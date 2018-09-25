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Роспотребнадзор проверит «шаурмячную» в Самаре, в которой крысы «дегустировали» мясо
Самарский Роспотребнадзор внепланово проверит "Шаурму №1 у Сахиба" после резонансного видеоролика в соцсетях, в котором видно, как по прилавку бегают крысы. Прокуратура уже согласовала выездную инспекцию в отношении данного хозяйствующего субъекта, расположенного напротив ЦУМ "Самара", говорится в сообщении областного надзорного …
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9 августа 2018, 11:21
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Стало известно, почему завыли сирены в Самаре
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13 июля 2018, 02:47
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Союз пивоваров указал на «нарушение» при исследовании пива
Союз российских пивоваров подверг резкой критике итоги мониторинга светлого нефильтрованного пива, проведенного автономной НКО «Российская система качества» по заказу правительства. Эта организация не может давать экспертное заключение о соответствии продукции нормативным требованиям, утверждают пивовары. «Отсутствие у сотрудников Роскачества профессиональных знаний …
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14 июня 2018, 02:23
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Известное самарское пиво провалило проверку Роскачества
Роскачество провело мониторинг светлых сортов пива, которые продаются на рынке страны. Всего в исследование попали 40 брендов.
Из всех проверенных сортов эксперты не обнаружили ни одного, который производился бы с помощью «порошка». Главным объектом исследования стало содержание солода к несоложенному сырью. …
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13 июня 2018, 01:58
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Приостановлена работа ТЦ "Захар" в Самаре
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15 мая 2018, 06:01
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Роскачество проведет масштабную проверку коньяков
Роскачество решило провести масштабную проверку коньяков, которые продаются в отечественных магазинах. Соответсвующее поручение дал вице-премьер РФ Александр Хлопонин, что доля подделок этих напитков на рынке может доходить до 40%.
Под проверку должны попасть 50 марок коньяка. Причем не только российского производства, …
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5 февраля 2018, 08:28
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Роскачество обнародовало результаты международного теста iPhone X
Роскачество представило итоги международного тестирования iPhone X. Об этом рассказывает "ТАСС".
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19 декабря 2017, 12:10
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Консервированные продукты могут спровоцировать разные болезни
Ученые из США провели масштабное исследование о влиянии консервированной еды на здоровье человека. В результате им удалось обнаружить связь между употреблением консервированных продуктов и гормональными нарушениями.
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30 июня 2016, 02:14
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С 4 июня в России вступил в силу запрет на шпроты из Латвии и Эстонии
С сегодняшнего дня Россельхознадзором запрещены поставки продукции всех рыбоперерабатывающих латвийских и эстонских предприятий. Сергей Данкверт, глава Россельхознадзора, объяснил ограничение тем, что Россию не удовлетворяют «система обеспечения безопасности продукции на них, система прослеживаемости». В частности, в консервах был выявлен недопустимый уровень …
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4 июня 2015, 01:27
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Самарских осужденных накормят консервами
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14 апреля 2015, 05:17
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Кризис вынудил россиян покупать больше консервов вместо свежих продуктов
Об этом свидетельствуют отчеты производителей и ритейлеров. Как сообщают федеральные СМИ, в Bonduelle заметили увеличение сбыта консервов в России. Увеличение "неевропейского сегмента", включающего Россию, Канаду и США, у Bonduelle превысило 13 процентов.
Продажи овощных заготовок Ruspole Brands (марки "Дядя Ваня", Corrado) …
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10 февраля 2015, 04:54