Два оператора сотовой связи - "Билайн" и МТС - начали сотрудничать с микрофинансовыми компаниями. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на РБК.
Как сообщается, абоненты "Билайна" могут получить заем от 3 до 15 тыс. рублей под 2% на срок до тридцати дней. Перевести деньги можно на телефон или банковскую карту.
МТС приступили к работе с микрокредитами еще в декабре. Эксперты оговариваются, что пока данная услуга предлагается в пилотном режиме. Переводятся деньги только на телефон. На какие именно суммы могут рассчитывать абоненты - в компании не уточняют, но называют их небольшими.
В "МегаФоне" отмечают, что такого рода услуги оператор не предоставляет. Еще один крупный оператор - Tele2 - в настоящее время занимается изучением спроса среди своих абонентов.
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