Какие продукты на самарских прилавках? Всемирный день качества отметили в Самаре. В региональной столице в рамках «круглого стола» эксперты в области экономики, торговли и сельского хозяйства обсудили, как в губернии соблюдаются нормы при изготовлении товаров и какой продукции на прилавках сейчас больше - местной или …