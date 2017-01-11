Крупнейший ипотечный банк посчитал рекордные суммы, сроки и возраст ипотечных заемщиков Самая молодая заемщица оформила кредит в конце 2015 года. На тот момент ей было 20 лет. Самая «опытная» заемщица на момент оформления кредита была в три раза старше. На тот момент ей было 63 года, а ее трудовой стаж составлял …