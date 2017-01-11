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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Материалы по теме:

Крупнейший ипотечный банк посчитал рекордные суммы, сроки и возраст ипотечных заемщиков

Крупнейший ипотечный банк посчитал рекордные суммы, сроки и возраст ипотечных заемщиков

Самая молодая заемщица оформила кредит в конце 2015 года. На тот момент ей было 20 лет. Самая «опытная» заемщица на момент оформления кредита была в три раза старше. На тот момент ей было 63 года, а ее трудовой стаж составлял 

21 декабря 2016, 04:11
В 2016 году в России 7% абонентов сменили сотового оператора

В 2016 году в России 7% абонентов сменили сотового оператора

В первом полугодии 2016-го порядка 7% абонентов поменяли оператора, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования Deloitte. В опросе принимали участие респонденты в возрасте от 18 до 60 лет.
Результаты признаны рекордными за последние 5 лет. Прежде лишь 4–5% абонентов 

20 декабря 2016, 01:10
Самарские банки отчитались за ноябрь

Самарские банки отчитались за ноябрь

Самарские банки подвели итоги ноября. По объемам вкладов населения лидирует "АктивКапитал Банк" с показателем 20 миллиардов 855 миллионов рублей. На второй строчке "Газбанк" - граждане доверили ему около 18 миллиардов рублей. На третьем месте "Кошелев Банк", там на счетах физлиц 

16 декабря 2016, 05:41
Ученые доказали, что любовь для людей важнее денег

Ученые доказали, что любовь для людей важнее денег

В ходе соцопроса с участием 200 тысяч человек британским ученым удалось установить, что любовь всё-таки важнее денег.  Как оказалось, повышение зарплаты делает людей счастливее на 0,2 балла по 10-балльной шкале, а любовь – на 0,6 балла.
Однако потери переживаются иначе. 

13 декабря 2016, 02:40
Банковские тенденции: несмотря на общее снижение кредитования в России, самарцы все чаще стали брать в долг

Банковские тенденции: несмотря на общее снижение кредитования в России, самарцы все чаще стали брать в долг

По итогам октября объемы выданных жителям Самарской области средств выросли сразу у пяти региональных банков из девяти. На первом месте "Русфинансбанк", который принадлежит французской группе "Сосьете Дженераль" и специализируется на потребкредитах. На втором - "Газбанк". Замыкает тройку лидеров «Солидарность». Растет 

1 декабря 2016, 05:47
1 миллион 704 тысячи рублей заплатит ООО

1 миллион 704 тысячи рублей заплатит ООО "Технологии строительства СОФЖИ" в качестве процентов по своим облигациям

Доход в размере 13% годовых начислен по 5 695 бумагам с 23 августа по 21 ноября текущего года. Как говорится в сообщении компании, средства перечислены держателям облигаций в полном объеме.
Напомним, учредителем компании является "Самарский областной фонд жилья и ипотеки". 

23 ноября 2016, 02:58
Самарские банки отчитались об итогах работы в октябре

Самарские банки отчитались об итогах работы в октябре

По объемам вкладов физлиц лидирует "АктивКапитал банк", на его счетах лежит 20 миллиардов 775 миллионов рублей, на второй строчке "Газбанк" с показателем 17 миллиардов 825 миллионов, на третьей - "Кошелев-Банк", с цифрой 11 миллиардов 608 миллионов рублей.
Самый большой кредитный 

17 ноября 2016, 05:07
В РФ заработал бесплатный сотовый оператор

В РФ заработал бесплатный сотовый оператор

В России появился фактически бесплатный оператор мобильной связи «Атлас». Как сообщают сегодня отечественные информагентства, первые сим-карты предлагаются для жителей Москвы. Утверждается, что через некоторое время бесплатный тариф компании сможет дойти и до прочих российских городов.
Управляющий партнер фонда Russian Ventures 

9 ноября 2016, 10:03
Центробанк исключит из реестра 620 фирм по выдаче микрокредитов

Центробанк исключит из реестра 620 фирм по выдаче микрокредитов

620 микрофинансовых организаций исключат из реестра Центробанка из-за того, что они не выполнили требование законодательства об обязательном вступлении в саморегулируемые организации, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты мониторинга Банка России. Еще 326 учреждений получили отсрочку в 90 дней на исполнение 

26 сентября 2016, 03:41
АвтоВАЗу отсрочат выплату займов за новые автомобили

АвтоВАЗу отсрочат выплату займов за новые автомобили

Сбербанк готов реструктуризовать долг АвтоВАЗа при условии, что компания займется созданием новых автомобилей. Об этом сообщают «Ведомости». Задолженность автогиганта перед кредитным учреждением составляет 16 с половиной миллиардов рублей, займы пролонгированы до декабря. По заявлению представителя банка, реструктуризация на более длительный 

7 сентября 2016, 04:31
Сотовая связь в РФ подорожает минимум вдвое – считают игроки рынка

Сотовая связь в РФ подорожает минимум вдвое – считают игроки рынка

Мобильные операторы высказали опасение, что стоимость услуг связи для россиян может заметно возрасти. Это произойдет в случае выполнения всех норм из принятого Госдумой «антитеррористического пакета». Такой прогноз приводит ряд отечественных информагентств.
Участники рынка не отвергают такого варианта развития событий, при 

30 июня 2016, 12:02
«МТС» может покинуть рынок сотовой связи

«МТС» может покинуть рынок сотовой связи

Один из руководителей МТС намекнул, что в скором времени в России может стать меньше на одного сотового оператора. Вполне возможно, что компания «МТС» перестанет позиционироваться как оператор связи.
Президент МТС Андрей Дубовсков дал интервью изданию «Ведомости», в котором рассказал о 

28 июня 2016, 06:15
В Самаре три микрофинансовые организации лишены лицензий

В Самаре три микрофинансовые организации лишены лицензий

Центральный Банк России исключил из реестра сразу три самарские микрофинансовые организации. Согласно сообщению с официального сайта Регулятора, права выдавать микрокредиты лишились "ЭкспрессКредитСервис", "МФО "Санлайт Тревел" и "ФинДоверие". Поводом для принятия такого решения стало непредставление документов, которые содержат отчеты о деятельности 
3 июня 2016, 09:55
В Самаре из офиса по выдаче микрокредитов похищено 18 тысяч рублей

В Самаре из офиса по выдаче микрокредитов похищено 18 тысяч рублей

Полиция разыскивает преступника, ограбившего в Самаре офис по выдаче микрокредитов. Сообщение поступило в полицию сегодня, 17 февраля, в первом часу дня. В офис ворвался худощавый мужчина с бородой и похитил около 18 тысяч рублей.

Как выяснили правоохранители, на вид грабителю 25-30 

17 февраля 2014, 04:25
Житель Самары ограбил 9 офисов по выдаче микрокредитов

Житель Самары ограбил 9 офисов по выдаче микрокредитов

В Самаре направлено в суд уголовное дело о серии разбойных нападений на офисы организаций, выдающих микрокредиты. В совершении преступлений обвиняют 24-летнего самарца, осужденного в 2013 году по статье «Кража». Тогда суд ограничился наказанием в виде лишения свободы сроком на 1 

4 февраля 2014, 05:05
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