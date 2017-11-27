Порядка двадцати миллионов человек сделали приобретения со скидкой до 90% в процессе распродажи под названием «черная пятница». Это в 5 раз выше аналогичных прошлогодних показателей.
Как рассказывают «Известия» со ссылкой на главу Ассоциации компаний интернет-торговли Алексея Федорова, последняя акция подняла выручку продавцов до 30 миллиардов рублей. Рост числа покупателей наблюдался за счет впервые присоединившейся стационарной розницы.
Драйвером роста стал сектор одежды — в нем скидки были до 90%, а выручка относительно простого дня увеличилась в 6 раз. Вместе с тем, по словам Федорова, потребители никак не отреагировали на рынок пищевых продуктов.
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