштабный сбор изображений лица и голосовых данных россиян стартует только в следующем году. Эксперты считают, что посредством биометрии будет заметно упрощен процесс проведения любых банковских операций, а также усилена защита от различных действий злоумышленников.
Наряду с традиционной идентификацией по паспорту предлагается пройти аутентификацию на планшете, которая даст возможность подтвердить, что именно этот человек подписывает документ, поясняют специалисты.
На данный момент одни банки проводят тестирование в рамках пилотного проекта, другие только завершают установку соответствующего оборудования для сбора биометрических данных.
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