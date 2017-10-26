«Сбербанк» ищет охрану для денег в Самаре и Тольятти «Сбербанк России» объявил конкурс по определению подрядчика, который в ближайшие два года займется перевозкой наличных денег и ценностей между его многочисленными отделениями и кассово-инкассаторскими центрами. Один из них находится в Самаре, и два - в Тольятти. Максимальная цена контракта - …