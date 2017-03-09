Физику из Санкт-Петербургского университета МФТИ Валентину Миличко с группой единомышленников удалось решить задачу, над которой на протяжении долгого времени бились ученые всего мира. Благодаря новому открытию, теперь квантовые свойства атомов и частиц можно использовать как сервер информации.
Суть нового способа состоит в использовании так называемого экситона. Под воздействием этой квазичастицы света, электрон выталкивается на более высокую орбиту. Сила, возникающая в процессе взаимодействия выталкивающего электрона с остальными, и создает эти устройства для записи информации.
В ходе работы Миличко и его коллеги столкнулись с проблемой получения экситонов. Квазичастицы возникали и могли существовать в полупроводниковых кристаллах лишь в условиях охлаждения жидким азотом. Данное обстоятельство не позволяло использовать экситоны для решения практических задач. Однако с этой проблемой ученые успешно справились, для чего экситоны были созданы в так называемом «металл-органическом каркасе». В настоящее время такой каркас, по своей структуре напоминающий пчелиные соты, используется для создания фильтров.
Опытным путем Миличко с коллегами доказал, что внутри такого каркаса из полимерного металла могут существовать экситоны в условиях комнатной температуры. Таким образом, ученые открыли дорогу сверхбыстрым видам оптической памяти.
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