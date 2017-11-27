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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: про парковки и «Чёрную пятницу» в Самаре

В блогах: про парковки и «Чёрную пятницу» в Самаре

В сообществе "ВК" - "Новости Самары - Самара life" - поведали, что в ночь на 24 ноября "водитель "Крузака" очень удачно припарковался перед самой дверью продуктового магазина на улице Партизанской". Скорее всего, иронизируют горожане, с водителем элитной иномарки злую шутку 
27 ноября 2017, 10:20
Какие продукты на самарских прилавках?

Какие продукты на самарских прилавках?

Всемирный день качества отметили в Самаре. В региональной столице в рамках «круглого стола» эксперты в области экономики, торговли и сельского хозяйства обсудили, как в губернии соблюдаются нормы при изготовлении товаров и какой продукции на прилавках сейчас больше - местной или 

10 ноября 2017, 04:50
Названа дата открытия елочных базаров в Самаре

Названа дата открытия елочных базаров в Самаре

В Самаре готовятся к сезону елочных базаров. Муниципальное предприятие "Ярмарки Самары" начало принимать заявки от местных предпринимателей на получение права торговли хвойными деревьями, сообщили в мэрии.

«Прием заявлений осуществляет муниципальное предприятие городского округа самара «Ярмарки Самары» до 15 ноября 2017 года 

9 ноября 2017, 09:13
Турецкие томаты возвращаются в Россию: выдержат ли конкуренцию отечественные производители?

Турецкие томаты возвращаются в Россию: выдержат ли конкуренцию отечественные производители?

С 1 ноября продукции из самарских теплиц придется конкурировать с недорогими помидорами из Турции. Межправительственная российско-турецкая комиссия разрешила возобновить ввоз овощей из Малой Азии.

Сегодня на самарских рынках продаются томаты, выращенные в Самарской, Волгоградской и Саратовской областях. Однако еще 
25 октября 2017, 03:45
Торговцам будет проще заработать на улице?

Торговцам будет проще заработать на улице?

Минпромторг намерен разрешить рыночным торговцам продавать свой товар на улице, пишет «Российская газета». Сейчас универсальным ярмаркам, на которых продают продукты и непродовольственные товары, запрещено организовывать торговлю вне капитальных строений. Так как у многих собственников денег на строительство таких зданий нет, 

27 сентября 2017, 07:09
Продают по частям: началась распродажа имущества Фиа-Банка

Продают по частям: началась распродажа имущества Фиа-Банка

«Агентство по страхованию вкладов» объявило открытый аукцион по распродаже имущества признанного банкротом тольятинского  Фиа-Банка. Общая стоимость активов, которые разделены на 1070 лотов, превышает 2,5 млрд рублей. Большая часть из них - почти 1 тысяча лотов - это права требований к физлицам 

20 июля 2017, 12:24
Сегодня в России стартовала распродажа «Черная пятница»

Сегодня в России стартовала распродажа «Черная пятница»

Акция началась в полночь 24 ноября. По оценкам специалистов, всего в «Черной пятнице» примут участие порядка 500 магазинов и организаций. Приобрести со значительными скидками можно будет бытовую технику, ювелирные изделия, косметику и другие товары.
В российском сегменте Сети акция состоится 

24 ноября 2016, 11:11
Минфин объявил распродажу российских алмазов

Минфин объявил распродажу российских алмазов

Минфин готовится к масштабной распродаже алмазов из Государственного фонда. Данная мера направлена на обеспечение оперативного финансирования дефицита федерального бюджета. По мнению экспертов, относительно высокие цены, сложившиеся сегодня на рынке, позволят выгодно реализовать камни. Тем не менее, из-за смены стратегии Россия 

24 октября 2016, 01:49
Интернет-магазины России проведут «черную пятницу» распродаж

Интернет-магазины России проведут «черную пятницу» распродаж

Этой осенью интернет-магазины России проведут «черную пятницу» распродаж, объявила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Ожидается, что в акции примут участие примерно 200 сетевых маркетов.

Онлайн-распродажа «Настоящая черная пятница» начнется 24 ноября. Сначала состоится закрытая предпродажа для пользователей, подписанных на сайт проекта. Официально 

15 сентября 2016, 05:14
В России 25 января стартует распродажа «Киберпонедельник-2016»

В России 25 января стартует распродажа «Киберпонедельник-2016»

25 января начнется онлайн-распродажа «Киберпонедельник-2016». Это мероприятие станет 4-м по счету за последние три года. Пользователи смогут приобрести различные товары со скидками и бонусами. Организаторы акции убеждены: итоги 2016 года побьют ранее установленный рекорд по продажам.
В 2014 году трафик 
21 января 2016, 07:53
В блогах: «черная пятница» в Самаре

В блогах: «черная пятница» в Самаре

Блогер Игорь Ермоленко констатирует, что в Самаре "черная пятница" прошла очень скромно, если вообще заметно. "Ролик с видеозаписями драк на Диком Западе в ночь скидок обошел уже весь инет. У нас ажиотаж был куда меньше. Разве что в одном 
3 декабря 2015, 10:31
26 ноября в онлайн-магазинах РФ стартует «черная пятница»

26 ноября в онлайн-магазинах РФ стартует «черная пятница»

Несмотря на то, что 26-го ноября будет четверг, в этот день в нашей стране начнется акция "черная пятница". Это будет распродажа, на которой граждане получат возможность купить различные товары по заниженным ценам. По данным портала Planet Today, старт продаж назначен 
25 ноября 2015, 10:49
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