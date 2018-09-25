12
29
59
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Роспотребнадзор проверит «шаурмячную» в Самаре, в которой крысы «дегустировали» мясо

Роспотребнадзор проверит «шаурмячную» в Самаре, в которой крысы «дегустировали» мясо

Самарский Роспотребнадзор внепланово проверит "Шаурму №1 у Сахиба" после резонансного видеоролика в соцсетях, в котором видно, как по прилавку бегают крысы. Прокуратура уже согласовала выездную инспекцию в отношении данного хозяйствующего субъекта, расположенного напротив ЦУМ "Самара", говорится в сообщении областного надзорного 
9 августа 2018, 11:21
Стало известно, почему завыли сирены в Самаре

Стало известно, почему завыли сирены в Самаре

13 июля жители нескольких районов Самары услышали вой сирен. Сигналы тревоги доносились до обитателей Промышленного и Кировского районов, Металлурга, 6-й просеки. Также сирены было слышно в районе автовокзала, на проспекте Кирова и других мест. Некоторые горожане не на шутку забеспокоились.
13 июля 2018, 02:47
Союз пивоваров указал на «нарушение» при исследовании пива

Союз пивоваров указал на «нарушение» при исследовании пива

Союз российских пивоваров подверг резкой критике итоги мониторинга светлого нефильтрованного пива, проведенного автономной НКО «Российская система качества» по заказу правительства. Эта организация не может давать экспертное заключение о соответствии продукции нормативным требованиям, утверждают пивовары. «Отсутствие у сотрудников Роскачества профессиональных знаний 
14 июня 2018, 02:23
Известное самарское пиво провалило проверку Роскачества

Известное самарское пиво провалило проверку Роскачества

Роскачество провело мониторинг светлых сортов пива, которые продаются на рынке страны. Всего в исследование попали 40 брендов.

Из всех проверенных сортов эксперты не обнаружили ни одного, который производился бы с помощью «порошка». Главным объектом исследования стало содержание солода к несоложенному сырью. 

13 июня 2018, 01:58
Приостановлена работа ТЦ

Приостановлена работа ТЦ "Захар" в Самаре

В Самаре приостановлена работа одного из старейших торговых центров - "Захар". Он не прошел проверку на соблюдение норм пожарной безопасности. Напомним, массовую инспекцию таких объектов надзорные органы начали по всей стране после трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", 
15 мая 2018, 06:01
Роскачество проведет масштабную проверку коньяков

Роскачество проведет масштабную проверку коньяков

Роскачество решило провести масштабную проверку коньяков, которые продаются в отечественных магазинах. Соответсвующее поручение дал вице-премьер РФ Александр Хлопонин, что доля подделок этих напитков на рынке может доходить до 40%.

Под проверку должны попасть 50 марок коньяка. Причем не только российского производства, 

5 февраля 2018, 08:28
Роскачество обнародовало результаты международного теста iPhone X

Роскачество обнародовало результаты международного теста iPhone X

Роскачество представило итоги международного тестирования iPhone X. Об этом рассказывает "ТАСС".
Как показал анализ результатов проведенного исследования, устройство проиграло гаджетам Samsung и предшествующим версиям смартфонов Apple, оказавшись на 11-й позиции. Тестирование осуществлялось вместе с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT).

19 декабря 2017, 12:10
Консервированные продукты могут спровоцировать разные болезни

Консервированные продукты могут спровоцировать разные болезни

Ученые из США провели масштабное исследование о влиянии консервированной еды на здоровье человека. В результате им удалось обнаружить связь между употреблением консервированных продуктов и гормональными нарушениями.
Эксперты из Стэнфордского университета и университета Джонса Хопкинса  изучили данные 7669 человек за 5 

30 июня 2016, 02:14
С 4 июня в России вступил в силу запрет на шпроты из Латвии и Эстонии

С 4 июня в России вступил в силу запрет на шпроты из Латвии и Эстонии

С сегодняшнего дня Россельхознадзором запрещены поставки продукции всех рыбоперерабатывающих латвийских и эстонских предприятий. Сергей Данкверт, глава Россельхознадзора, объяснил ограничение тем, что Россию не удовлетворяют «система обеспечения безопасности продукции на них, система прослеживаемости». В частности, в консервах был выявлен недопустимый уровень 
4 июня 2015, 01:27
Самарских осужденных накормят консервами

Самарских осужденных накормят консервами

Во вторник, 14 апреля, региональное управление ФСИН разместило соответствующий тендер на портале госзакупок. Победителю торгов будет необходимо до 15 июня поставить 50 тонн маринованной белокочанной капусты, 21 тонну этого же овоща, но приготовленного вместе с морковью, и 38 тонн консервированных 
14 апреля 2015, 05:17
Кризис вынудил россиян покупать больше консервов вместо свежих продуктов

Кризис вынудил россиян покупать больше консервов вместо свежих продуктов

Об этом свидетельствуют отчеты производителей и ритейлеров. Как сообщают федеральные СМИ, в Bonduelle заметили увеличение сбыта консервов в России. Увеличение "неевропейского сегмента", включающего Россию, Канаду и США, у Bonduelle превысило 13 процентов.

Продажи овощных заготовок Ruspole Brands (марки "Дядя Ваня", Corrado) 

10 февраля 2015, 04:54
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх